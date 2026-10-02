Обновлены правила учета мнения населения при переименовании населенных пунктов

Приказом министра культуры и информации от 22 сентября 2026 года утверждены Правила учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что учет мнения населения соответствующей территории при наименовании и переименовании, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований организовывается местными исполнительными органами и акимами, и вносится на рассмотрение соответствующего маслихата.

Местные исполнительные органы вносят на рассмотрение соответствующих маслихатов документы и материалы (предложения, поступившие от физических и юридических лиц, биографии присваиваемых лиц, архивные данные, схемы предлагаемых населенных пунктов и их составных частей) по наименованию и переименованию городов, районов, составных частей данных населенных пунктов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований.

Мнение населения соответствующей территории учитывается на основании проведенных постоянными комиссиями маслихата публичных слушаний и оформляется протоколом.

Затем мнение населения соответствующей территории при наименовании и переименовании, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований, оформленное протоколом постоянных комиссий соответствующих маслихатов, вносится на рассмотрение соответствующих ономастических комиссий.

Для городов районного значения, сел, поселков и их частей аким в течение 10 рабочих дней направляет предложение в местные представительные и исполнительные органы. Там проводят заседание комиссии маслихата, после чего материалы поэтапно передают на областной уровень и в ономастические комиссии.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2026 года.