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Право

Правила деятельности референс-центра утверждены в Казахстане

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 16:26 Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения от 29 сентября 2026 года определены Правила деятельности Референс-центра, присвоения или отзыва статуса референс-центра, сообщает Zakon.kz.

Референс-центр – это определяемое уполномоченным органом структурное подразделение государственных медицинских организаций, медицинских организаций, 100% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, оказывающее специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, осуществляющее координацию, организационно-методическую работу, обеспечение внедрения системы внешней оценки качества и безопасности при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, а также при проведении патологоанатомической диагностики.

Основными задачами Референс-центра являются:

  • обеспечение применения медицинским организациями единых стандартов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, путем проведения мониторинга и методологической поддержки в рамках профильных стандартов организации оказания медицинской помощи, утвержденных уполномоченным органом;
  • повышение точности и достоверности заболеваний и снижения диагностических ошибок, в том числе по патологоанатомическому направлению в рамках профильных стандартов организации оказания медицинской помощи.

Референс-центр осуществляет следующие функции:

  • проводит организационно-методическую работу с медицинскими организациями;
  • проводит оценку качества медицинской помощи, в том числе результатов диагностических исследований;
  • участвует в разработке клинических протоколов, профильных стандартов организации оказания медицинской помощи и методических рекомендаций;
  • проводит анализ показателей профильной службы;
  • проводит повышение квалификации специалистов;
  • обеспечивает внедрение международных стандартов качества медицинской помощи;
  • участвует во внедрении и развитии цифровых решений, включая технологии искусственного интеллекта и телемедицинской сети, в медицинских организациях по соответствующему профилю;
  • осуществляет сбор, анализ и обобщение информации, необходимой для оценки качества медицинской помощи и организационно-методической деятельности;
  • иные функции, предусмотренные Положениями о деятельности референс-центров согласно профильным стандартам организации оказания медицинской помощи.

Структура и штатная численность Референс-центра утверждаются руководителем организации, на базе которой создан Референс-центр.

Референс-центр, являясь структурным подразделением медицинской организации, осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы, утверждаемым руководителем медицинской организации.

При Референс-центре может создаваться экспертный совет с участием профильных специалистов, научных работников и иных экспертов.

Референс-центр взаимодействует с уполномоченным органом в области здравоохранения, медицинскими организациями, научными и образовательными организациями, международными организациями, иными организациями.

Взаимодействие с организациями осуществляется посредством организационно-методического сопровождения, проведения мониторинга показателей профильной службы, проведения консультаций с использованием телемедицинской сети, рассмотрения случаев с затруднениями в диагностике и лечении, обучения специалистов.

Финансирование деятельности Референс-центра осуществляется за счет:

  • бюджетных средств;
  • средств субъектов здравоохранения;
  • иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

Присвоение статуса Референс-центра осуществляется уполномоченным органом один раз в три года в первом квартале после опубликования на казахском и русском языках объявления о начале приема документов для участия в процедуре присвоения статуса Референс-центра. Объявление размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее первой декады второго месяца первого квартала.

Статус Референс-центра присваивается по профилям заболеваний (служб) среди государственных медицинских организаций или медицинских организаций, 100% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь не ниже третичного уровня.

Решение о присвоении статуса Референс-центра принимается уполномоченным органом на основании результатов рассмотрения Комиссией по оценке соответствия критериям представленных медицинской организацией документов.

Порядок присвоения статуса Референс-центра включает следующие этапы:

  • размещение уполномоченным органом объявления о начале приема заявления и документов в срок, предусмотренный пунктом 17 Правил;
  • предоставление в течение 10 рабочих дней со дня размещения объявления медицинскими организациями заявления и пакета документов;
  • рассмотрение Комиссией заявления и пакета документов в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока их предоставления;
  • вынесение Комиссией рекомендации о присвоении или не присвоении статуса Референс-центра по профилю заболевания (службы);
  • принятие уполномоченным органом на основании рекомендаций Комиссии решения о присвоении или отказе в присвоении статуса Референс-центра;
  • выдача выписки из решения о присвоении статуса Референс-центра или письменного уведомления об отказе с обоснованием. Выписка содержит только те сведения из решения, которые касаются конкретной медицинской организации.

Статус Референс-центра присваивается структурному подразделению медицинской организации при соответствии следующим критериям:

  • наличие статуса научного центра или научно-исследовательского института, присвоенного уполномоченным органом;
  • наличие кадрового и технического оснащения в соответствие с направлениями деятельности Референс-центра, предусмотренных в профильном стандарте организации оказания медицинской помощи;
  • наличие национальной аккредитации высшей категории;
  • оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи не ниже третичного уровня.

По каждому профилю заболевания (службы) статус Референс-центра присваивается структурному подразделению только одной медицинской организации.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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