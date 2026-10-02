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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 17:00 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство обновило Правила присвоения наименования аэропортам, вокзалам, станциям метрополитена и другим объектам госсобственности.
  • Приняты новые правила учета мнения населения при переименовании населенных пунктов.
  • Требования по управлению цифровыми данными утвердили в Казахстане.
  • В Казахстане утвердили правила использования мобильных телефонов ученикам школ.
  • Услуги связи будут приостанавливать при выявлении инцидентов кибербезопасности.
  • С 1 декабря зарядные станции для электромобилей будут проходить обязательную поверку.
  • Управление полиции на LRT начнет работу с 2027 года.
  • Единую цифровую систему судебно-экспертной деятельности внедрят в Казахстане в 2027 году.
  • Установлены размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга физлиц.
  • Минздрав обновил стандарт медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних и молодежи.
  • Изменился порядок оформления электронных паспортов на автомобили.
  • Правила работы референс-центров определил Минздрав. Они будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, а также повысят точность диагностики заболеваний.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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