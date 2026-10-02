Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство обновило Правила присвоения наименования аэропортам, вокзалам, станциям метрополитена и другим объектам госсобственности.
- Приняты новые правила учета мнения населения при переименовании населенных пунктов.
- Требования по управлению цифровыми данными утвердили в Казахстане.
- В Казахстане утвердили правила использования мобильных телефонов ученикам школ.
- Услуги связи будут приостанавливать при выявлении инцидентов кибербезопасности.
- С 1 декабря зарядные станции для электромобилей будут проходить обязательную поверку.
- Управление полиции на LRT начнет работу с 2027 года.
- Единую цифровую систему судебно-экспертной деятельности внедрят в Казахстане в 2027 году.
- Установлены размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга физлиц.
- Минздрав обновил стандарт медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних и молодежи.
- Изменился порядок оформления электронных паспортов на автомобили.
- Правила работы референс-центров определил Минздрав. Они будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, а также повысят точность диагностики заболеваний.
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