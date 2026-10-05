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Право

Легализация документов: что изменилось в правилах

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 09:22 Фото: freepik
Министр иностранных дел приказом от 28 сентября 2026 года утвердил в новой редакции Правила легализации документов, сообщает Zakon.kz.

Легализация документов представляет собой установление и засвидетельствование подлинности подписи должностного лица и печати на документах с целью использования их в другом государстве.

Легализация документов осуществляется:

  • на территории РК – департаментом консульской службы и представительством МИД РК в городе Алматы (Представительство);
  • за пределами РК – загранучреждениями.

Легализации не подлежат:

  • документы без подписи и печати уполномоченного лица;
  • нотариально заверенные копии документов, если в исходном документе отсутствует подпись и печать уполномоченного лица;
  • оригиналы документов, удостоверяющих личность, кроме свидетельства о рождении;
  • нотариально заверенные переводы документов.

Для совершения легализации документов физическое или юридическое лицо подает в департамент консульской службы, представительство или загранучреждение заявление в произвольной форме с приложением документов.

Какие документы требуются:

Для физического лица:

  • копия документа, удостоверяющего личность (оригинал для сверки) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  • документ, подлежащий легализации;
  • документ, подтверждающий оплату консульского сбора;
  • копия документа, подтверждающего полномочия (при подаче документов законным представителем или уполномоченным лицом по доверенности от имени владельца легализуемого документа).

Для юридического лица:

  • копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (оригинал для сверки) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  • документ, подлежащий легализации;
  • оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.
  • сведения из цифровой системы "цифрового правительства", подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица либо иной документ, подтверждающий правоспособность юридического лица (для иностранных граждан);
  • копия документа, подтверждающего полномочия (при подаче документов законным представителем или уполномоченным лицом по доверенности от имени владельца легализуемого документа).

В заявлении в произвольной форме также дается письменное согласие услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания госуслуги.

К легализации принимаются подлинники документов, а также их нотариально заверенные копии.

Документы, выданные иностранными организациями и учреждениями, должны быть переведены на государственный или русский язык и заверены переводчиком или организацией, оказывающей переводческие услуги.

Документы, заверенные нотариусами РК и предназначенные для совершения действий за пределами РК, должны соответствовать требованиям правил по нотариальному делопроизводству.

Легализация документов осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления, а в случае необходимости проведения дополнительного изучения или проверки, срок оказания государственной услуги может быть приостановлен, с уведомлением услугополучателя, не более чем на 30 календарных дней.

Для легализации документов департамент консульской службы и представительство используют имеющиеся образцы подписей и печатей:

  • должностных лиц государственных органов и учреждений РК, нотариусов и лиц, уполномоченных на совершение действий по засвидетельствованию документов;
  • должностных лиц, уполномоченных на совершение легализации и выдачу документов в иностранных дипломатических представительствах и консульских учреждениях, аккредитованных в РК.

Уполномоченный сотрудник, убедившись, что представленный на легализацию документ соответствует правилам:

  • при обращении в департамент консульской службы – совершает легализацию документа посредством проставления на самом документе легализационной надписи департамента консульской службы;
  • при обращении в представительство – совершает легализацию документа посредством проставления на самом документе легализационной надписи представительства.

Консул принимает к легализации документы, исходящие от:

  • властей государства пребывания, если они предварительно легализованы в соответствии с законодательством государства пребывания;
  • иностранных организаций и учреждений, если они предварительно легализованы в дипломатическом представительстве или консульском учреждении иностранного государства, аккредитованного в государстве пребывания;
  • организаций и учреждений РК и предназначенных для предъявления за пределами РК.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям, представления неполного пакета документов, услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания и выдает соответствующую расписку в произвольной форме.

Легализационная надпись совершается на самом документе, а в случаях отсутствия на документе места – на отдельном листе, скрепляемом с ним, с проставлением печати и подписи лица, совершившего легализацию документа.

Допускается совершение легализационной надписи мастичным штампом.

Департамент консульской службы, представительство и загранучреждения ведут реестры по учету документов, прошедших легализацию.

Приказ вводится в действие с 12 октября.

Мы сообщали, что МИД Казахстана обновил правила учета граждан за рубежом.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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