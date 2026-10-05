Легализация документов: что изменилось в правилах

Министр иностранных дел приказом от 28 сентября 2026 года утвердил в новой редакции Правила легализации документов, сообщает Zakon.kz.

Легализация документов представляет собой установление и засвидетельствование подлинности подписи должностного лица и печати на документах с целью использования их в другом государстве.

Легализация документов осуществляется:

на территории РК – департаментом консульской службы и представительством МИД РК в городе Алматы (Представительство);

за пределами РК – загранучреждениями.

Легализации не подлежат:

документы без подписи и печати уполномоченного лица;

нотариально заверенные копии документов, если в исходном документе отсутствует подпись и печать уполномоченного лица;

оригиналы документов, удостоверяющих личность, кроме свидетельства о рождении;

нотариально заверенные переводы документов.

Для совершения легализации документов физическое или юридическое лицо подает в департамент консульской службы, представительство или загранучреждение заявление в произвольной форме с приложением документов.

Какие документы требуются:

Для физического лица:

копия документа, удостоверяющего личность (оригинал для сверки) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

документ, подлежащий легализации;

документ, подтверждающий оплату консульского сбора;

копия документа, подтверждающего полномочия (при подаче документов законным представителем или уполномоченным лицом по доверенности от имени владельца легализуемого документа).

Для юридического лица:

копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (оригинал для сверки) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

документ, подлежащий легализации;

оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.

сведения из цифровой системы "цифрового правительства", подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица либо иной документ, подтверждающий правоспособность юридического лица (для иностранных граждан);

копия документа, подтверждающего полномочия (при подаче документов законным представителем или уполномоченным лицом по доверенности от имени владельца легализуемого документа).

В заявлении в произвольной форме также дается письменное согласие услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания госуслуги.

К легализации принимаются подлинники документов, а также их нотариально заверенные копии.

Документы, выданные иностранными организациями и учреждениями, должны быть переведены на государственный или русский язык и заверены переводчиком или организацией, оказывающей переводческие услуги.

Документы, заверенные нотариусами РК и предназначенные для совершения действий за пределами РК, должны соответствовать требованиям правил по нотариальному делопроизводству.

Легализация документов осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления, а в случае необходимости проведения дополнительного изучения или проверки, срок оказания государственной услуги может быть приостановлен, с уведомлением услугополучателя, не более чем на 30 календарных дней.

Для легализации документов департамент консульской службы и представительство используют имеющиеся образцы подписей и печатей:

должностных лиц государственных органов и учреждений РК, нотариусов и лиц, уполномоченных на совершение действий по засвидетельствованию документов;

должностных лиц, уполномоченных на совершение легализации и выдачу документов в иностранных дипломатических представительствах и консульских учреждениях, аккредитованных в РК.

Уполномоченный сотрудник, убедившись, что представленный на легализацию документ соответствует правилам:

при обращении в департамент консульской службы – совершает легализацию документа посредством проставления на самом документе легализационной надписи департамента консульской службы;

при обращении в представительство – совершает легализацию документа посредством проставления на самом документе легализационной надписи представительства.

Консул принимает к легализации документы, исходящие от:

властей государства пребывания, если они предварительно легализованы в соответствии с законодательством государства пребывания;

иностранных организаций и учреждений, если они предварительно легализованы в дипломатическом представительстве или консульском учреждении иностранного государства, аккредитованного в государстве пребывания;

организаций и учреждений РК и предназначенных для предъявления за пределами РК.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям, представления неполного пакета документов, услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания и выдает соответствующую расписку в произвольной форме.

Легализационная надпись совершается на самом документе, а в случаях отсутствия на документе места – на отдельном листе, скрепляемом с ним, с проставлением печати и подписи лица, совершившего легализацию документа.

Допускается совершение легализационной надписи мастичным штампом.

Департамент консульской службы, представительство и загранучреждения ведут реестры по учету документов, прошедших легализацию.

Приказ вводится в действие с 12 октября.

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