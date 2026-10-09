Что изменилось в правилах сдачи экзамена на вождение

Министр внутренних дел приказом от 5 октября 2026 года внес изменения в Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменились сроки проведения повторных экзаменов.

Кандидат в водители выбирает место, день и время сдачи теоретического или практического экзаменов, исходя из наличия свободных мест для сдачи теоретического или практического экзаменов не позднее одного рабочего дня до дня его проведения.

Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается на следующий рабочий день со дня проведения предыдущего.

При двух отрицательных результатах сдачи теоретического или практического экзамена последующая сдача соответствующего экзамена осуществляется не ранее чем через 10 календарных дней со дня проведения предыдущего экзамена. Ранее этот срок составлял один месяц.

После 3 отрицательных результатов сдачи теоретического или практического экзаменов последующие попытки сдачи соответствующего экзамена осуществляются на платной основе по тарифам, установленным госкорпорацией, не ранее чем через 10 календарных дней со дня проведения предыдущего экзамена.

Как и ранее, лица, прошедшие обучение по направлениям местных органов военного управления, к повторному экзамену допускаются через 7 календарных дней.

Также говорится, что результат теоретического экзамена, а также информация о правильности ответов на вопросы отображаются на экране монитора АРМ кандидата в водители только по окончании ответов на все вопросы либо по истечении установленного времени. Одновременно на экран выводится экзаменационный лист с номерами выбранных и правильных ответов, а также затраченное на теоретический экзамен время.

По истечении отведенного времени сдача теоретического экзамена автоматически завершается.

В случае несогласия кандидата в водители с результатами теоретического экзамена кандидат в водители вправе подать в уполномоченный орган апелляцию о несогласии с результатами теоретического экзамена с использованием фото- и видеоматериалов.

Добавлена новая норма, согласно которой:

Апелляция подлежит рассмотрению комиссией в составе не менее 3 членов, включающей представителя уполномоченного органа (председателя комиссии), а также по одному представителю от Госкорпорации и учебной организации соответствующего региона.

Если в ходе проведения теоретического экзамена кандидат в водители обменивался материалами, покидал зал сдачи теоретического экзамена, использовал информацию на бумажных, электронных носителях, а также принимающие-передающие электронные устройства, прием экзамена прекращается, составляется акт о нарушении Правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, кандидату в водители выставляется оценка "НЕ СДАЛ", к повторной сдаче теоретического экзамена кандидат в водители допускается не ранее чем через 12 месяцев. Отметим, что ранее этот срок составлял три месяца.

В случаях отсутствия автоматизированного автодрома и его неисправности, отсутствия транспортного средства либо его неисправности, а также для граждан, обучившихся по программе подготовки водителей механических транспортных средств категорий "С", "D" и подкатегорий "С1", "D1" по направлениям местных органов военного управления в образовательных учреждениях Министерства обороны и Национальной гвардии РК для дальнейшего их призыва на срочную воинскую службу на должности водительского состава в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах практический экзамен принимается экзаменационной комиссией.

Состав Комиссии утверждается приказом руководителя уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения.

Комиссия является постоянно действующим органом, состоящим из председателя – сотрудника уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения, и из трех членов – по одному представителю Госкорпорации, профессионального объединения по подготовке водителей транспортных средств и учебной организации.

Секретарь Комиссии не является ее членом и назначается из числа работников Госкорпорации.

Срок полномочий Комиссии составляет один год с даты ее создания. Одно и то же лицо не может являться членом Комиссии более двух лет подряд.

В состав Комиссии включаются лица, имеющие водительское удостоверение (минимум с категориями "В", "С" и "D").

Сведения о рекомендуемых для включения в состав Комиссии кандидатах от профессиональных объединений и учебных организаций ежегодно, не позднее 15 января, направляются в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения с указанием следующей информации:

наименование профессионального объединения, учебной организации, представившего кандидата;

фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, опыт его работы в сфере подготовки водителей транспортных средств, водительское удостоверение (дата получения, разрешенные категории).

При поступлении в уполномоченный орган нескольких кандидатов от профессиональных объединений и учебных организаций в состав Комиссии включаются кандидаты, имеющие водительское удостоверение с большим числом разрешенных категорий.

При равенстве у кандидатов от профессиональных объединений и учебных организаций количества разрешенных категорий в водительском удостоверений в состав Комиссии включается кандидат, имеющий больший опыт работы в сфере подготовки водителей транспортных средств.

Прием практического экзамена Комиссией проводится на автодроме, обеспечивающем выполнение кандидатами в водители комплекса испытательных упражнений.

Для приема практических экзаменов на автодроме салон транспортного средства оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывное видеонаблюдение процесса приема практического экзамена с обзором на 360 градусов и передачей видео информации и звука на рабочее место диспетчерского пункта и в общий зал ожидания филиала Госкорпорации по месту приема теоретического экзамена с возможностью дальнейшей архивации и сроком хранения не менее 6 месяцев.

Каждый член Комиссии оценивает результаты прохождения практического экзамена кандидатом в водители независимо от других.

По итогам практического экзамена секретарь Комиссии производит подсчет штрафных баллов, выставленных членами Комиссии, выводит общий средний балл и оценку по результатам сдачи экзамена.

Штрафные баллы, выставленные членами Комиссии, а также общий средний балл и полученная оценка кандидатом в водители по результат сдачи экзаменов отражаются в протоколе Комиссии.

Кроме того, в протоколе Комиссии отражаются: дата, время и место проведения практического экзамена, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН кандидата в водители, протокол подписывается всеми членами и секретарем Комиссии.

Ход практического экзамена фиксируется с помощью технических средств видео и аудиозаписи. Запись каждого практического экзамена хранится на электронном носителе в Госкорпорации в течение не менее 6 месяцев.

Замена водительского удостоверения

Для получения водительского удостоверения в связи с его заменой предоставляются медсправка, документ об оплате госпошлины и ранее выданное водительское удостоверение, а при изменении фамилии, имени, отчества – документ, подтверждающий изменение анкетных данных.

При обращении посредством ПЦП – медсправка, а при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) документ, подтверждающий перемену анкетных данных, предоставляются в сканированной форме.

При этом оплату государственной пошлины можно произвести через платежный шлюз ПЦП.

Медицинская справка предоставляется в случае обмена водительского удостоверения в связи с окончанием срока его действия.

Лишение прав

Водительские удостоверения лиц, лишенных права управления транспортными средствами, после их изъятия и вступления в законную силу соответствующего решения суда в течение одного рабочего дня передаются в уполномоченный орган для внесения в информационную систему сведений о прекращении действия водительского удостоверения и их уничтожения.

При этом не подлежит уничтожению водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве, которое хранится в уполномоченном органе по месту его изъятия.

Выдача водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления транспортными средствами производится после предоставления медсправки и документа об уплате госпошлины, а также положительной сдачи теоретического экзамена.

При возврате водительского удостоверения, выданного в иностранном государстве, документ об оплате госпошлины не предоставляется.

В случае пожизненного лишения права управления транспортными средствами возможность выдачи водительских удостоверений блокируется в информационной системе уполномоченного органа.

Проверка знаний ПДД

Правила дополнены новой главой, которая устанавливает порядок оказания подвида государственной услуги "Проверка знаний Правил дорожного движения Республики Казахстан".

Для получения подвида государственной услуги посредством мобильного приложения "ЦОН" нужно выбрать место, день и время сдачи теоретического экзамена, исходя из наличия свободных мест для сдачи теоретического экзамена не позднее одного рабочего дня до дня его проведения.

В назначенный день и время сдачи экзамена следует лично обращаться в Госкорпорацию.

При этом работник Госкорпорации в течение 10 минут:

идентифицирует личность;

проверяет полноту, а также достоверность представленных документов и сведений, содержащихся в них.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении и документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов заявление принимается посредством цифрового листа ожидания. Представленные документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату без их принятия на хранение.

При этом услугополучателю устанавливается 60 минут для устранения выявленных недостатков.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления. Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник Госкорпорации отказывает в приеме заявления и документов. При отказе в оказании госуслуги направляется ответ с указанием причин отказа.

После следует пройти в экзаменационный класс для сдачи теоретического экзамена.

В случае получения отрицательной оценки по результатам сдачи теоретического экзамена работник Госкорпорации возвращает документы и уведомляет о дате назначения повторного теоретического экзамена.

Повторный экзамен назначается на следующий рабочий день со дня проведения предыдущего.

При двух отрицательных результатах сдачи теоретического экзамена последующие попытки сдачи экзамена осуществляются не ранее чем через десять календарных дней со дня проведения предыдущего экзамена.

При получении услугополучателем положительной оценки по результатам сдачи теоретического экзамена соответствующие сведения поступают в цифровую систему уполномоченного органа.

Сведения о результатах сдачи теоретического экзамена хранятся на сервере уполномоченного органа в течение 12 месяцев.

Приказ введен в действие с 9 октября.

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