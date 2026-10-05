Ведение реестра фарминспекторов: внесены поправки
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Министр здравоохранения приказом от 28 сентября 2026 года внес изменения в правила формирования фармацевтического инспектората, ведения реестра фармацевтических инспекторов РК, сообщает Zakon.kz.
Так, в Правилах формирования фармацевтического инспектората уточняются понятия:
- реестр фармацевтических инспекторов РК – цифровой ресурс уполномоченного органа, содержащий сведения о фармацевтических инспекторах республики;
- фармацевтический инспектор по надлежащим фармацевтическим практикам – лицо, уполномоченное на осуществление функций по проведению фармацевтической инспекции по надлежащим фармацевтическим практикам и включенное в реестр фармацевтических инспекторов РК;
- фармацевтический инспекторат по надлежащим фармацевтическим практикам – структурные подразделения государственного органа в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, его территориальные подразделения или государственная экспертная организация в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, осуществляющие инспекцию за соблюдением надлежащих фармацевтических практик на лекарственные средства и требований к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения;
- фармацевтическая инспекция по надлежащим фармацевтическим практикам – оценка объекта в сфере обращения лекарственных средств с целью определения его соответствия требованиям надлежащих фармацевтических практик РК или Евразийского экономического союза.
Также уточняется, что фармацевтические инспекторы:
- используют знания, необходимые для проведения фармацевтических инспекций, в том числе знания в области компьютеризованных систем и цифровых технологий;
Ведение реестра осуществляется посредством получения актуальных сведений о фармацевтических инспекторах, хранения, опубликования сведений реестра на цифровом ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения, а также предоставления доступа к сведениям реестра заинтересованным организациям (регуляторные органы (фармацевтические инспектораты) иностранных государств).
Приказ вводится в действие с 13 октября 2026 года.
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