Строительство промышленного объекта: что следует учесть в генплане населенного пункта
Поправками уточнено, что исходные материалы генеральных планов, схем развития и застройки населенного пункта, ПДП должны быть внесены в государственный градостроительной кадастр до проведения комплексной градостроительной экспертизы в соответствии с Правилами проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов.
В правила добавили ряд следующих норм:
Разработка или корректировка генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов и ПДП при реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта допускается при наличии подтверждения потенциальной возможности последующей разработки или корректировки генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов и ПДП.
Для получения подтверждения потенциальной возможности последующей разработки или корректировки генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов и ПДП МИО направляет письмо в уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства с приложением паспорта инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления письма МИО направляет запрос с материалами в уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, в сфере гражданской защиты и транспорта для рассмотрения.
Уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, в сфере гражданской защиты и транспорта в течение пяти рабочих дней направляют результаты рассмотрения в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган с учетом результата рассмотрения принимает одно из следующих решений:
- подтверждение потенциальной возможности последующей разработки или корректировки генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов и ПДП;
- мотивированный отказ в письменном виде.
Также в документе говорится, что предоставление утвержденных генеральных планов, схем развития и застройки населенного пункта и ПДП в цифровом виде для внесения в базу данных государственного градостроительного кадастра осуществляется в соответствии с Правилами ведения и предоставления информации и сведений из государственного градостроительного кадастра РК.
Правила дополнены новыми пунктами:
При разработке эскизного и рабочего проектов строительного объекта учитываются проектные решения ПДП в части функционального и градостроительного зонирования территории, плотности застройки, этажности, а также концепции единого архитектурного стиля населенного пункта.
Точное местоположение строительного объекта и его размещение в границах земельного участка определяются эскизным и рабочим проектами, разработанными в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и государственными нормативными документами.
ПДП разрабатывается на площади не менее 10 гектаров в соответствии с установленными в генеральном плане населенного пункта элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами.
МИО, осуществляющий функции в сфере архитектуры и градостроительства, готовит проект решения о корректировке (актуализации) ПДП, но не более одного раза в два года, за исключением случая реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта.
Указанное требование не распространяется на случаи:
- чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, повлекшие необходимость изменения территориального развития населенного пункта. При этом корректировка (актуализация) ПДП принимается на основании решения правительства в соответствии с законодательством РК;
- обусловленные необходимостью корректировки действующего ПДП в целях строительства отдельно стоящих объектов образования, здравоохранения, культуры и уникальных объектов за счет бюджетных средств.
Также внесено дополнение, в соответствии с которым:
Разработка и корректировка ПДП территорий, расположенных за пределами населенных пунктов, осуществляются в случаях, предусмотренных документами Системы государственного планирования РК.
При этом разработка либо корректировка ПДП территорий, расположенных за пределами населенных пунктов, допускается только для реализации предусмотренных производственных, рекреационных и инфраструктурных проектов, за исключением жилой застройки.
Приказ вводится в действие с 13 октября.