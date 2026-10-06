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Право

Строительство промышленного объекта: что следует учесть в генплане населенного пункта

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 08:52 Фото: pixabay
И. о. министра промышленности и строительства приказом от 29 сентября 2026 года внес изменения в Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки), сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнено, что исходные материалы генеральных планов, схем развития и застройки населенного пункта, ПДП должны быть внесены в государственный градостроительной кадастр до проведения комплексной градостроительной экспертизы в соответствии с Правилами проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов.

В правила добавили ряд следующих норм:

Разработка или корректировка генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов и ПДП при реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта допускается при наличии подтверждения потенциальной возможности последующей разработки или корректировки генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов и ПДП.

Для получения подтверждения потенциальной возможности последующей разработки или корректировки генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов и ПДП МИО направляет письмо в уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства с приложением паспорта инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления письма МИО направляет запрос с материалами в уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, в сфере гражданской защиты и транспорта для рассмотрения.

Уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, в сфере гражданской защиты и транспорта в течение пяти рабочих дней направляют результаты рассмотрения в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган с учетом результата рассмотрения принимает одно из следующих решений:

  • подтверждение потенциальной возможности последующей разработки или корректировки генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов и ПДП;
  • мотивированный отказ в письменном виде.

Также в документе говорится, что предоставление утвержденных генеральных планов, схем развития и застройки населенного пункта и ПДП в цифровом виде для внесения в базу данных государственного градостроительного кадастра осуществляется в соответствии с Правилами ведения и предоставления информации и сведений из государственного градостроительного кадастра РК.

Правила дополнены новыми пунктами:

При разработке эскизного и рабочего проектов строительного объекта учитываются проектные решения ПДП в части функционального и градостроительного зонирования территории, плотности застройки, этажности, а также концепции единого архитектурного стиля населенного пункта.

Точное местоположение строительного объекта и его размещение в границах земельного участка определяются эскизным и рабочим проектами, разработанными в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и государственными нормативными документами.

ПДП разрабатывается на площади не менее 10 гектаров в соответствии с установленными в генеральном плане населенного пункта элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами.

МИО, осуществляющий функции в сфере архитектуры и градостроительства, готовит проект решения о корректировке (актуализации) ПДП, но не более одного раза в два года, за исключением случая реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта.

Указанное требование не распространяется на случаи:

  • чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, повлекшие необходимость изменения территориального развития населенного пункта. При этом корректировка (актуализация) ПДП принимается на основании решения правительства в соответствии с законодательством РК;
  • обусловленные необходимостью корректировки действующего ПДП в целях строительства отдельно стоящих объектов образования, здравоохранения, культуры и уникальных объектов за счет бюджетных средств.

Также внесено дополнение, в соответствии с которым:

Разработка и корректировка ПДП территорий, расположенных за пределами населенных пунктов, осуществляются в случаях, предусмотренных документами Системы государственного планирования РК.

При этом разработка либо корректировка ПДП территорий, расположенных за пределами населенных пунктов, допускается только для реализации предусмотренных производственных, рекреационных и инфраструктурных проектов, за исключением жилой застройки.

Приказ вводится в действие с 13 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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