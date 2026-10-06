Несколько участков изымут у алматинцев для строительства дороги на Кок-Жайляу

Акимат Алматы принял постановление от 5 октября 2026 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение трех земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Бостандыкском районе города Алматы для строительства дороги на горно-лыжный комплекс "Кокжайлау", – говорится в документе.

Из документа следует, что отчуждаемая площадь составит от 0,0072 до 0,0116 га при общей площади земельных участков от 0,1300 до 0,1907 га. Все они расположены в микрорайоне "Кокшокы", на улице Асусай.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

КГУ "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы":

обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы";

принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством РК.

Ранее мы сообщали, что более 20 земельных участков изымет акимат Алматы для строительства парка.