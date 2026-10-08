Перечень пособий и условия их назначения утвердило правительство

Постановлением правительства от 5 октября 2026 года утвержден перечень пособий и условия для назначения, приостановления, возобновления и прекращения их выплат, а также условия назначения единовременной выплаты на погребение, сообщает Zakon.kz.

Перечень включает 10 пособий:

Единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка;

Ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет;

Ежемесячное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);

Ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени;

Государственное социальное пособие по инвалидности;

Государственное социальное пособие по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении;

Специальное государственное пособие;

Государственное пособие лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы;

Государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью);

Специальное профессиональное государственное пособие.

Также установлены условия для назначения, приостановления, возобновления и прекращения выплат пособий, а также условия назначения единовременной выплаты на погребение.

Пособия и выплата на погребение предоставляются по принципу нуждаемости на основе объективной оценки уровня социального благополучия семьи (лица).

Объективная оценка уровня социального благополучия семьи или лица не применяется при назначении:

ежемесячного государственного пособия многодетным награжденным матерям в случае, если они являются получателями пенсий по возрасту;

государственного социального пособия по инвалидности лицам с инвалидностью в случае, если они являются детьми с инвалидностью, лицами с инвалидностью первой и второй групп;

государственного социального пособия по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении, назначенном детям, потерявшим обоих родителей (круглые сироты);

специального государственного пособия лицам, если они являются получателями пенсий по возрасту;

специального профессионального государственного пособия.

В соответствии с принципом нуждаемости право на пособия, а также на единовременную выплату на погребение не распространяется на лиц с высоким (уровень "А") и состоятельным (уровень "B") уровнями социального благополучия (уровни "А" или "В"). Указанные уровни определяются в соответствии с методикой определения социального благополучия семьи (лица).

Условием назначения пособий и единовременной выплаты на погребение является предоставление совершеннолетними членами семьи, лицами, претендующими на их получение, согласия на сбор и проверку персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну, а также сведения о сумме долга по кредитам, ежемесячном платеже по кредитам, просроченной или остаточной сумме задолженности по кредитам из кредитного бюро с государственным участием для проведения объективной оценки социального благополучия семьи (лица).

Условием для приостановления выплаты пособия является отнесение получателя по результатам объективной оценки уровня социального благополучия к уровням "А" или "В".

Выплаты пособия возобновляют при отнесении претендующих на его получение к удовлетворительному, экономически уязвимому или экономически и социально уязвимому уровням социального благополучия по результатам ежемесячной объективной оценки.

Условия назначения пособий по рождению и по уходу за ребенком

Условием назначения указанных пособий является наличие права на получение пособия в соответствии со статьями 79 и 81 Социального кодекса.

Условиями приостановления выплаты пособия по уходу являются:

отсутствие расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя пособия по уходу;

выезд получателя пособия по уходу на постоянное место жительства за пределы РК;

отбывание получателем пособия по уходу уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы;

проживание получателя пособия по уходу в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождение на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг;

наличие подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувших лиц или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя пособия по уходу;

истечение у получателя пособия по уходу срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или удостоверения кандаса;

наличие подтверждающего документа о смерти получателя пособия по уходу.

Условиями прекращения выплаты пособия по уходу являются:

смерть ребенка;

определение ребенка на полное государственное обеспечение;

представление заявителем недостоверных сведений;

выявление в отношении получателя пособия по уходу факта прекращения гражданства РК;

лишение или ограничение в родительских правах родителей, признание недействительным или отмена усыновления, освобождение или отстранение от исполнения своих обязанностей опекунов.

Условиями приостановления выплаты пособия многодетной семье являются:

отсутствие расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя пособия многодетной семье;

выезд получателя пособия многодетной семье на ПМЖ за пределы РК;

отбывание получателем пособия уголовного наказания в виде лишения свободы;

проживание получателя пособия в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождение на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг;

достижение ребенком 18 лет;

наличие подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя пособия многодетной семье;

истечение у получателя пособия многодетной семье срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или удостоверения кандаса;

наличие подтверждающего документа о смерти получателя.

При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется:

с даты приостановления в случае продолжения обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в колледже или вузе (но не более чем до достижения 23 лет);

с даты поступления достигшего 18 лет ребенка на обучение по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в колледже или вузе (но не более чем до 23 лет).

Условиями прекращения выплаты пособия многодетной семье являются:

смерть ребенка;

отчисление ребенка из колледжа или вуза после достижения им восемнадцатилетнего возраста;

определение ребенка на полное государственное обеспечение;

представление заявителем недостоверных сведений;

лишение или ограничение в родительских правах родителей, признание недействительным или отмена усыновления, освобождение или отстранение от исполнения своих обязанностей опекунов (попечителей);

выявление в отношении получателя пособия факта прекращения гражданства РК.

Условиями приостановления выплаты пособия награжденной матери являются:

отсутствие расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя пособия награжденной матери;

выезд получателя пособия на ПМЖ за пределы РК;

отбывание получателем пособия уголовного наказания в виде лишения свободы;

проживание получателя в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождение на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг;

наличие подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя пособия;

истечение у получателя пособия награжденной матери срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, удостоверения кандаса.

Условиями прекращения выплаты пособия награжденной матери являются:

представление недостоверных сведений, повлекших за собой незаконное назначение пособия;

лишение получателя пособия награжденной матери государственной награды;

выявление в отношении получателя пособия факта прекращения гражданства РК;

смерть получателя пособия награжденной матери.

Условиями приостановления выплаты государственного социального пособия по инвалидности являются:

отсутствие расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя государственного социального пособия по инвалидности;

истечение срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, удостоверения кандаса;

наличие подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим;

лишение или ограничение в родительских правах, признание недействительным решения об усыновлении (удочерении) или его отмене;

освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей;

выявление факта утраты или выхода из гражданства РК до получения вида на жительство иностранного гражданина;

выявление факта получения пенсии по инвалидности за пределами РК;

оформление протокола о выявлении факта представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу и (или) необоснованного вынесения экспертного заключения.

Условиями прекращения выплаты государственного социального пособия по инвалидности являются:

сведения о смерти получателя, в том числе из цифровых систем;

запрос дела получателя пособия от уполномоченного органа страны выезда;

заявление получателя о прекращении выплаты государственного социального пособия по инвалидности с предоставлением документа, подтверждающего снятие его с регистрации в органах внутренних дел;

сведения о выявлении факта выезда получателя на ПМЖ за пределы РК, в том числе из цифровых систем;

сведения о выявлении факта предоставления заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное назначение.

Условиями приостановления выплаты государственного социального пособия по случаю потери кормильца являются:

отсутствие расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя;

истечение срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, удостоверения кандаса;

наличие подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя и (или) иждивенцев;

лишение или ограничение в родительских правах, признание недействительным решения об усыновлении или его отмене;

освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей;

выявление факта перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов на индивидуальные пенсионные счета лиц, признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими, или поступления информации, подтверждающей факт нахождения гражданина в живых;

выявление факта трудоустройства лиц, занятых уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца;

отчисление получателя государственного социального пособия по случаю потери кормильца старше 18 лет из организации образования или перевод его на заочную форму обучения;

выявление факта утраты или выхода из гражданства РК до получения вида на жительство иностранного гражданина;

выявление факта получения пенсии по случаю потери кормильца за пределами РК.

Условиями прекращения выплаты государственного социального пособия по случаю потери кормильца являются:

сведения о смерти, в том числе из цифровых систем;

запрос дела получателя пособия от уполномоченного органа страны выезда;

заявление получателя пособия о прекращении выплаты пособия с представлением документа, подтверждающего снятие его с регистрации в органах внутренних дел;

сведения о выявлении факта выезда получателя пособия на ПМЖ за пределы РК, в том числе из цифровых систем;

сведения о выявлении факта представления заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное его назначение.

Условиями приостановления выплаты специального государственного пособия являются:

отсутствие расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя;

выявление факта нахождения в розыске без вести пропавших лиц;

выявление фактов лишения родительских прав и прав опекуна (попечителя), об освобожденных и отстраненных опекунах (попечителях);

выявление факта выезда получателя на ПМЖ за пределы РК;

истечение срока действия вида на жительство иностранного гражданина в РК, удостоверения лица без гражданства;

отбывание получателем специального государственного пособия уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы;

проживание получателей специального государственного пособия в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождение на полном государственном обеспечении, за исключением лиц, которым предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг;

оформление протокола о выявлении факта представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу и необоснованного вынесения экспертного заключения;

недостоверность документов, представленных для назначения специального государственного пособия.

Условиями приостановления выплаты пособия лицу, осуществляющему уход, являются:

отсутствие расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя;

наличие подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя пособия лицу, осуществляющему уход;

истечение срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, осуществляющего уход, или удостоверения кандаса;

освобождение или отстранение от исполнения своих обязанностей опекунов (попечителей) в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан;

оформление протокола о выявлении факта представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу и (или) необоснованного вынесения экспертного заключения;

выбытие лица, осуществляющего уход, или лица с инвалидностью первой группы из учреждения уголовно-исполнительной системы в другое учреждение;

перевод лица, осуществляющего уход, или лица с инвалидностью первой группы в другое подразделение учреждения уголовно-исполнительной системы.

Условиями прекращения выплаты пособия лицу, осуществляющему уход, являются:

заявление лица с инвалидностью первой группы или лица, осуществляющего уход;

смерть лица с инвалидностью первой группы или лица, осуществляющего уход;

выезд лица с инвалидностью первой группы или лица, осуществляющего уход, на ПМЖ в другой населенный пункт или за пределы РК;

изменение группы инвалидности у лица с инвалидностью;

истечение срока отбывания наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы лицом с инвалидностью первой группы или осужденным, осуществляющим за ним уход;

выявление случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 Кодекса.

Также установлены условия назначения единовременной выплаты на погребение.

В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий его семье либо лицу, осуществившему погребение, производится единовременная выплата на погребение из средств республиканского бюджета в размере 35 МРП.

В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту, являвшегося ветераном Великой Отечественной войны, его семье либо лицу, осуществившему погребение, производится единовременная выплата на погребение в размере 36,6 МРП.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.