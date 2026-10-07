#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Право

Какая пищевая продукция представляет опасность: внесены уточнения

Супермаркет, продукты питания, продуктовый, минимаркет, социально значимые продукты, консервы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:42 Фото: freepik
Постановлением правительства от 1 октября 2026 года внесены изменения в Правила утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей опасность жизни и здоровью человека и животных, окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что пищевой продукцией, представляющей опасность жизни и здоровью человека и животных, окружающей среде, признается продукция:

  • признанная не соответствующей требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, гигиеническими нормативами, а также ветеринарными (ветеринарно-санитарными) правилами и ветеринарными нормативами;
  • не имеющая документов производителя (поставщика), подтверждающих ее прослеживаемость, безопасность;
  • маркировка которой не соответствует требованиям нормативных правовых актов;
  • с неустановленным или истекшим сроком годности;
  • фальсифицированная.

Место уничтожения (захоронения) опасной пищевой продукции определяется местными исполнительными органами столицы (областей и городов республиканского значения), районов, городов областного значения по согласованию с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Постановление вводится в действие с 7 октября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
кресла в зале кинотеатра
14:08, 04 августа 2025
Финансирование национальных фильмов: внесены уточнения
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, военно-морские силы Республики Казахстан, военно-морские силы РК, ВМС РК
15:58, 08 октября 2025
Военно-патриотическое воспитание казахстанцев: внесены изменения в правила
использование воздушного пространства РК
09:35, 27 апреля 2026
Использование воздушного пространства Казахстана: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вороговский и Шушеначев в игре за сборную РК
12:05, Сегодня
Узбекистан уже 59-м месте: Казахстан опустился в рейтинге FIFA после ничьей с Фарерами
Мераб Двалишвили
11:50, Сегодня
Двалишвили выбрал фаворита в бою Волкановски и Евлоева
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
11:36, Сегодня
Анна Данилина не сумела выйти в третий круг China Open в парном разряде
Бублик бьет по мячу на корте
11:25, Сегодня
Бублик с трудом выполнил задание от организаторов "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: