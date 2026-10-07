Какая пищевая продукция представляет опасность: внесены уточнения

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Постановлением правительства от 1 октября 2026 года внесены изменения в Правила утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей опасность жизни и здоровью человека и животных, окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что пищевой продукцией, представляющей опасность жизни и здоровью человека и животных, окружающей среде, признается продукция: признанная не соответствующей требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, гигиеническими нормативами, а также ветеринарными (ветеринарно-санитарными) правилами и ветеринарными нормативами;

не имеющая документов производителя (поставщика), подтверждающих ее прослеживаемость, безопасность;

маркировка которой не соответствует требованиям нормативных правовых актов;

с неустановленным или истекшим сроком годности;

фальсифицированная. Место уничтожения (захоронения) опасной пищевой продукции определяется местными исполнительными органами столицы (областей и городов республиканского значения), районов, городов областного значения по согласованию с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Постановление вводится в действие с 7 октября 2026 года.

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