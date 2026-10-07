Репродуктивные методы деторождения: что изменилось и как

Приказом и.о. министра здравоохранения от 30 сентября 2026 года внесены изменения в Правила и условия проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются понятия:

вспомогательные репродуктивные методы и технологии (ВРТ) – методы лечения бесплодия (искусственная инсеминация (ИИ), экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и перенос эмбриона), при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства);

– методы лечения бесплодия (искусственная инсеминация (ИИ), экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и перенос эмбриона), при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства); договор суррогатного материнства – нотариально удостоверенное письменное соглашение между лицами, являющимися гражданами РК, состоящими в браке (супружестве) и желающими иметь ребенка, и женщиной, давшей свое согласие на вынашивание и рождение ребенка путем применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий.

Проведение процедуры с использованием ВРТ в системе ОСМС предоставляется гражданам РК.

При этом правила дополнены пунктом о том, что женщина или мужчина, не состоящие в браке, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных методов и технологий при наличии информированного согласия на медицинское вмешательство, за исключением суррогатного материнства.

Уточняется, что медицинская помощь в системе ОСМС предусматривает процедуру ВРТ – цикл, в котором последовательно следуют проведение стимуляции суперовуляции, трансвагинальная пункция яичников, забор яйцеклетки, инсеминация ооцита (ооцитов) или интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ), культивирование эмбрионов, перенос эмбрионов, включая перенос замороженных эмбрионов в случаях отсроченного переноса при которых перенос эмбрионов в стимулированном цикле противопоказан (риск синдрома гиперстимуляции яичников, наличие факторов снижающих результативность – гиперплазия эндометрия на фоне стимуляции овуляции, гипоплазия эндометрия, острые воспалительные заболевания любой локализации).

Также дополнено, что криоконсервация половых клеток, эмбрионов и тканей репродуктивных органов осуществляется по желанию пациента или по медицинским показаниям и не входит в перечень услуг в системе ОСМС.

Критериями отбора для проведения процедуры с использованием ВРТ в системе ОСМС являются в совокупности следующие факторы:

удовлетворительный овариальный резерв, характеризующийся наличием не менее двух факторов из следующих: антимюллеровский гормон (АМГ) больше 0,8 нанограмм/ миллилитр, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) меньше 12 (на 2-5 (второй-пятый) день цикла), количество антральных фолликулов не меньше трех (на 2-5 (второй-пятый) день цикла) в каждом яичнике или 5-6 антральных фолликулов в случае наличия единственного яичника;

из следующих: антимюллеровский гормон (АМГ) больше 0,8 нанограмм/ миллилитр, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) меньше 12 (на 2-5 (второй-пятый) день цикла), количество антральных фолликулов (на 2-5 (второй-пятый) день цикла) в каждом яичнике или в случае наличия единственного яичника; отсутствие факторов снижения результативности наступления беременности (аномалии развития внутренних половых органов, препятствующие имплантации и развитию беременности, гидро (сактосальпингсы), синехии полости матки 3-4 (третьей-четвертой) степени, кисты яичников, необтурационная азооспермия);

бесплодие, обусловленное мужским фактором (по определению: олигозооспермия – снижение концентрации сперматозоидов до 16 миллион/миллилитр; астенозооспермия – прогрессивно подвижные (класс А+В) от 5% в одном миллилитре до 30% в одном миллилитре эякулята; тератозооспермия – от 1% до 4% сперматозоидов нормального строения; сочетанная патология спермы (различное сочетание изменений в концентрации, подвижности и строения сперматозоидов, снижающих оплодотворяющую способность спермы); наличие антиспермальных антител в эякуляте (MAР – тест более 50%, препятствуют естественному оплодотворению в случаях нормальной концентрации сперматозоидов, а также пациенты с азооспермией, у которых сперматозоиды получены методом хирургической биопсии (до выдачи направления на ВРТ в системе ОСМС);

возраст женщины до 42 лет на момент включения в портале "Бюро госпитализации";

семейные пары с отягощенным генетическим анамнезом по результатам медико-генетического консультирования с учетом типа наследования и генетического риска, с использованием биоматериалов донора или с использованием предимплантационного генетического тестирования (ПГТ) эмбрионов при условии оплаты донорских клеток и ПГТ пациентами самостоятельно за счет собственных средств. Выбор доноров половых клеток осуществляется пациентами добровольно и самостоятельно на основании фенотипического описания;

при отсутствии беременности после использования программ ВРТ в системе ОСМС (при условия направление на повторное проведение процедуры криопереноса эмбриона в течение текущего периода в медицинскую организацию, выполняющую программу ВРТ, без транспортировки биоматериала самостоятельно за счет собственных средств);

при наличии криоконсервированных эмбрионов пациенты повторно не допускаются на программу ВРТ в системе ОСМС до полного использования криоконсервированных эмбрионов.

При отсроченном переносе замороженных эмбрионов процедура проводится в благоприятный для пациента период.

При незавершенной программе ЭКО по причине бедного ответа яичников или остановки развития эмбрионов случаи закрываются как незавершенные, отправляются в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) и оплачиваются по фактическим затратам.

Критерием эффективности лечения бесплодия с использованием ВРТ в системе ОСМС является доля женщин (% от числа пролеченных), у которых беременность подтверждена с помощью ультразвукового исследования.

Показаниями к хирургическому получению сперматозоидов для проведения процедур с использованием ВРТ являются:

необструктивная и обструктивная азооспермия;

расстройства эякуляции: аспермия, ретроградная эякуляция;

100% некрозооспермия в эякуляте.

Противопоказаниями к хирургическому получению сперматозоидов являются острые инфекционные заболевания любой локализации.

Оптимальный способ получения сперматозоидов осуществляется врачом-урологом.

Показаниями для ИКСИ являются:

мужской фактор бесплодия, который проявляется в значительном снижении параметров эякулята;

использование сперматозоидов, полученных хирургическим путем;

использование ооцитов после замораживания;

проведение ПГТ методом полимеразной цепной реакции;

низкая частота оплодотворения в предыдущей программе ВРТ.

Указывается, что организации здравоохранения по месту прикрепления пациента включают в электронный регистр диспансерных больных лиц, страдающих бесплодием. После обследования и установления причин бесплодия, организации здравоохранения по месту прикрепления пациента на основании заключения профильного специалиста направляют документы пациента в региональную комиссию местных органов государственного управления здравоохранением столицы, областей и городов республиканского значения для решения вопроса о проведении ВРТ в системе ОСМС.

Медицинские организации, оказывающие помощь с использованием ВРТ в лечении бесплодия, вносят данные в медицинскую цифровую систему по процедурам ВРТ проведенным в системе ОСМС.

Выбор медицинской организации для получения медицинской помощи с использованием ВРТ осуществляется пациентом. При принятии положительного решения региональная комиссия регистрирует направление на госпитализацию в портале "Бюро госпитализации" с прикреплением пакета документов пациента.

Правила дополнены следующим пунктом:

Критериями отбора медицинских организаций для проведения процедуры с использованием ВРТ в системе ОСМС являются:

наличие действующей лицензии на медицинскую деятельность;

опыт непрерывной деятельности в сфере ВРТ в течение последних трех лет ;

; эффективность программ ВРТ с частотой наступления клинической беременности ≥ 31%, частотой рождения ребенка не менее 27%;

количество лечебных циклов ЭКО не менее 300 циклов в год;

ресурсное и техническое обеспечение (собственная эмбриологическая лаборатория, полный цикл, наличие мультигазовых инкубаторов и системы ИКСИ, возможностью оказания экстренной помощи при осложнениях);

наличие в штате не менее двух акушеров-гинекологов с наличием сертификационных курсов по направлению "Репродуктология" или "Вспомогательные репродуктивные технологии" (ВРТ) (стаж не менее 5 лет), наличие штатного эмбриолога;

интеграция с цифровыми системами уполномоченного органа.

Процедура ЭКО со стимуляцией суперовуляции состоит из следующих этапов:

отбор и обследование пациентов;

индукция суперовуляции, включая мониторинг фолликулогенеза и развития эндометрия;

пункция фолликулов яичников, получение ооцита (ооцитов);

инсеминация ооцита (ооцитов) или ИКСИ, культивирование эмбрионов invitro (в пробирке);

перенос эмбрионов в полость матки;

посттрансферная гормональная поддержка;

диагностика беременности ранних сроков.

Процедура ЭКО без стимуляции суперовуляции (в естественном менструальном цикле) состоит из следующих этапов:

отбор и обследование пациентов;

мониторинг фолликулогенеза и развития эндометрия;

пункция фолликулов яичников, получение ооцита (ооцитов);

инсеминация ооцита (ооцитов) и (или) ИКСИ, культивирование эмбрионов invitro (в пробирке);

перенос эмбрионов в полость матки;

посттрансферная гормональная поддержка;

диагностика беременности ранних сроков.

Проведение ЭКО и перенос эмбрионов в полость матки не производятся при следующих противопоказаниях:

соматические и психические заболевания, имеющие противопоказания для вынашивания беременности;

врожденные пороки развития, приобретенные деформации полости матки (препятствующие переносу эмбрионов и развитию беременности);

доброкачественные опухоли яичников, требующие оперативного лечения и (или) препятствующие забору ооцита (ооцитов);

гиперпластические процессы эндометрия;

доброкачественные опухоли матки, требующие оперативного лечения;

острые воспалительные заболевания любой локализации;

злокачественные новообразования любой локализации (исключение составляют случаи, при которых показано проведение забора ооцитов перед химией и лучевой терапией, по заключению мультидисциплинарной группы специалистов о проведении стимуляции суперовуляции);

наличие двух и более рубцов на матке после операции кесарева сечения или миомэктомии при наличии признаков анатомической и функциональной несостоятельности, подтвержденных методами инструментальной диагностики (УЗИ, МРТ, гистероскопии), создающие высокий риск материнской смертности (разрыв матки, истинное приращение плаценты).

При отсутствии противопоказаний ЭКО проводится по желанию пациента или пациентов при любой форме бесплодия.

При наличии противопоказаний к переносу эмбрионов в полость матки проводится забор ооцитов у женщины без суперовуляции или со стимуляцией суперовуляции с дальнейшим переносом эмбриона (эмбрионов) в полость матки суррогатной матери.

Перед переносом эмбрионов в полость матки, с целью повышения частоты имплантации за счет облегчения выхода бластоцисты, по показаниям производится рассечение блестящей оболочки эмбрионов в возрасте от трех до семи дней.

Диагностика беременности по содержанию бета-хорионического гонадотропина в крови и моче осуществляется через 12-14 дней с момента переноса эмбрионов. Ультразвуковая диагностика беременности проводится с 21 календарного дня после переноса эмбриона (эмбрионов).

При процедуре переноса замороженных эмбрионов генетических родителей проводятся:

выбор и обследование суррогатной матери (суррогатная мать не является одновременно донором яйцеклетки);

подготовка эндометрия суррогатной матери;

перенос замороженных эмбрионов в полость матки суррогатной матери (в программе суррогатное материнство одновременно донорские яйцеклетки, спермы и эмбрионы не используются);

посттрансферная гормональная поддержка суррогатной матери.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2026 года.