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Право

Обновлены правила и условия предоставления отсрочки по уплате налогов и платежей

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 16:02 Фото: pexels
Приказом министра финансов от 30 сентября 2026 года внесены изменения в документы, связанные с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат или пеней, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены:

  • заявление, решение о предоставлении или отказе в отсрочке (рассрочке);
  • типовой договор залога;
  • Правила и условия предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней.

Согласно правилам, прием налогового заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов или плат и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются:

  • через услугодателя;
  • через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан";
  • посредством веб-портала "цифрового правительства" www.egov.kz.

При обращении документы, представленные услугополучателем, принимаются ответственным подразделением услугодателя и передаются ответственному подразделению услугодателя за обработку документов.

При обращении в электронном виде налоговое заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя, принимается через портал.

Срок оказания госуслуги: в течение 10 рабочих дней со дня получения услугодателем налогового заявления о предоставлении отсрочки по уплате налогов или плат.

При этом договор залога имущества заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня представления налогоплательщиком налогового заявления.

Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем в Государственную корпорацию – 15 минут, максимально допустимое время обслуживания – также 15 минут.

Для идентификации личности услугополучателя предъявляется документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, содержащихся в государственных цифровых системах, услугодатель или работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных цифровых систем посредством портала в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных должностных лиц.

При обращении услугополучатель получает талон о приеме соответствующих документов.

При не обращении услугополучателя за результатом государственной услуги в указанный срок, услугодатель обеспечивает их хранение по месту приема до получения услугополучателем.

При оказании государственной услуги через Государственную корпорацию на бумажном носителе день приема налогового заявления и документов не входит в срок оказания государственной услуги.

При обращении через портал услугополучателю направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

При обращении на портал результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП должностного лица услугодателя.

Работник госкорпорации проверяет полноту представленных документов и принятые документы направляет услугодателю через курьерскую связь.

При обнаружении ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов услугодатель принимает налоговое заявление посредством цифрового листа ожидания.

Услугополучателю устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги, и не превышает его.

В случае устранения недостатков услугополучателем в пределах срока приостановления днем приема налогового заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

При неустранении выявленных недостатков в установленный срок приостановления работник Государственной корпорации отказывает в приеме налогового заявления и документов.

При представлении услугополучателем документов в электронном виде обработка документов проводится автоматизированно.

При установлении факта полноты представленных документов работник, ответственный за обработку документов в течение 10 рабочих дней с даты получения налогового заявления, вводит документы и обрабатывает в цифровой системе "е-лицензирование", производит оценку платежеспособности услугополучателя, определяет очередность уплаты платежей и результат государственной услуги направляет услугополучателю.

При обращении на портал результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП должностного лица услугодателя.

Выдача готовых документов осуществляется в соответствии с графиком работы Госкорпорации при предъявлении документов, удостоверяющих личность либо электронного документа из сервиса цифровых документов, представитель также представляет документ, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

При не обращении услугополучателя за результатом государственной услуги в указанный срок услугодатель, Государственная корпорация обеспечивает их хранение по месту приема до получения услугополучателем невостребованных в срок документов.

Государственная корпорация обеспечивает хранение документов в течение 1 (одного) месяца, после чего передает их услугодателю для дальнейшего хранения.

При обращении услугополучателя по истечении одного месяца, по запросу Госкорпорации услугодатель в течение одного рабочего дня направляет готовые документы в Государственную корпорацию для выдачи услугополучателю.

При внесении изменений или дополнений в Правила Министерство финансов в течение трех рабочих дней после регистрации в Минюсте направляет информацию о внесении изменений или дополнений в порядок оказания государственной услуги в Единый контакт-центр и оператору "цифрового правительства", Государственную корпорацию.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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