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Право

Верховный суд внес изменения в части пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

Верховный Суд РК, суд, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 09:30 Фото: senate.parlam.kz
Верховный суд РК внес изменения в нормативное постановление от 8 декабря 2017 года по вопросам пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, сообщает Zakon.kz.

Изменения были приняты в рамках исполнения правовой позиции Конституционного суда, изложенной в нормативном постановлении от 12 июня 2026 года.

Ранее Конституционный суд указал на необходимость предусмотреть возможность пересмотра судебного акта, если вступивший в законную силу судебный акт по другому делу опровергает фактические основания ранее принятого решения и эти обстоятельства имеют существенное значение для дела.

Согласно внесенным изменениям такой судебный акт признается основанием для пересмотра ранее принятого судебного акта.

В Конституционном суде отметили, что это позволяет устранить ситуации, при которых сохраняются в силе судебные акты с противоположными выводами об одних и тех же существенных обстоятельствах, и усиливает гарантии права на судебную защиту.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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