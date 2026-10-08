Верховный суд внес изменения в части пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
Изменения были приняты в рамках исполнения правовой позиции Конституционного суда, изложенной в нормативном постановлении от 12 июня 2026 года.
Ранее Конституционный суд указал на необходимость предусмотреть возможность пересмотра судебного акта, если вступивший в законную силу судебный акт по другому делу опровергает фактические основания ранее принятого решения и эти обстоятельства имеют существенное значение для дела.
Согласно внесенным изменениям такой судебный акт признается основанием для пересмотра ранее принятого судебного акта.
В Конституционном суде отметили, что это позволяет устранить ситуации, при которых сохраняются в силе судебные акты с противоположными выводами об одних и тех же существенных обстоятельствах, и усиливает гарантии права на судебную защиту.