Пилотный проект по регистрации безработных запустили в Казахстане

Министра труда и социальной защиты населения подписал приказ от 30 сентября 2026 года о реализации пилотного проекта по внедрению новых подходов к оказанию государственных услуг "Регистрация лиц, ищущих работу" и "Регистрация безработных", сообщает Zakon.kz.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Предусмотрено, что соискатель обращается за регистрацией в качестве лица, ищущего работу через карьерный центр по месту жительства или "Электронную биржу труда" (ЭБТ).

После установления достоверности представленных документов и данных, содержащихся в них, АЦС "Рынок труда" автоматически либо карьерный центр в течение одного рабочего дня со дня их поступления осуществляет регистрацию соискателя в качестве лица, ищущего работу.

После регистрации в качестве лица, ищущего работу, осуществляется содействие в подборе работы.

Электронная биржа труда в течение 13 календарных дней со дня регистрации автоматически подбирает вакансии.

Карьерный центр в течение 13 календарных дней со дня регистрации лица, ищущего работу, оказывает ему содействие в подборе подходящей работы.

Если по истечении 13 календарных дней, лицо, ищущее работу, не трудоустроено, то регистрация в качестве безработного осуществляется автоматически.

При получении от карьерного центра предложений о наличии подходящей работы лицо, ищущее работу или безработный в течение трех рабочих дней лично или посредством цифровых технологий или телефона уведомляет карьерный центр о согласии или отказе от предложенной подходящей работы.

Карьерный центр снимает с учета безработного (за исключением членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, а также лиц, находящихся на их иждивении, не осуществляющих трудовую деятельность, регистрируемых и снимаемых с учета в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом) в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующей информации через АЦС "Рынок труда" снимает с учета безработного в случаях:

отказа от трех предложенных карьерным центром вариантов подходящей работы или несвоевременного уведомления карьерного центра, а проживающего в сельских населенных пунктах – акима поселка, села, сельского округа о согласии или отказе от предложенных вариантов подходящей работы;

неявки безработного лица без уважительных причин:

- в течение пяти рабочих дней со дня уведомления карьерным центром по месту предложенного трудоустройства или обучения;

- в течение трех рабочих дней по вызову в карьерный центр на участие в активных мерах содействия занятости;

самовольного прекращения участия в активных мерах содействия занятости;

нарушения безработным без уважительных причин сроков посещения или уведомления карьерного центра;

осуждения безработного к наказанию в виде лишения свободы либо направления на принудительное лечение по вступившему в законную силу решению суда;

несвоевременное (в течение пяти рабочих дней) предоставление карьерному центру обстоятельств, влияющих на дальнейшую работу с ним, связанную с:

- переменой места жительства;

- трудоустройством на постоянную или временную работу, а также на работу по договорам гражданско-правового характера;

- занятием предпринимательской деятельностью;

- учредительством (соучредительство) в организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;

- установлением или изменение и группы инвалидности;

- назначением пенсионных выплат;

предоставления заведомо ложных или поддельных документов.

Указывается, что безработные, снятые с учета, повторно могут зарегистрироваться в карьерном центре в качестве безработных только по истечении 30 календарных дней со дня снятия с учета.

Приказ вводится в действие с 1 октября 2026 года.