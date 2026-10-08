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Право

Гигиеническое обучение работников сферы обслуживания: что изменилось

Завод, производство, люди на производстве, рабочие, цех, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 12:05 Фото: primeminister.kz
Приказом и. о. министра здравоохранения от 1 октября 2026 года внесены изменения в правила гигиенического обучения лиц декретированной группы населения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется понятия:

  • "гигиеническое обучение декретированной группы населения" – обучение по профилактике инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний, нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (содержанию, эксплуатации и размещению объектов, соблюдению личной и общественной гигиены) в соответствии с профессиями обучающихся;
  • "экзамен декретированной группы населения" – определение уровня соответствия знаний и квалификации работников, работающих в сфере обслуживания населения, представляющей опасность заражения окружающих инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Обучение по гигиеническому обучению проводится с отрывом от производства.

Деятельность по гигиеническому обучению осуществляется физическими лицами или представителями юридических лиц имеющими медицинское образование по специальностям "гигиена и эпидемиология".

Гигиеническое обучение проводится по специальным программам.

При положительном результате сведения о сдаче экзамена вносятся физическими и юридическими лицами, проводившими гигиеническое обучение, в цифровую систему государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или в медицинскую цифровую систему.

Уточняется, что в рамках программы изучаются основы законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также ответственность работников за несоблюдение требований санитарных правил и гигиенических нормативов, утверждаемых государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, изучается:

  • Понятие о рациональном питании.
  • Понятие о государственной гигиенической регистрации и регламентации продуктов питания.
  • Понятие о сертификации продуктов питания.
  • Гигиенические требования к качеству и безопасности продуктов питания.
  • Понятие обогащение (фортификация) пищевой продукции.
  • Введение витаминов, минералов и других веществ в пищевую продукцию в процессе ее производства или переработки с целью повышения пищевой и биологической ценности, а также профилактики заболеваний, обусловленных их дефицитом у человека.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2026 года.

Декретированная группа населения – это работники сферы обслуживания, чья деятельность связана с высоким риском передачи инфекционных и паразитарных заболеваний другим людям.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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