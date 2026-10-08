Гигиеническое обучение работников сферы обслуживания: что изменилось
Так, уточняется понятия:
- "гигиеническое обучение декретированной группы населения" – обучение по профилактике инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний, нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (содержанию, эксплуатации и размещению объектов, соблюдению личной и общественной гигиены) в соответствии с профессиями обучающихся;
- "экзамен декретированной группы населения" – определение уровня соответствия знаний и квалификации работников, работающих в сфере обслуживания населения, представляющей опасность заражения окружающих инфекционными и паразитарными заболеваниями.
Обучение по гигиеническому обучению проводится с отрывом от производства.
Деятельность по гигиеническому обучению осуществляется физическими лицами или представителями юридических лиц имеющими медицинское образование по специальностям "гигиена и эпидемиология".
Гигиеническое обучение проводится по специальным программам.
При положительном результате сведения о сдаче экзамена вносятся физическими и юридическими лицами, проводившими гигиеническое обучение, в цифровую систему государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или в медицинскую цифровую систему.
Уточняется, что в рамках программы изучаются основы законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также ответственность работников за несоблюдение требований санитарных правил и гигиенических нормативов, утверждаемых государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Кроме того, изучается:
- Понятие о рациональном питании.
- Понятие о государственной гигиенической регистрации и регламентации продуктов питания.
- Понятие о сертификации продуктов питания.
- Гигиенические требования к качеству и безопасности продуктов питания.
- Понятие обогащение (фортификация) пищевой продукции.
- Введение витаминов, минералов и других веществ в пищевую продукцию в процессе ее производства или переработки с целью повышения пищевой и биологической ценности, а также профилактики заболеваний, обусловленных их дефицитом у человека.
Приказ вводится в действие с 18 октября 2026 года.
Декретированная группа населения – это работники сферы обслуживания, чья деятельность связана с высоким риском передачи инфекционных и паразитарных заболеваний другим людям.