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Право

Аттестация претендентов на занятие деятельностью патентного поверенного: что изменилось

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:02 Фото: freepik
Приказом министра юстиции от 30 сентября 2026 года внесены изменения в Правила проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестрах патентных поверенных и внесения в них изменений, сообщает Zakon.kz.

Так, Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного" изложен в новой редакции.

Госуслуга оказывается бесплатно через веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz в течение семи рабочих дней с момента регистрации заявления.

Кроме заявления, необходимы документы:

  • сведения для прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного по форме;
  • электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность со стажем работы не менее четырех лет в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности либо стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

Данные сведения сверяются с оригиналами документов, представляемыми услугополучателем при явке на аттестационный экзамен.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугополучателю устанавливается шесть рабочих дней для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

При подаче услугополучателем всех необходимых документов в "личный кабинет" направляется информация о статусе о принятии запроса для предоставления государственной услуги.

Срок приведения в соответствие указанных в уведомлении документов составляет один рабочий день, если в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления услугополучатель не привел его в соответствие с требованиями, то услугодатель в течение двух рабочих дней направляет отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления услугополучателю уведомления услугодателем о приостановлении процесса оказания государственной услуги. Течение срока оказания государственной услуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем о возобновлении процесса оказания государственной услуги.

Услугодатель приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

  • смерти гражданина (в том числе объявления умершим);
  • признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами, судом или в ином порядке;
  • обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов.

В случае приостановления процесса оказания государственной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 4 (ошибки, неточности в документах, либо неполный пакет), представленные услугополучателем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату услугополучателю без их принятия на хранение услугодателем или соуслугодателем, за исключением случаев подачи заявления и документов посредством веб-портала "цифрового правительства", стационарного абонентского устройства, абонентского устройства сотовой связи, а также иных цифровых объектов, определенных центральными государственными органами.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

Услугодатель по ходатайству услугополучателя или по своей инициативе вправе приостановить процесс оказания государственной услуги в случаях:

  • действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказанию услуги. Под действиями непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуги, понимается введение чрезвычайного положения, угроза или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
  • нахождения услугополучателя в служебной командировке, в медицинской организации на стационарном лечении, превышающих срок оказания государственной услуги.

По выбору услугополучателя оказывается композитная государственная услуга в совокупности с государственной услугой "Выдача свидетельства патентного поверенного" на основании заявления о допуске к аттестации лица, претендующего на занятие деятельностью патентного поверенного, и выдаче свидетельства патентного поверенного.

Аналогичные поправки внесены в:

  • Правила регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в Государственном реестре товарных знаков, Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров и выдачи охранных документов и их дубликатов.
  • Правила регистрации объектов промышленной собственности в Государственном реестре изобретений, Государственном реестре полезных моделей, Государственном реестре промышленных образцов и выдачи охранных документов и их дубликатов, признания недействительными и досрочного прекращения действия патентов.
  • Правила регистрации селекционных достижений в Государственном реестре селекционных достижений и выдачи охранных документов и их дубликатов, аннулирования и досрочного прекращения действия патентов и др.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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