Работа "одного окна" для инвесторов: внесены изменения

Приказом министра иностранных дел от 5 октября 2026 года внесены изменения в правила организации "одного окна" для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций, сообщает Zakon.kz.

В частности, параграф , предусматривающий взаимодействие уполномоченного органа с национальной компанией и ее региональными представителями и представительствами, Национальной палатой, региональными организациями по вопросу организации сопровождения инвестиционных проектов для привлечения инвестиций на центральном и региональном уровнях, дополнен пунктом:

Уполномоченный орган в рамках взаимодействия c Национальной палатой по вопросам организации сопровождения инвестиционных проектов:

обменивается информацией о сопровождаемых Национальной палатой инвестиционных проектах, ходе их реализации и проблемных вопросах инвесторов;

осуществляет взаимодействие в разумные сроки, обеспечивающие непрерывность сопровождения инвестора и оперативное реагирование на возникающие затруднения;

совместно вырабатывает предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере привлечения и сопровождения инвестиций.

Приказ вводится в действие с 9 октября 2026 года.