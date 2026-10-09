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Право

Работа "одного окна" для инвесторов: внесены изменения

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:52 Фото: pixabay
Приказом министра иностранных дел от 5 октября 2026 года внесены изменения в правила организации "одного окна" для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций, сообщает Zakon.kz.

В частности, параграф , предусматривающий взаимодействие уполномоченного органа с национальной компанией и ее региональными представителями и представительствами, Национальной палатой, региональными организациями по вопросу организации сопровождения инвестиционных проектов для привлечения инвестиций на центральном и региональном уровнях, дополнен пунктом:

Уполномоченный орган в рамках взаимодействия c Национальной палатой по вопросам организации сопровождения инвестиционных проектов:

  • обменивается информацией о сопровождаемых Национальной палатой инвестиционных проектах, ходе их реализации и проблемных вопросах инвесторов;
  • осуществляет взаимодействие в разумные сроки, обеспечивающие непрерывность сопровождения инвестора и оперативное реагирование на возникающие затруднения;
  • совместно вырабатывает предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере привлечения и сопровождения инвестиций.

Приказ вводится в действие с 9 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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