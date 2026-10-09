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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 17:04 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев назначил и освободил от должностей ряд председателей судов и судей.
  • Перечень пособий и условия их назначения с 1 января 2027 года утвердили в правительстве.
  • Утвержден упрощенный порядок принятия нормативных правовых актов для специального режима города Алатау.
  • Пенсионный аннуитет: изменился порядок перевода накоплений.
  • Утвержден Стандарт применения искусственного интеллекта в казахстанских школах.
  • Как в Казахстане будут определять потребность в медицинских кадрах: Минздрав принял правила.
  • Минфин обновил правила и условия предоставления рассрочки и отсрочки по налогам.
  • Скорую помощь можно будет отслеживать по геолокации: Минздрав актуализировал правила.
  • В Казахстане изменились сроки сдачи экзаменов на водительские права.
  • "Цифровой лист ожидания" внедрили для лиц, ищущих работу, в целях устранения недостатков при подаче документов.
  • Обновлены этапы оказания госуслуги по приватизации жилья из госфонда.
  • Расширены меры социальной поддержки специалистов, прибывших на работу в сельскую местность.
  • МИД обновил правила учета казахстанцев за рубежом.
  • Что изменилось в правилах государственной регистрации автомобилей.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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