Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Токаев назначил и освободил от должностей ряд председателей судов и судей.

Перечень пособий и условия их назначения с 1 января 2027 года утвердили в правительстве.

Утвержден упрощенный порядок принятия нормативных правовых актов для специального режима города Алатау.

Пенсионный аннуитет: изменился порядок перевода накоплений.

Утвержден Стандарт применения искусственного интеллекта в казахстанских школах.

Как в Казахстане будут определять потребность в медицинских кадрах: Минздрав принял правила.

Минфин обновил правила и условия предоставления рассрочки и отсрочки по налогам.

Скорую помощь можно будет отслеживать по геолокации: Минздрав актуализировал правила.

В Казахстане изменились сроки сдачи экзаменов на водительские права.

"Цифровой лист ожидания" внедрили для лиц, ищущих работу, в целях устранения недостатков при подаче документов.

Обновлены этапы оказания госуслуги по приватизации жилья из госфонда.

Расширены меры социальной поддержки специалистов, прибывших на работу в сельскую местность.

МИД обновил правила учета казахстанцев за рубежом.

Что изменилось в правилах государственной регистрации автомобилей.

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