Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев назначил и освободил от должностей ряд председателей судов и судей.
- Перечень пособий и условия их назначения с 1 января 2027 года утвердили в правительстве.
- Утвержден упрощенный порядок принятия нормативных правовых актов для специального режима города Алатау.
- Пенсионный аннуитет: изменился порядок перевода накоплений.
- Утвержден Стандарт применения искусственного интеллекта в казахстанских школах.
- Как в Казахстане будут определять потребность в медицинских кадрах: Минздрав принял правила.
- Минфин обновил правила и условия предоставления рассрочки и отсрочки по налогам.
- Скорую помощь можно будет отслеживать по геолокации: Минздрав актуализировал правила.
- В Казахстане изменились сроки сдачи экзаменов на водительские права.
- "Цифровой лист ожидания" внедрили для лиц, ищущих работу, в целях устранения недостатков при подаче документов.
- Обновлены этапы оказания госуслуги по приватизации жилья из госфонда.
- Расширены меры социальной поддержки специалистов, прибывших на работу в сельскую местность.
- МИД обновил правила учета казахстанцев за рубежом.
- Что изменилось в правилах государственной регистрации автомобилей.
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