Спустились в колодец и погибли: трагедия с рабочими произошла в Шымкенте

Полиция расследует гибель двух сотрудников частной компании, которые спустились в колодец для замены водопроводных труб, сообщает Zakon.kz.

В глубокий колодец спустились три сотрудника, когда они долго не поднимались на поверхность коллеги забеспокоились. Они спустились вслед за ними и подняли пострадавших наверх. Об этом 9 октября 2026 года написало издание Otyrar.

По предварительным информации, мужчины в возрасте от 20 до 22 лет могли отравиться скопившимся внутри газом. Двое рабочих скончались на месте, третьего удалось спасти. Ему оказали медицинскую помощь.

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение требований безопасности", – сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

А в Акмолинской области полицейские расследуют смерть 38-летнего врача Есильской районной больницы, которая оставила записку.