Страхование жилища: сколько будет стоить полис и для кого страховку сделают обязательной

Обязательное страхование жилища, пока обсуждаемое, предполагает взнос, или страховую премию от 0,5 до 5 МРП. Предельная выплата – 500 премий. Учитывая размер МРП в 2027 году (4693 тенге), максимумы означают 23 465 и 11 732 500 тенге. Но обязательным полис будет не для всех, пишет Zakon.kz.

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка разработан проект нового закона "О рынке страхования", предусматривающий класс страхования, которого раньше не было, – обязательное страхование жилища. Напомним, действующим законодательством – Законом РК 2000 года "О страховой деятельности" – предусматривается такой класс, как добровольное страхование имущества от ущерба (пп. 8) пункта 3 статьи 6). Но это, понятно, совсем разные договоры, и, кстати, можно будет заключить оба.

Впрочем, подчеркиваем, новый проект – пока не закон, и какие-то моменты, скорее всего, подвергнут корректировке на этапах обсуждения. Тем не менее, читателям – а они, как собственники жилища, и должны будут заключать договоры обязательного страхования – будет небезынтересно ознакомиться с базой.

Полное название нового для РК (хотя идея обсуждается не впервые) класса страхования – обязательное страхование жилища от землетрясений, наводнений (паводков) и (или) лесных пожаров природного характера. Страховыми случаями, как видим, выбраны только три из периодически случающихся на планете стихийных бедствий.

Ураганы, цунами, извержения вулканов и прочие катаклизмы не включены в перечень ввиду, наверное, того, что они не распространены в Казахстане либо вовсе по географическим причинам исключены (нет вулканов и океанов). Однако к этому любопытному моменту мы еще вернемся.

В нынешней редакции законопроекта (сентябрь 2026 года) данному классу страхования посвящены статьи 130-138. Когда (если) закон в будущем примут, нумерация наверняка изменится, но пока будем ссылаться на предлагаемые нормы в существующем виде – для удобства тех, кто интересуется деталями и пройдет по гиперссылкам.

Итак, страховые премии, т.е. взносы, предлагают высчитывать по следующей формуле:

"Годовая страховая премия, подлежащая уплате при заключении договора обязательного страхования жилища, определяется как произведение базовой страховой премии и суммы коэффициента в размере 1 и региональных коэффициентов, установленных по месту регистрации жилища, исходя из уровня риска возникновения землетрясения, наводнения (паводка) и (или) лесного пожара природного характера на территории области, города республиканского значения, столицы".

При этом "базовая страховая премия признается равной налогу на имущество физических лиц по объекту налогообложения, являющемуся жилищем" (статья 134 проекта закона "О рынке страхования").

Приведем пример. Скажем, собственник трехкомнатной квартиры в Алматы оплатил налог на имущество в размере 3500 тенге. Теперь эту сумму надо умножить на региональный коэффициент риска. Общую таблицу страховые математики уже разработали и разместили все в той же статье 134 законопроекта. Риск может признаваться средним, высоким и исключительно высоким, и в зависимости от этого коэффициент будет составлять для разных видов стихийный бедствий от 0,05 до 0,65.

При этом может ведь быть риск и того, и другого. Скажем, и наводнения (по весне), и лесного пожара (осенью). Тогда коэффициенты складываются: например, 1 плюс 0,65 (исключительно высокий риск паводка), плюс 0,05 (средний риск лесного пожара). Умножаем 3500 тенге на 1,7 – получаем 5 950 тенге, которые и надо будет заплатить в качестве страховой премии. Раз в год: поскольку договор страхования жилища заключается на 12 месяцев (пункт 3 статьи 132 законопроекта)

Разумеется, жилище может иметь разную цену, а значит – отличаться и налог. Поэтому законопроектом предлагается установить минимальный и максимальный размеры премии: 0,5 и 5 МРП. Если насчитают больше или, наоборот, меньше, размер взноса либо уменьшат до 5 МРП, либо увеличат до 0,5 МРП. Сейчас МРП равен 4 325 тенге, но законопроект только начал свою нормотворческую одиссею, поэтому правильней будет применять расчетные показатели 2027 года. Напомним, проектом размер МРП намерены поднять до 4 693 тенге.

Таким образом, максимальная премия по договору обязательного страхования жилища составит 23 465 тенге. Минимальная – 2 346,5 тенге.

В зависимости от размера премии рассчитывается (согласно статье 136 законопроекта) и предельно возможная страховая сумма к выплате:

в случае уничтожения (разрушения) жилища вследствие землетрясений, наводнений (паводков) и (или) лесных пожаров природного характера – 500-кратный размер от суммы страховой премии;

в случае повреждения жилища – 250-кратный размер от суммы страховой премии.

Это значит, что максимальная выплата может составлять, соответственно, 11 732 500 и 5 866 250 тенге.

Но есть важный нюанс. Хотя страхование жилища и называется обязательным, заключать соответствующие договоры и платить взносы надо будет не всем собственникам жилищ в РК. А лишь тем, которые расположены "на территории области, города республиканского значения, столицы с риском возникновения землетрясений, наводнений (паводков) и (или) лесных пожаров природного характера".

Перечень таких регионов будет определяться Правительством РК, а конкретно разрабатываться и утверждаться правила для определения риска (для установления вышеупомянутых коэффициентов):

"Уполномоченным органом в сфере гражданской защиты совместно с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, по делам архитектуры, градостроительства и строительства, в области охраны и использования водного фонда". Статья 131 законопроекта

Но если область включена в перечень, страховка на жилище будет обязательной. Как, к примеру, сейчас обязательно страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) владельцев механических транспортных средств. Почему мы проводим параллель? Ведь ОСГПО покрывает ущерб третьим лицам, тогда как страхование жилища – самому собственнику.

Но сравнение уместно в том смысле, чтобы понять, как будет обеспечена обязательность. Без полиса ОСГПО транспортное средство не допускается к дорожному движению, а собственнику ТС грозит штраф. Напомним, в части 2 статьи 230 Кодекса РК об административных нарушениях говорится:

"Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с Законом РК об обязательном страховании заключить договор... влечет штраф на физических лиц в размере 10... МРП".

Под эту диспозицию подпадают и лица, которые обязаны заключить договор об обязательном страховании жилища от землетрясений, наводнений и лесных пожаров природного характера. И уж, конечно, без страховки жилище нельзя будет продать.

Причем предполагается, что сделать это (уплатить премию и получить полис) надо оперативно: не позднее 10 дней с момента государственной регистрации права собственности на жилище (пункт 4 статьи 132 законопроекта). Но это, конечно, для сделок, которые последуют после принятия закона. Для "старых" собственников, возможно, предусмотрят какой-то переходный период...

Причем заключать данный договор с собственниками жилища уполномочены не страховые компании, а вновь образуемый Фонд обязательного страхования жилища. А уже от его лица могут собирать премии и страховые организации, имеющие лицензию по классу страхования имущества от ущерба – по договору поручения или аутсорсинга с Фондом (согласно пунктам 1, 8 и 9 статьи 132 законопроекта). И получать в качестве дохода до 10% от собранных премий.

Страховые агенты – обычная практика в этом деле. Но поскольку обязательное страхование жилища, как и всякое другое обязательное страхование, выходит далеко за рамки бизнеса (ведь главное здесь – социальный компонент), предусмотрена, скажем так, подстраховка. Если активов Фонда не хватит для выплат, "Правительство РК принимает меры по обеспечению их возмещения в соответствии с Бюджетным кодексом РК" (пункт 3 статьи 136 законопроекта).

А в завершение вернемся, как и обещали, к определению страховых случаев. Это, как известно, фундаментальный момент в страховании. Самого факта, например, лесного пожара недостаточно для наступления страхового случая. Пожар ведь мог быть и не природного характера, а произойти из-за поджога, вот злоумышленники (или даже неосторожные туристы) и должны отвечать за ущерб.

Так вот, стихийное бедствие должно быть масштабным – во всяком случае, настолько, чтобы говорить о чрезвычайной ситуации.





"Страховой случай подтверждается заключением Комиссии по обеспечению жилищем граждан РК, оставшихся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, сформированной местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы". Пункт 3 статьи 135 законопроекта

Именно комиссии по предупреждению и ликвидаций чрезвычайных ситуаций определяют природный (или не природный) характер бедствия. Это важно и сейчас, еще до принятия закона, поскольку, если причина не в разбушевавшейся природе, обязательно должны быть найдены виновные.

А вот если "виновата" только природа и есть ущерб жилицу людей – происходит наступление страхового случая и страховая выплата. Хотя с теми же пожарами найти настоящую первопричину: имел ли место удар молнии в дерево или т.н. эффект линзы (солнечный луч, пройдя через стекло от разбитой невесть когда бутылки, зажег сухую траву), скажем так, затруднительно.

Да и у других, природных вроде бы, ЧС: у прорвавшего плотину селя или поврежденного от сейсмического толчка здания, но при этом построенного тяп-ляп, всегда на самом деле есть, как говорится, имя, фамилия и должность. Но скоро будет еще взнос (точно) и выплата (лучше, если не понадобится).