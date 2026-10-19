Медицинская страховка, полис на жилище и машину: как хотят изменить правила страхования

В Казахстане планируется консолидация норм страхового законодательства. Вместо десятка существующих законов, посвященных разным классам страхования, будет принят один. Кроме того, появятся новые страховки и изменятся правила относительно тех, которые были и раньше, пишет Zakon.kz.

Что есть сейчас? Помимо, скажем так, базового закона – "О страховой деятельности" 2000 года – в разные годы введены в действие и другие. Как правило, это законы, регулирующие различные классы обязательного страхования, принятые по мере внедрения последних в Казахстане. Перечислим некоторые:

"Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" – в 2003 году;

"Об обязательном страховании туриста" – также в 2003-м;

"Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам" – в 2004 году;

"Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" – в 2005 году.

"Об обязательном экологическом страховании" – также в 2005-м.

И т. д.

Все эти законы относительно небольшие в плане текста: корневой – "О страховой деятельности" – состоял с самого начала из 92 статей, остальные еще меньше. Так, например, Закон РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" включает в настоящее время 36 статей.

Для сравнения: проект нового закона "О рынке страхования", досье к которому можно найти на сайте PRG, состоит из 255 статей – и это еще до начала обсуждения. Кроме того, уберут дублирующиеся нормы.

Но дело, конечно, не только в количестве. Приведем характерный пример. В действующем Законе РК "О страховой деятельности" акцент зачастую сделан на запрет. Статья 48 этого закона так и называется: "Деятельность, запрещенная или ограниченная для страховых (перестраховочных) организаций и страховых холдингов".

В новом проекте нового закона, который должен прийти на замену старому, изменилось не только общее название ("О рынке страхования", весьма говорящее изменение), но и наименование данной нормы: "Инвестиционная и иная предпринимательская деятельность страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента РК".

Страхование как бизнес – этой теме посвящена статья, которая была опубликована Zakon.kz ранее. Повторять все детали не станем, но вот, например, такой важный момент.

В РК предлагается ввести запрет для страховых компаний на выпуск т. н. "золотой акции". Это, как известно, не совсем акция. Данное понятие традиция связывает с историей приватизации государственных предприятий, означая, что у государства остается право вето в принятии решений в акционерных обществах, пусть подавляющее большинство акций и принадлежит уже частным лицам.

На этом фоне показательно предложение ранее отсутствовавшей нормы, сформулированной в пункте 7 статьи 35 законопроекта:

"Страховой (перестраховочной) организации и страховому холдингу запрещается выпуск "золотой акции".

Но ведь среди страховых компаний в РК есть и такие, где та или иная доля акций принадлежит государству или национальному управляющему холдингу. Означает ли предлагаемая норма, что при возможной в будущем приватизации государство не сможет оставить за собой право вето?

Интересующиеся подробностями могут пройти по гиперссылке выше.

Обязательное страхование жилища

Пожалуй, самое громкое предлагаемое новшество: проект вводит класс страхования, которого раньше не было, – обязательное страхование жилища. Напомним, действующим законодательством – Законом РК 2000 года "О страховой деятельности" – предусматривается такой класс, как добровольное страхование имущества от ущерба. Но это, понятно, совсем разные договоры, и, кстати, можно будет заключить оба.

Полное название нового для РК (хотя идея обсуждается не впервые) класса страхования – обязательное страхование жилища от землетрясений, наводнений (паводков) и (или) лесных пожаров природного характера. Страховыми случаями, как видим, выбраны только три из периодически случающихся на планете стихийных бедствий.

Страховые премии, т. е. взносы, предлагают высчитывать по следующей формуле:

"Годовая страховая премия, подлежащая уплате при заключении договора обязательного страхования жилища, определяется как произведение базовой страховой премии и суммы коэффициента в размере 1 и региональных коэффициентов, установленных по месту регистрации жилища, исходя из уровня риска возникновения землетрясения, наводнения (паводка) и (или) лесного пожара природного характера на территории области, города республиканского значения, столицы".

При этом "базовая страховая премия признается равной налогу на имущество физических лиц по объекту налогообложения, являющемуся жилищем" (статья 134 проекта закона "О рынке страхования").

Приведем пример. Скажем, собственник трехкомнатной квартиры оплатил налог на имущество в размере 3 500 тенге. Теперь эту сумму надо умножить на региональный коэффициент риска. При этом может ведь быть и комбинированный риск. Скажем, и наводнения (по весне), и лесного пожара (осенью). Тогда коэффициенты складываются: например, 1 плюс 0,65 (исключительно высокий риск паводка), плюс 0,05 (средний риск лесного пожара). Умножаем 3 500 тенге на 1,7 – получаем 5 950 тенге, которые и надо будет заплатить в качестве страховой премии. Раз в год: поскольку договор страхования жилища заключается на 12 месяцев.

Разумеется, жилище может иметь разную цену, а значит – отличаться будет и налог. Поэтому законопроектом предлагается установить минимальный и максимальный размеры премии: 0,5 и 5 МРП. Если насчитают больше или, наоборот, меньше, размер взноса либо уменьшат до 5 МРП, либо увеличат до 0,5 МРП. Сейчас МРП равен 4 325 тенге, но законопроект только начал свою нормотворческую одиссею, поэтому правильнее будет применять расчетные показатели 2027 года. Напомним, проектом размер МРП намерены поднять до 4 693 тенге.

Таким образом, максимальная премия по договору обязательного страхования жилища составит 23 465 тенге. Минимальная – 2 346,5 тенге.

В зависимости от размера премии рассчитывается (согласно статье 136 законопроекта) и предельно возможная страховая сумма к выплате:

в случае уничтожения (разрушения) жилища вследствие землетрясений, наводнений (паводков) и (или) лесных пожаров природного характера – 500-кратный размер от суммы страховой премии;

в случае повреждения жилища – 250-кратный размер от суммы страховой премии.

Это значит, что максимальная выплата может составлять, соответственно, 11 732 500 и 5 866 250 тенге.

Но есть важный нюанс. Хотя страхование жилища и называется обязательным, заключать соответствующие договоры и платить взносы надо будет не всем собственникам жилищ в РК. А лишь тем, которые расположены "на территории области, города республиканского значения, столицы с риском возникновения землетрясений, наводнений (паводков) и (или) лесных пожаров природного характера".

Подробности правил нового для РК обязательного страхования можно узнать из статьи, которую Zakon.kz публиковал ранее.

Изменение правил автострахования

Сейчас взнос, который владелец ТС должен уплатить за страхование своей гражданско-правовой ответственности (при ДТП, например), начисляют, отталкиваясь от базовой ставки в 1,9 МРП, умножая ее затем на разные коэффициенты. Законопроектом предлагается более гибкий и рыночный порядок.

Принципиальная разница состоит в том, что действующие тарифы страховых премий при автостраховании (ОСГПО) установлены непосредственно в самом Законе РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".

Вычислению размера страховой премии посвящена целая глава 4 в упомянутом законе, где приведены фиксированные величины, используемые в этом процессе:

базовая страховая премия – 1,9 МРП (в 2026 году – 8 218 тенге);

коэффициенты по территории регистрации ТС – от 1 (Жамбылская область) до 2,96 (Алматы);

коэффициент в зависимости от возраста и стажа вождения;

коэффициент в зависимости от срока эксплуатации ТС;

коэффициент по системе "бонус-малус";

а также различные поправочные коэффициенты.

Настоящая задачка по арифметике – и все, повторим, в законе. В будущем от этого предлагается отойти. В законопроекте "О рынке страхования" порядку определения страховой премии посвящена лишь одна статья – 65, где сказано, что:

"Страховая премия по договору обязательного страхования ответственности владельцев ТС рассчитывается как произведение базовой ставки и коэффициентов страховых тарифов".

Конкретные же цифры (базовая ставка и коэффициенты) будут устанавливаться в подзаконных актах уполномоченным органом "в фиксированном размере либо в виде предельных значений в зависимости от типа ТС и иных факторов, влияющих на степень страхового риска".

А также непосредственно в договоре страхования, в котором страховые компании будут рассчитывать страховую премию с учетом собственной системы скоринга водителей, используя информацию Единой страховой базы данных. Предполагается, что эта система будет учитывать наряду с уже закладываемыми факторами также: историю убытков, нарушения ПДД, пробег ТС и другие.

Внедрение будет поэтапным. Первоначально тарифы предполагается все-таки "привязать" к неким предельным значениям: плюс-минус 20%. А далее все больше будет решать рынок: т. е. каждый страховщик сам устанавливает размер премии (правда, в рамках тарифного коридора, регулярно пересматриваемого на основании независимой актуарной оценки).

Есть и другие интересные нюансы, о которых можно узнать, пройдя по гиперссылке.

Законопроект предусматривает еще один вид медицинской страховки вдобавок к уже существующим. А в требования к этим последним вносятся изменения.

Медицинская страховка

Напомним, что помимо обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), которое, строго говоря, собственно страхованием не является, в Казахстане есть и другое страхование в сфере медицины – обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) медицинских работников.

Нанес врач или медсестра вред пациенту в процессе или результате лечения – больной получит в качестве компенсации страховую выплату.

Уточним важные детали. Экспертная комиссия должна определить, что не имел места т. н. медицинский инцидент (отклонение от нормального функционирования организма). Взнос за медика оплачивает медицинская организация, без полиса деятельность не разрешается. Общее правило медстраховок: полис не прекращает действие после наступления первого страхового случая, он рассчитан на весь срок, а это год.

И вот в отношении ОСГПО медиков предлагаются интересные новшества (в статье 145 законопроекта). Так, страховая выплата в случае причинения вреда здоровью пациента действиями медработников предназначена будет не только пациенту – для возмещения этого вреда, но и самому медику – для оплаты услуг адвоката по кейсу. Далее, под медработниками в связи с другими поправками в законодательство будут пониматься также врачи-интерны и врачи-резиденты. Ну и главное.

Медицинские работники будут застрахованы не только на тот случай, если они нанесут вред пациенту, но также если и им будет нанесен вред "в результате насильственных действий со стороны третьих лиц при осуществлении ими профессиональных обязанностей". И это страхование жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей также является обязательным, а осуществляется за счет субъекта здравоохранения.

Очевидно, новелла предложена в связи с пакетом поправок, которые ранее были внесены в Уголовный кодекс в целях дополнительной защиты медиков от применения насилия. Другие детали можно узнать из статьи, которую Zakon.kz публиковал ранее.

Впрочем, подчеркиваем, новый проект – пока не закон, и какие-то моменты, скорее всего, подвергнут корректировке на этапах обсуждения.