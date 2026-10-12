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Право

Как установить размер ущерба при добыче урана: утверждены правила

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 10:01 Фото: primeminister.kz
Председатель Агентства по атомной энергии приказом от 5 октября 2026 года утвердил Правила установления размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на недропользователей, операторов по контракту на недропользование и доверительных управляющих, осуществляющих операции по добыче урана, в пределах их обязанностей, предусмотренных Кодексом, контрактом на недропользование, проектными документами и законодательством РК.

При этом Правила не регулируют порядок установления экологического ущерба, вреда жизни и здоровью физических лиц, ущерба имуществу третьих лиц, а также порядок применения административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности.

Размер ущерба устанавливается уполномоченным органом в области урана на основании расчета, при наличии документально подтвержденного нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр, предусмотренных Кодексом, проектными документами, анализом разработки месторождения урана и Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр, а также причинно-следственной связи между таким нарушением и потерями урана.

Так, размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при добыче урана, определяется исходя из объема фактических потерь урана, превышающих их нормированные потери, и определяется исходя из средней стоимости в соответствии с официальными котировками цен за отчетный период.

Стоимость единицы урана для расчета размера ущерба определяется на основании официальных котировок цен и применяется в следующих случаях:

  • если известен точный период совершения нарушения: применяется средняя рыночная цена урана за тот расчетный (отчетный) период (месяц, квартал, год), в котором было допущено фактическое превышение нормированных потерь;
  • если точный период совершения нарушения установить невозможно (накопленные потери) либо нарушение носит длящийся характер: рыночная цена урана учитывается по среднему значению цены в календарном месяце, в котором данный ущерб был документально выявлен (зафиксирован) уполномоченным органом в области урана в ходе контроля.

Превышение фактических потерь урана над нормированными потерями исходит из объемов:

  • потерь балансовых запасов урана сверх установленных нормированных потерь при разработке месторождения;
  • потерь балансовых запасов урана, возникших в результате нарушения проектного документа или анализа разработки, предусматривающих экономически рентабельную разработку месторождения урана с учетом рационального использования недр и аварий, вызванных этими нарушениями;
  • потерь извлекаемых запасов урана, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан, вследствие несоблюдения технологического режима разработки месторождений, предусмотренного проектным документом или анализом разработки;
  • потерь урана при первичной переработке, промежуточных продуктов (полуфабрикатов), хвостов обогащения, шламов, шлаков, превышающих нормированные потери в проектном документе или анализе разработки, связанных с изменениями и колебаниями качества перерабатываемого сырья по сравнению с проектными показателями и нарушениями технологической дисциплины переработки.

Количественное значение сверхнормированных потерь урана, допущенных в процессе первичной переработки (подготовки), определяется по разнице между величиной извлечения, установленной технологией для соответствующего типа (сорта) урана и фактически достигнутого его извлечения в товарный продукт.

Приказ вводится в действие с 20 октября 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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