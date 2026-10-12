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Право

Министерству энергетики расширили функции

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 11:40 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 7 октября 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, функции министерства дополнены новыми пунктами:

  • разрабатывает и утверждает правила утверждения и отзыва паспорта производства, форму паспорта производства;
  • разрабатывает и утверждает правила утверждения годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок производителей;
  • разрабатывает и утверждает правила определения предельного количества автогазозаправочных станций;
  • разрабатывает и утверждает правила эксплуатации газораспределительных систем;
  • разрабатывает и утверждает правила согласования задания на проектирование строительства, модернизации или реконструкции объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых за счет бюджетных средств;
  • разрабатывает и утверждает правила осуществления технического мониторинга строительства, модернизации или реконструкции объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых за счет бюджетных средств;
  • разрабатывает и утверждает правила формирования прогнозного баланса производства, реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа;
  • разрабатывает и утверждает правила установки приборов учета товарного газа, обеспечивающих дистанционную передачу данных;
  • разрабатывает и утверждает правила организации раздельного учета газа при выходе из объектов подготовки и переработки газа;
  • разрабатывает и утверждает правила рассмотрения отчетной информации энергопроизводящих организаций на предмет целевого использования средств и принятия решения о снижении объемов средств, направляемых энергопроизводящим организациям, в случае нецелевого использования средств;
  • разрабатывает и утверждает правила строительства электрических сетей в рамках механизма рынка электрической мощности;
  • разрабатывает и утверждает правила организации и проведения аукционных торгов на строительство электрических сетей;
  • разрабатывает и утверждает правила отбора проектов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию гидроаккумулирующих электростанций, заключения соответствующих договоров и индексации индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для гидроаккумулирующих электростанций;
  • заключает договор на строительство гидроаккумулирующих электростанций на основании типового договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;";
  • разрабатывает и утверждает типовые договоры о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;
  • заключает инвестиционные соглашения на строительство электрических сетей с региональными электросетевыми компаниями, системным оператором, а также победителями аукционных торгов на строительство электрических сетей;
  • определяет порядок рассмотрения советом рынка инвестиционных программ по строительству электрических сетей;
  • принимает решения о заключении или отказе в заключении инвестиционного соглашения на строительство электрических сетей;
  • определяет порядок использования понижающих коэффициентов на рынке электрической мощности в случае невыполнения обязательств по договорам о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;
  • определяет порядок направления инвестором заявки на инициирование аукционных торгов на строительство электрических сетей и порядок ее рассмотрения;
  • определяет порядок заключения победителем аукционных торгов на строительство электрических сетей инвестиционного соглашения на строительство электрических сетей с уполномоченным органом в области электроэнергетики;
  • выдает, приостанавливает, возобновляет действие, отзывает лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии;
  • осуществляет проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях" в отношении энергопередающих организаций в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
  • разрабатывает и утверждает правила определения цен розничной реализации товарного газа в объемах, превышающих утвержденные нормы потребления, путем применения коэффициентов вводятся в действие (вводится в действие с 1 октября 2027 года);

Некоторые функции министерства изложены в новой редакции:

  • разрабатывает и утверждает порядок и условия передачи попутного газа инвесторам в рамках партнерства в сфере газа и газоснабжения;
  • разрабатывает и утверждает квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по передаче электрической энергии;
  • определяет организатора аукционных торгов и проектных аукционных торгов;
  • разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации и проектных аукционных торгов;
  • определяет оператора цифровой инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса;
  • устанавливает порядок обеспечения кибербезопасности в сфере топливно-энергетического комплекса;
  • определяет отраслевой центр кибербезопасности в сфере топливно-энергетического комплекса.

Постановление вводится в действие с 9 октября 2026 года, за исключением ряда абзацев.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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