Министерству энергетики расширили функции

Фото: senate.parlam.kz

Постановлением правительства от 7 октября 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, функции министерства дополнены новыми пунктами: разрабатывает и утверждает правила утверждения и отзыва паспорта производства, форму паспорта производства;

разрабатывает и утверждает правила утверждения годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок производителей;

разрабатывает и утверждает правила определения предельного количества автогазозаправочных станций;

разрабатывает и утверждает правила эксплуатации газораспределительных систем;

разрабатывает и утверждает правила согласования задания на проектирование строительства, модернизации или реконструкции объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых за счет бюджетных средств;

разрабатывает и утверждает правила осуществления технического мониторинга строительства, модернизации или реконструкции объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых за счет бюджетных средств;

разрабатывает и утверждает правила формирования прогнозного баланса производства, реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа;

разрабатывает и утверждает правила установки приборов учета товарного газа, обеспечивающих дистанционную передачу данных;

разрабатывает и утверждает правила организации раздельного учета газа при выходе из объектов подготовки и переработки газа;

разрабатывает и утверждает правила рассмотрения отчетной информации энергопроизводящих организаций на предмет целевого использования средств и принятия решения о снижении объемов средств, направляемых энергопроизводящим организациям, в случае нецелевого использования средств;

разрабатывает и утверждает правила строительства электрических сетей в рамках механизма рынка электрической мощности;

разрабатывает и утверждает правила организации и проведения аукционных торгов на строительство электрических сетей;

разрабатывает и утверждает правила отбора проектов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию гидроаккумулирующих электростанций, заключения соответствующих договоров и индексации индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для гидроаккумулирующих электростанций;

заключает договор на строительство гидроаккумулирующих электростанций на основании типового договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;";

разрабатывает и утверждает типовые договоры о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;

заключает инвестиционные соглашения на строительство электрических сетей с региональными электросетевыми компаниями, системным оператором, а также победителями аукционных торгов на строительство электрических сетей;

определяет порядок рассмотрения советом рынка инвестиционных программ по строительству электрических сетей;

принимает решения о заключении или отказе в заключении инвестиционного соглашения на строительство электрических сетей;

определяет порядок использования понижающих коэффициентов на рынке электрической мощности в случае невыполнения обязательств по договорам о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;

определяет порядок направления инвестором заявки на инициирование аукционных торгов на строительство электрических сетей и порядок ее рассмотрения;

определяет порядок заключения победителем аукционных торгов на строительство электрических сетей инвестиционного соглашения на строительство электрических сетей с уполномоченным органом в области электроэнергетики;

выдает, приостанавливает, возобновляет действие, отзывает лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии;

осуществляет проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях" в отношении энергопередающих организаций в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;

разрабатывает и утверждает правила определения цен розничной реализации товарного газа в объемах, превышающих утвержденные нормы потребления, путем применения коэффициентов вводятся в действие (вводится в действие с 1 октября 2027 года); Некоторые функции министерства изложены в новой редакции: разрабатывает и утверждает порядок и условия передачи попутного газа инвесторам в рамках партнерства в сфере газа и газоснабжения;

разрабатывает и утверждает квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по передаче электрической энергии;

определяет организатора аукционных торгов и проектных аукционных торгов;

разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации и проектных аукционных торгов;

определяет оператора цифровой инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса;

устанавливает порядок обеспечения кибербезопасности в сфере топливно-энергетического комплекса;

определяет отраслевой центр кибербезопасности в сфере топливно-энергетического комплекса. Постановление вводится в действие с 9 октября 2026 года, за исключением ряда абзацев.

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