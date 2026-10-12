Изменились правила госстимулирования промышленности по продвижению казахстанских товаров

Министр промышленности и строительства приказом от 7 октября 2026 года внес изменения в Правила оказания мер государственного стимулирования промышленности, направленные на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что оператором открывается счет для осуществления управления средствами, выделенными на оказание мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок, на основе договора, заключаемого между уполномоченным органом и Оператором.

Возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

При полном освоении денежных средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год для осуществления предоставления мер государственного стимулирования Оператор приостанавливает прием заявок до поступления средств на текущий счет.

Указывается, что оператор в течение одного рабочего дня со дня полного освоения денежных средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год для осуществления предоставления мер государственного стимулирования в рамках настоящих Правил, или поступления средств на текущий счет размещает на своем интернет-ресурсе уведомление о приостановлении или возобновлении приема заявок.

Также говорится, что в течение двух рабочих дней после дня регистрации заявки проверяется полнота представленных документов. При установлении факта представления услугополучателем неполного пакета документов, предусмотренных в Перечне основных требований или документов с истекшим сроком действия, услугодатель приостанавливает процесс оказания государственной услуги.

Услугодатель направляет услугополучателю уведомление о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом услугополучателю устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги и не превышает его.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

Услугодатель в течение шести рабочих дней после проверки заявки и прилагаемых к ней документов на полноту осуществляет их проверку на предмет соответствия установленным требованиям настоящих Правил и принимает решение о возможности или невозможности оказания государственной услуги.

Кроме того, в новой редакции изложен перечень основных требований к оказанию госуслуги "Возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок".

Приказ вводится в действие с 20 октября 2026 года.