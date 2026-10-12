#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Право

Изменились правила госстимулирования промышленности по продвижению казахстанских товаров

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр промышленности и строительства приказом от 7 октября 2026 года внес изменения в Правила оказания мер государственного стимулирования промышленности, направленные на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что оператором открывается счет для осуществления управления средствами, выделенными на оказание мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок, на основе договора, заключаемого между уполномоченным органом и Оператором.

Возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

При полном освоении денежных средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год для осуществления предоставления мер государственного стимулирования Оператор приостанавливает прием заявок до поступления средств на текущий счет.

Указывается, что оператор в течение одного рабочего дня со дня полного освоения денежных средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год для осуществления предоставления мер государственного стимулирования в рамках настоящих Правил, или поступления средств на текущий счет размещает на своем интернет-ресурсе уведомление о приостановлении или возобновлении приема заявок.

Также говорится, что в течение двух рабочих дней после дня регистрации заявки проверяется полнота представленных документов. При установлении факта представления услугополучателем неполного пакета документов, предусмотренных в Перечне основных требований или документов с истекшим сроком действия, услугодатель приостанавливает процесс оказания государственной услуги.

Услугодатель направляет услугополучателю уведомление о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом услугополучателю устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги и не превышает его.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

Услугодатель в течение шести рабочих дней после проверки заявки и прилагаемых к ней документов на полноту осуществляет их проверку на предмет соответствия установленным требованиям настоящих Правил и принимает решение о возможности или невозможности оказания государственной услуги.

Кроме того, в новой редакции изложен перечень основных требований к оказанию госуслуги "Возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок".

Приказ вводится в действие с 20 октября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть
08:54, 24 октября 2025
Меры госстимулирования промышленности: изменились правила предоставления
СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы
09:50, 30 июля 2025
Меры госстимулирования промышленности: внесены изменения
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
09:51, 09 июля 2026
Изменились правила предоставления промышленных грантов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеиста сборной Казахстана на УТС
14:59, Сегодня
Объявлен состав женской сборной Казахстана по хоккею на чемпионат Азии
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Сегодня
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Сегодня
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Сегодня
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: