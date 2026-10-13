В Нацбанке усилили пропускной режим

Постановлением Нацбанка и приказом МВД внесены изменения в Правила по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального банка и его территориальных филиалах, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми понятиями:

водяные знаки – голографическое изображение на пластиковом электронном постоянном пропуске в виде встроенных графических элементов, которые служат для защиты от подделки и несанкционированного копирования;

– голографическое изображение на пластиковом электронном постоянном пропуске в виде встроенных графических элементов, которые служат для защиты от подделки и несанкционированного копирования; табельный номер – уникальный цифровой код, присваиваемый каждому работнику при приеме на работу для его идентификации в кадровых документах (табеля рабочего времени, расчетные листки, приказы).

Также правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что внос (вынос) работниками Национального банка служебных ноутбуков и планшетов в здание (из здания) осуществляется согласно спискам, актуализируемым по мере необходимости и представляемым на пост полиции подразделением безопасности, уполномоченными работниками территориальных филиалов, в которых указываются фамилия, имя, отчество должность работников, которым разрешен внос (вынос) служебных ноутбуков и планшетов, а также серийный или инвентарный номер ноутбука (планшета).

Уточняется, что внос (вынос) посетителем предметов, указанных в подпунктах 8, 9, 10, 11, 12, 13 Перечня предметов и веществ допускается на основании заявки на пропуск, составленной в произвольной форме подразделением центрального аппарата Национального банка, территориальных филиалов, представительства и организации, инициировавшими посещение посетителя, согласованной в письменной форме с подразделением безопасности или руководителем филиала либо лицом, исполняющим его обязанности.

Внос (вынос) в здание (из здания) работниками Нацбанка, организаций личных смартфонов производится без согласования с подразделением безопасности или руководителем филиала либо лицом, исполняющим его обязанности.

Допуск в здания осуществляется на основании одного из нижеследующих документов:

электронного постоянного пропуска;

электронного временного (разового) пропуска;

разового пропуска на бумажном носителе;

списка посетителей сроком действия не более одного месяца, представленного подразделениями центрального аппарата Национального банка, представительства, территориальных филиалов, а также организациями в подразделение безопасности, руководителю территориального филиала либо лицу, исполняющему его обязанности.

Доступ в здания работников Нацбанка осуществляется с использованием электронных пропусков в системе контроля управления доступом (СКУД), а также посредством технологии распознавания лиц (Face ID), либо на основании разового пропуска на бумажном носителе.

Разовый пропуск на бумажном носителе оформляется при отсутствии СКУД либо выхода ее из строя, либо до получения электронного временного (разового) пропуска.

Доступ в здания посетителя, направляющегося в кассу территориального филиала для кассового обслуживания, осуществляется на основании документа, удостоверяющего его личность, либо цифрового документа в электронном формате, с регистрацией постовым полицейским в журнале учета посетителей.

Допуск в здания посетителей по электронным временным (разовым) пропускам, разовым пропускам на бумажном носителе и спискам посетителей осуществляется в рабочие дни с 9:00 часов до 18:30 часов, перерыв с 13:00 часов до 14:30 часов, за исключением допуска в здания посетителей для осуществления кассового обслуживания, которое производится в рабочие дни с 9:00 часов до 14:30 часов.

Допуск посетителей в здание во внерабочее время, выходные или праздничные дни осуществляется на основании ходатайства подразделения, ответственного за организацию мероприятия (встречи) с участием посетителей, в подразделение безопасности, руководителю территориального филиала либо лицу, исполняющему его обязанности, с указанием фамилий, имен, отчеств, номеров и дат выдачи документов, удостоверяющих личность посетителей и времени их прибытия и убытия.

Доступ в здания сотрудников государственной фельдъегерской службы осуществляется по предъявлению служебного удостоверения, сотрудников Службы правительственной связи КНБ РК, подразделения президентской связи Службы государственной охраны РК при исполнении ими служебных обязанностей – на основании списков, предоставляемых подразделением безопасности, уполномоченными работниками территориальных филиалов на пост полиции, актуализируемых по мере необходимости.

При этом дополнено, что для выноса ценностей из кассового узла территориального филиала кассовый работник выписывает материальный пропуск, оформленный по форме. Материальный пропуск действителен на дату, указанную в нем.

Въезд (выезд) автотранспортных средств организаций на территорию паркинга, а также на территорию, прилегающую к зданию, допускается при наличии письменного разрешения, выданного:

в центральном аппарате Национального банка – ответственным работником подразделения безопасности;

в представительстве – руководителем подразделения безопасности либо лицом, исполняющим его обязанности, в случае его отсутствия, ответственным работником подразделения безопасности;

в территориальном филиале – руководителем территориального филиала либо лицом, исполняющим его обязанности, в случае его отсутствия, уполномоченным работником территориального филиала.

Указывается, что въезд (выезд) автотранспортных средств организаций на территорию (с территории) паркинга или территорию, прилегающую к зданию, осуществляется только в присутствии работников подразделения Национального банка, территориального филиала, представительства, организации, осуществляющих приемку или отправку имущества и ценностей.

Запрещается:

допуск детей в здания;

входить и находиться в зданиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения;

вносить, а также употреблять в зданиях (паркинге, охраняемой территории) алкогольные напитки, наркотические и токсикоманические вещества;

употреблять в зданиях табачные изделия, в том числе изделия с нагреваемым табаком, табак для кальяна, кальянную смесь, систему для нагрева табака.

Кроме того, добавлено, что при проведении в зданиях мероприятий с участием представителей масс-медиа, фото- и видеосъемка допускается в специально определенных зонах (пресс-зал, специально обозначенные места для интервью (при наличии).

Не допускается фото- и видеосъемка:

экранов рабочих компьютеров, документов, предметов, содержащих служебную информацию;

рабочих мест и служебных кабинетов работников Национального Банка, территориальных филиалов, представительства;

коридоров, служебных зон и помещений с ограниченным доступом.

Фото- и видеосъемка помещений, не указанных выше, допускается при наличии письменного разрешения, выданного:

в центральном аппарате Национального банка, представительстве – руководителем подразделения безопасности либо лицом, исполняющим его обязанности, или его заместителем;

в территориальном филиале – руководителем территориального филиала или лицом, исполняющим его обязанности.

Постановление и приказ вводятся в действие с 23 октября 2026 года.