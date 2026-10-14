Электронное разрешение на въезд иностранцев: кто и как должен оформлять

Правительство постановлением от 10 октября 2026 года утвердило в новой редакции Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Иммигранты въезжают и выезжают из Казахстана через пункты пропуска на Государственной границе по паспортам при наличии виз РК, если иной порядок не установлен законами РК или международными договорами.

Срок действия визы истекает не менее чем за три месяца до окончания срока действия паспорта иммигранта.

Ключевым нововведением правил является оформление электронного разрешения на въезд.

Оформлять электронные разрешения на въезд обязаны:

Граждане Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки, Австрийской Республики, Королевства Бахрейн, Королевства Бельгия, Республики Болгария, Объединенных Арабских Эмиратов, Святого Престола Ватикан, Социалистической Республики Вьетнам, Федеративной Республики Германия, Греческой Республики, Королевства Дания, Новой Зеландии, Японии, Государства Израиль, Республики Ирландия, Республики Исландия, Королевства Испания, Республики Индонезия, Итальянской Республики, Канады, Государства Катар, Республики Кипр, Республики Колумбия, Республики Корея, Государства Кувейт, Латвийской Республики, Литовской Республики, Княжества Лихтенштейн, Великого Герцогства Люксембург, Венгрии, Малайзии, Республики Мальта, Соединенных Штатов Мексики, Княжества Монако, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Султаната Оман, Республики Польша, Португальской Республики, Румынии, Королевства Саудовская Аравия, Республики Сингапур, Словацкой Республики, Республики Словения, Королевства Таиланд, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Филиппины, Финляндской Республики, Французской Республики, Республики Хорватия, Чешской Республики, Республики Чили, Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеция и Эстонской Республики.

Граждане Исламской Республики Иран и Республики Индия.

Граждане Турецкой Республики.

Граждане стран Евразийского экономического союза.

Граждане стран, с которыми Республика Казахстан заключила международные договоры о безвизовых поездках.

Внедрять электронные разрешения будут поэтапно:

с 1 ноября 2026 года – на пунктах пропуска Государственной границы РК: международный аэропорт Актау, автомобильные пункты пропуска "Урлютобе" (Павлодарская область), "Аухатты" (Жамбылская область), "Атамекен" (Туркестанская область) и "Нурлы Жол" (область Жетісу), без отказа во въезде иммигранту, разъясняя необходимость его оформления;

– на пунктах пропуска Государственной границы РК: международный аэропорт Актау, автомобильные пункты пропуска "Урлютобе" (Павлодарская область), "Аухатты" (Жамбылская область), "Атамекен" (Туркестанская область) и "Нурлы Жол" (область Жетісу), без отказа во въезде иммигранту, разъясняя необходимость его оформления; с 1 января 2027 года – на пунктах пропуска Государственной границы РК: международные аэропорты городов Астаны и Алматы, без отказа во въезде иммигранту, разъясняя необходимость его оформления;

– на пунктах пропуска Государственной границы РК: международные аэропорты городов Астаны и Алматы, без отказа во въезде иммигранту, разъясняя необходимость его оформления; с 1 марта 2027 года – через все остальные пункты пропуска Государственной границы РК, без отказа во въезде иммигранту, разъясняя необходимость его оформления;

– через все остальные пункты пропуска Государственной границы РК, без отказа во въезде иммигранту, разъясняя необходимость его оформления; с 1 июля 2027 года – ввести обязательность электронного разрешения на въезд, отсутствие которого будет основанием для отказа во въезде иммигранту в Республику Казахстан.

Электронное разрешение на въезд выдается органами внутренних дел по согласованию с органами национальной безопасности через цифровую платформу бесплатно.

Заявление на получение электронного разрешения подается иностранным гражданином через цифровую платформу не позднее чем за 72 часа до планируемой даты въезда. При подаче заявления нужно пройти идентификацию либо аутентификацию.

Электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан выдается на срок 180 календарных дней и позволяет пребывать в Казахстане на сроки пребывания иммигрантов, указанные в пунктах 14 и 24 Правил.

На паспортном контроле в пункте пропуска Госграницы иностранный гражданин предъявляет действительный паспорт или документ, удостоверяющий личность, на основании которого было подано заявление на оформление электронного разрешения на въезд.

Проверка наличия электронного разрешения на въезд осуществляется сотрудниками Пограничной службы посредством единой цифровой системы "Беркут".

Электронное разрешение на въезд в РК аннулируется в следующих случаях:

по основаниям, предусмотренным статьей 48 закона "О миграции населения";

при принятии решения о сокращении срока временного пребывания получателя электронного разрешения на въезд в РК;

при принятии решения об административном выдворении получателя электронного разрешения на въезд за пределы РК;

если электронное разрешение на въезд в РК оформлено с нарушением порядка.

В выдаче электронного разрешения на въезд отказывается по основаниям, предусмотренным статьей 48 закона О миграции населения".

Уведомление об аннулировании электронного разрешения на въезд или отказе в выдаче электронного разрешения на въезд направляется иностранному гражданину посредством цифровой платформы.

От получения электронного разрешения при наличии подтверждающих документов освобождаются:

главы иностранных государств, правительств, международных организаций и члены их семей;

члены парламентов, правительств иностранных государств, международных организаций и члены их семей;

почетные консулы РК и члены их семей;

владельцы дипломатических паспортов, служебных паспортов, а также паспортов международных организаций, имеющие статус, приравненный к дипломатическим агентам, направляющимся в РК для работы в дипломатических и приравненных к ним представительствах иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, а также работники консульских учреждений иностранных государств, аккредитованных в РК;

владельцы аккредитационного удостоверения МИД РК;

дипломатические курьеры, провозящие дипломатическую почту, при наличии курьерского листа;

иностранные граждане, прибывающие в Казахстан по приглашению Администрации президента, Курултая, Верховного суда, Аппарата правительства, правоохранительных и специальных государственных органов, Министерства обороны, Министерства иностранных дел РК;

лица, не достигшие 16 лет;

лица, достигшие 65 лет и старше;

транзитные пассажиры, находящиеся в транзитной зоне международных аэропортов без пересечения Государственной границы РК;

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие действующую визу РК;

иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание в РК;

иностранные граждане, имеющие вид на жительство в РК;

лица, признанные беженцами в соответствии с законодательством РК;

лица, ищущие убежище;

члены экипажей воздушных судов при наличии записи в генеральной декларации (полетном задании);

члены экипажей морских и речных судов при наличии записи в судовой роли или выписке из нее;

члены поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад по листам формирования, утверждаемым на каждый рейс;

сотрудники межправительственной фельдъегерской связи при наличии служебных, командировочных удостоверений (предписаний), выдаваемых компетентными органами государств Сторон;

сотрудники правоохранительных органов, осуществляющих конвоирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных, при наличии служебных, командировочных удостоверений (предписаний), если иное не предусмотрено в международных договорах, ратифицированных РК;

члены официальных государственных и правительственных делегаций государств и сопровождающие их лица;

сотрудники, обслуживающие трансграничные сооружения, находящиеся на территории РК, при наличии служебных удостоверений (именные списки, заверенные руководством организаций (местным исполнительным органом);

пассажиры воздушных судов, совершивших вынужденную (экстренную) посадку в международных аэропортах РК;

пассажиры морских судов, совершивших вынужденный (экстренный) заход в международные порты РК;

лица, пересекающие Государственную границу РК в связи с поисково-спасательными операциями, если это предусмотрено международными соглашениями, ратифицированными РК;

лица, прибывшие для участия в гуманитарных миссиях или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по приглашению государственных органов РК;

сотрудники медицинских организаций в составе бригады медицинской помощи, прибывающие в РК с целью оказания экстренной медицинской помощи;

водители грузовых транспортных средств (допустимый общий вес которых, включая прицеп, составляет более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, – более 3,5 тонны), осуществляющие перевозки грузов в международном сообщении, водители автобусов, имеющих более 12 мест для сидения, исключая место водителя, осуществляющие международные перевозки пассажиров, а также при следовании транзитом через территорию РК;

лица, сопровождающие тела умерших для погребения, в том числе следующие транзитом.

Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается:

для иммигрантов, прибывших в порядке, не требующем получения визы, – по истечении тридцати календарных дней со дня пересечения Государственной границы Республики Казахстан, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней , если иной порядок не установлен соглашением;

со дня пересечения Государственной границы Республики Казахстан, суммарно в течение каждого периода в , если иной порядок не установлен соглашением; для граждан государств – членов ЕАЭС – по истечении девяноста календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней ;

со дня пересечения Государственной границы РК, суммарно в течение каждого периода в ; для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в Республику Казахстан, – по истечении срока визы;

для граждан государств, с которыми у РК имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, – по истечении сроков, указанных в этих договорах;

для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, – по истечении срока действия данного разрешения;

для иммигрантов, привлеченных к административной ответственности за ранее допущенные нарушения срока пребывания в РК, – по истечении пятнадцати календарных дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности;

после вынесения решения о привлечении к административной ответственности; для иммигрантов, осужденных за совершение уголовного правонарушения, – по истечении десяти календарных дней после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда;

после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда; для иммигрантов, постоянно проживавших в Республике Казахстан и оформивших документы на выезд из Республики Казахстан за границу на постоянное место жительства, – по истечении т ридцати календарных дней после оформления документов;

после оформления документов; для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке сообщили о совершении в отношении них деяний, признаваемых в соответствии с УК РК тяжким или особо тяжким преступлением, – по истечении тридцати календарных дней после рассмотрения заявления в соответствии с УПК;

после рассмотрения заявления в соответствии с УПК; для иммигрантов, осужденных по приговорам судов РК условно к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также условно-досрочно освобожденных, – по истечении пятнадцати календарных дней после завершения срока назначенного наказания либо неотбытой части наказания;

после завершения срока назначенного наказания либо неотбытой части наказания; для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке признаны потерпевшими или свидетелями по уголовным делам о таких преступлениях, – срок пребывания продлевается на период, необходимый для расследования уголовного дела, но не более чем на девяносто календарных дней ;

; в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях социального, природного, техногенного характера и введении чрезвычайного положения в связи с реальной угрозой стихийного бедствия или крупномасштабной аварии (катастрофы), а также нарушениях графика работы транспорта) – срок пребывания продлевается на период, необходимый для организации выезда, но не более чем на тридцать календарных дней.

Иммигранты, временно пребывающие в Республике Казахстан, не допускаются к осуществлению трудовой деятельности без соответствующих разрешений, выданных местным исполнительным органом.

Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также КНБ, поступающей из пунктов пропуска через Государственную границу РК.

Принимающие лица информируют органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия.

Разрешение на временное проживание оформляется на основании обращений:

физических лиц, к которым иммигранты прибыли с целью воссоединения семьи;

физических и юридических лиц, заключивших с иммигрантом в установленном законодательством порядке трудовой договор;

организаций образования, реализующих образовательные программы общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе по организованным программам обмена обучающимися и прохождения подготовительных курсов, зачисливших иммигрантов на очную форму обучения;

организаций здравоохранения, в которых иммигранты находятся на стационарном лечении;

религиозных организаций, в которых иммигранты в установленном законодательством порядке осуществляют миссионерскую деятельность;

местных исполнительных органов – иммигрантам, прибывшим с целью осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан (бизнес-иммигранты).

Разрешение на временное проживание оформляется на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта.

От получения разрешения на временное проживание освобождаются иммигранты:

прибывшие в Казахстан с визой РК;

обладающие дипломатическим или служебным паспортом;

не достигшие 16-летнего возраста.

При перемене иммигрантом временного места жительства в Республике Казахстан принимающее лицо в течение трех рабочих дней уведомляет об этом органы внутренних дел.

В целом остальное содержание правил осталось без изменений.

Постановление вводится в действие с 24 октября.