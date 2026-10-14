Межведомственная комиссия по оказанию госуслуг и цифровой трансформации госфункций создана в РК

Премьер-министра РК подписал распоряжение от 7 октября 2026 года "О Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций", сообщает Zakon.kz.

"Образовать Межведомственную комиссию по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций", – говорится в документе.

В состав комиссии включены:

заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК, председатель

первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК, заместитель председателя

председатель Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, секретарь

заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (по согласованию)

заместитель министра обороны РК

заместитель министра внутренних дел РК

вице-министр сельского хозяйства РК

вице-министр юстиции РК

вице-министр науки и высшего образования РК

вице-министр здравоохранения РК

вице-министр труда и социальной защиты населения РК

вице-министр финансов РК

вице-министр просвещения РК

вице-министр промышленности и строительства РК

вице-министр торговли и интеграции РК

вице-министр национальной экономики РК

вице-министр энергетики РК

вице-министр экологии и природных ресурсов РК

вице-министр транспорта РК

вице-министр культуры и информации РК

вице-министр туризма и спорта РК

заведующий Отделом искусственного интеллекта и цифровой трансформации Аппарата Правительства РК

председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (по согласованию)

председатель правления АО "Национальные информационные технологии" (по согласованию)

генеральный директор РГП "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК (по согласованию)

заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)

управляющий директор по цифровизации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)

заместитель председателя правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (по согласованию)

директор Департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).

Также утверждено Положение о Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций.

Целью Комиссии является совершенствование сферы оказания государственных услуг, цифровой трансформации государственных функций, а также оптимизации и автоматизации государственных услуг и функций.

Основной задачей Комиссии является выработка предложений и рекомендаций по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций, включая вопросы:

реинжиниринга, оптимизации и автоматизации процессов реализации государственных функций и оказания государственных услуг;

устранения избыточных административных процедур и сокращения количества согласующих подразделений государственных органов;

обеспечения межведомственного взаимодействия информационных систем государственных органов;

исключения человеческого фактора при реализации государственных функций и оказании государственных услуг;

выявления новых и актуализации действующих государственных услуг, а также совершенствования процессов реализации государственных функций;

перевода государственных услуг на принцип "одно заявление";

перевода государственных услуг в проактивную форму;

сокращения количества бумажных документов, представляемых услугополучателями для получения государственных услуг, либо перевода их в электронную форму или их замены формой сведений;

передачи государственных услуг в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

При этом утрачивает силу распоряжение "О Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг".