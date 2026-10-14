Межведомственная комиссия по оказанию госуслуг и цифровой трансформации госфункций создана в РК
"Образовать Межведомственную комиссию по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций", – говорится в документе.
В состав комиссии включены:
- заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК, председатель
- первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК, заместитель председателя
- председатель Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, секретарь
- заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (по согласованию)
- заместитель министра обороны РК
- заместитель министра внутренних дел РК
- вице-министр сельского хозяйства РК
- вице-министр юстиции РК
- вице-министр науки и высшего образования РК
- вице-министр здравоохранения РК
- вице-министр труда и социальной защиты населения РК
- вице-министр финансов РК
- вице-министр просвещения РК
- вице-министр промышленности и строительства РК
- вице-министр торговли и интеграции РК
- вице-министр национальной экономики РК
- вице-министр энергетики РК
- вице-министр экологии и природных ресурсов РК
- вице-министр транспорта РК
- вице-министр культуры и информации РК
- вице-министр туризма и спорта РК
- заведующий Отделом искусственного интеллекта и цифровой трансформации Аппарата Правительства РК
- председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (по согласованию)
- председатель правления АО "Национальные информационные технологии" (по согласованию)
- генеральный директор РГП "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК (по согласованию)
- заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)
- управляющий директор по цифровизации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)
- заместитель председателя правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (по согласованию)
- директор Департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).
Также утверждено Положение о Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций.
Целью Комиссии является совершенствование сферы оказания государственных услуг, цифровой трансформации государственных функций, а также оптимизации и автоматизации государственных услуг и функций.
Основной задачей Комиссии является выработка предложений и рекомендаций по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций, включая вопросы:
- реинжиниринга, оптимизации и автоматизации процессов реализации государственных функций и оказания государственных услуг;
- устранения избыточных административных процедур и сокращения количества согласующих подразделений государственных органов;
- обеспечения межведомственного взаимодействия информационных систем государственных органов;
- исключения человеческого фактора при реализации государственных функций и оказании государственных услуг;
- выявления новых и актуализации действующих государственных услуг, а также совершенствования процессов реализации государственных функций;
- перевода государственных услуг на принцип "одно заявление";
- перевода государственных услуг в проактивную форму;
- сокращения количества бумажных документов, представляемых услугополучателями для получения государственных услуг, либо перевода их в электронную форму или их замены формой сведений;
- передачи государственных услуг в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
При этом утрачивает силу распоряжение "О Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг".