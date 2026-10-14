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Право

Межведомственная комиссия по оказанию госуслуг и цифровой трансформации госфункций создана в РК

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 14:25 Фото: senate.parlam.kz
Премьер-министра РК подписал распоряжение от 7 октября 2026 года "О Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций", сообщает Zakon.kz.

"Образовать Межведомственную комиссию по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций", – говорится в документе.

В состав комиссии включены:

  • заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК, председатель
  • первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК, заместитель председателя
  • председатель Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, секретарь
  • заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (по согласованию)
  • заместитель министра обороны РК
  • заместитель министра внутренних дел РК
  • вице-министр сельского хозяйства РК
  • вице-министр юстиции РК
  • вице-министр науки и высшего образования РК
  • вице-министр здравоохранения РК
  • вице-министр труда и социальной защиты населения РК
  • вице-министр финансов РК
  • вице-министр просвещения РК
  • вице-министр промышленности и строительства РК
  • вице-министр торговли и интеграции РК
  • вице-министр национальной экономики РК
  • вице-министр энергетики РК
  • вице-министр экологии и природных ресурсов РК
  • вице-министр транспорта РК
  • вице-министр культуры и информации РК
  • вице-министр туризма и спорта РК
  • заведующий Отделом искусственного интеллекта и цифровой трансформации Аппарата Правительства РК
  • председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (по согласованию)
  • председатель правления АО "Национальные информационные технологии" (по согласованию)
  • генеральный директор РГП "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК (по согласованию)
  • заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)
  • управляющий директор по цифровизации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)
  • заместитель председателя правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (по согласованию)
  • директор Департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).

Также утверждено Положение о Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций.

Целью Комиссии является совершенствование сферы оказания государственных услуг, цифровой трансформации государственных функций, а также оптимизации и автоматизации государственных услуг и функций.

Основной задачей Комиссии является выработка предложений и рекомендаций по вопросам оказания государственных услуг и цифровой трансформации государственных функций, включая вопросы:

  • реинжиниринга, оптимизации и автоматизации процессов реализации государственных функций и оказания государственных услуг;
  • устранения избыточных административных процедур и сокращения количества согласующих подразделений государственных органов;
  • обеспечения межведомственного взаимодействия информационных систем государственных органов;
  • исключения человеческого фактора при реализации государственных функций и оказании государственных услуг;
  • выявления новых и актуализации действующих государственных услуг, а также совершенствования процессов реализации государственных функций;
  • перевода государственных услуг на принцип "одно заявление";
  • перевода государственных услуг в проактивную форму;
  • сокращения количества бумажных документов, представляемых услугополучателями для получения государственных услуг, либо перевода их в электронную форму или их замены формой сведений;
  • передачи государственных услуг в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

При этом утрачивает силу распоряжение "О Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг".

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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