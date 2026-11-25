Новые виды госуслуг внесены в Реестр госуслуг в Казахстане
Фото: gov4c.kz
Приказом заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 18 ноября 2026 года внесены изменения в Реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.
В частности, в Реестре госуслуг часть госуслуг изложены в новой редакции:
- Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам РК, находящимся за границей.
- Подключение абонентского номера к учетной записи веб-портала «электронного правительства».
- Постоянная регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК.
- Временная регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК.
- Временный учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца.
- Государственная регистрация смерти за рубежом.
- Государственная регистрация рождения ребенка за рубежом.
- Государственная регистрация заключения брака (супружества) за рубежом.
- Государственная регистрация расторжения брака (супружества) за рубежом.
- Выдача повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния за рубежом.
- Постановка на учет лиц, являющихся гражданами РК, постоянно проживающих за пределами РК, иностранных граждан, желающих усыновить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами РК.
- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК.
- Выдача разрешения иностранным гражданам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК.
- Выдача видов на жительство иностранным гражданам, постоянно проживающим в РК.
- Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК.
- Постановка на учет детей, являющихся гражданами РК, переданных на усыновление (удочерение) иностранным гражданам.
- Прием документов и зачисление в предшкольный класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.
- Прием на обучение в республиканские, областные, городов республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные, городов республиканского значения, столицы школы-интернаты для одаренных в спорте детей.
- Выдача, восстановление или продление на территории РК иностранным гражданам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в РК.
- Выдача свидетельств о государственной регистрации гражданских воздушных судов РК.
- Выдача журнала непрерывной регистрации истории судна (торговое мореплавание).
- Выдача сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации.
- Выдача сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации.
- Постановка на учет беспилотной авиационной системы.
- Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного.
- Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар.
- Выдача направлений в организации здравоохранения, оказывающие помощь с использованием вспомогательных репродуктивных методов и технологий в системе обязательного социального медицинского страхования.
- Назначение социальной выплаты в связи с материнским уходом за ребенком (детьми) по достижении им (ими) возраста полутора лет.
- Выдача учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию (за исключением вина наливом и пивоваренной продукции).
- Предоставление бесплатного питания в дошкольных организациях отдельным категориям воспитанников.
- Выдача разрешений на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными.
- Ряд других госуслуг.
Также реестр дополнен новыми видами госуслуг:
- Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
- Выдача паспорта здоровья ребенка.
- Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья иностранного гражданина, лица без гражданства, мигранта, трудящегося-мигранта, (в том числе из государства-члена ЕАЭС) (028/у).
- Выдача личной медицинской книжки.
- Выдача заключения о соответствии организации здравоохранения к предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи.
- Выдача заключения по результатам оценки технологий здравоохранения.
- Выдача медицинской справки (для выезжающего за границу) по форме № 072/у.
- Выдачи медицинской справки на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь (№ 071/у).
- Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг.
- Включение в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.
- Возмещение части затрат субъектов предпринимательства в сфере туризма.
- Утверждение расписания регулярных рейсов иностранных авиаперевозчиков на международных авиамаршрутах РК.
- Выдача допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок.
- Выдача ветеринарного паспорта пасеки.
- Выдача лицензии платежным организациям первой категории на осуществление деятельности по оказанию платежных услуг и осуществлению отдельных видов банковских операций (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводные операции: выполнение указаний юридических лиц по платежам и переводам денег).
- Включение в реестр отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения.
- Предоставление бесплатного или льготного проезда гражданам Республики Казахстан за пределы населенного пункта постоянного проживания для получения высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и ряд других.
Постановление вводится в действие с 5 декабря 2026 года.
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