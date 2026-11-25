Новые виды госуслуг внесены в Реестр госуслуг в Казахстане

Фото: gov4c.kz

Приказом заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 18 ноября 2026 года внесены изменения в Реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Реестре госуслуг часть госуслуг изложены в новой редакции: Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам РК, находящимся за границей.

Подключение абонентского номера к учетной записи веб-портала «электронного правительства».

Постоянная регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК.

Временная регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК.

Временный учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца.

Государственная регистрация смерти за рубежом.

Государственная регистрация рождения ребенка за рубежом.

Государственная регистрация заключения брака (супружества) за рубежом.

Государственная регистрация расторжения брака (супружества) за рубежом.

Выдача повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния за рубежом.

Постановка на учет лиц, являющихся гражданами РК, постоянно проживающих за пределами РК, иностранных граждан, желающих усыновить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами РК.

Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК.

Выдача разрешения иностранным гражданам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК.

Выдача видов на жительство иностранным гражданам, постоянно проживающим в РК.

Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК.

Постановка на учет детей, являющихся гражданами РК, переданных на усыновление (удочерение) иностранным гражданам.

Прием документов и зачисление в предшкольный класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.

Прием на обучение в республиканские, областные, городов республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные, городов республиканского значения, столицы школы-интернаты для одаренных в спорте детей.

Выдача, восстановление или продление на территории РК иностранным гражданам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в РК.

Выдача свидетельств о государственной регистрации гражданских воздушных судов РК.

Выдача журнала непрерывной регистрации истории судна (торговое мореплавание).

Выдача сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации.

Выдача сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации.

Постановка на учет беспилотной авиационной системы.

Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного.

Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар.

Выдача направлений в организации здравоохранения, оказывающие помощь с использованием вспомогательных репродуктивных методов и технологий в системе обязательного социального медицинского страхования.

Назначение социальной выплаты в связи с материнским уходом за ребенком (детьми) по достижении им (ими) возраста полутора лет.

Выдача учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию (за исключением вина наливом и пивоваренной продукции).

Предоставление бесплатного питания в дошкольных организациях отдельным категориям воспитанников.

Выдача разрешений на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными.

Ряд других госуслуг. Также реестр дополнен новыми видами госуслуг: Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Выдача паспорта здоровья ребенка.

Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья иностранного гражданина, лица без гражданства, мигранта, трудящегося-мигранта, (в том числе из государства-члена ЕАЭС) (028/у).

Выдача личной медицинской книжки.

Выдача заключения о соответствии организации здравоохранения к предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи.

Выдача заключения по результатам оценки технологий здравоохранения.

Выдача медицинской справки (для выезжающего за границу) по форме № 072/у.

Выдачи медицинской справки на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь (№ 071/у).

Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг.

Включение в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.

Возмещение части затрат субъектов предпринимательства в сфере туризма.

Утверждение расписания регулярных рейсов иностранных авиаперевозчиков на международных авиамаршрутах РК.

Выдача допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок.

Выдача ветеринарного паспорта пасеки.

Выдача лицензии платежным организациям первой категории на осуществление деятельности по оказанию платежных услуг и осуществлению отдельных видов банковских операций (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводные операции: выполнение указаний юридических лиц по платежам и переводам денег).

Включение в реестр отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения.

Предоставление бесплатного или льготного проезда гражданам Республики Казахстан за пределы населенного пункта постоянного проживания для получения высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и ряд других. Постановление вводится в действие с 5 декабря 2026 года.

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