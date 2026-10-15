Поликлиники будут уведомлять работников о необходимости пройти скрининг

В частности, правила дополнены пунктом о том, что организация здравоохранения, оказывающая амбулаторно-поликлиническую помощь (АПП), по месту прикрепления работника уведомляет работника о необходимости прохождения скрининговых исследований посредством объектов цифрового здравоохранения или телефонной или сотовой связи или веб-портала "цифрового правительства", либо автоматизированных телефонных звонков с применением алгоритмических систем, интегрированных с МЦС и направляет работодателю сведения по работникам, подлежащим скрининговым исследованиям посредством интеграции с цифровыми системами уполномоченного органа по труду.