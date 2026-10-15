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Право

Проведение скринингов: что изменилось

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:20 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 8 октября 2026 года внесены изменения в целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правила, объемы и периодичности проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что организация здравоохранения, оказывающая амбулаторно-поликлиническую помощь (АПП), по месту прикрепления работника уведомляет работника о необходимости прохождения скрининговых исследований посредством объектов цифрового здравоохранения или телефонной или сотовой связи или веб-портала "цифрового правительства", либо автоматизированных телефонных звонков с применением алгоритмических систем, интегрированных с МЦС и направляет работодателю сведения по работникам, подлежащим скрининговым исследованиям посредством интеграции с цифровыми системами уполномоченного органа по труду.

Уточняется, что для проведения скрининговых исследований организации АПП:

  • приглашают на прохождение скрининговых исследований путем SMS-сообщения, подворового обхода, информационных кампаний на официальных интернет-ресурсах, аккаунтах социальных сетей, а также посредством одного из каналов связи, перечисленных выше.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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