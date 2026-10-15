Утверждены правила охоты на нелимитируемых видов животных
Согласно правилам, изъятие нелимитируемых видов животных пользователями животным миром на закрепленных охотничьих угодьях осуществляется в пределах нормативов в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.
Изъятие нелимитируемых видов животных пользователями животным миром на закрепленных охотничьих угодьях осуществляется при условии:
- наличия удостоверения охотника;
- получения разрешения на пользование животным миром;
- платы за пользование животным миром.
Изъятию подлежат нелимитируемые виды животных, включенные уполномоченным органом в перечень нелимитируемых видов животных, являющихся объектами охоты.
Субъект охотничьего хозяйства обеспечивает организацию изъятия нелимитируемых видов животных охотниками на закрепленных за ним охотничьих угодьях в соответствии с настоящими Правилами, Правилами охоты и законодательством РК.
Изъятие нелимитируемых видов животных пользователями животным миром на закрепленных охотничьих угодьях осуществляется в порядке и сроках, предусмотренных Правилами охоты.
Приказ вводится в действие с 16 февраля 2027 года.