Утверждены правила охоты на нелимитируемых видов животных

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 7 октября 2026 года утверждены Правила изъятия нелимитируемых видов животных пользователями животным миром на закрепленных охотничьих угодьях, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, изъятие нелимитируемых видов животных пользователями животным миром на закрепленных охотничьих угодьях осуществляется в пределах нормативов в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Изъятие нелимитируемых видов животных пользователями животным миром на закрепленных охотничьих угодьях осуществляется при условии:

наличия удостоверения охотника;

получения разрешения на пользование животным миром;

платы за пользование животным миром.

Изъятию подлежат нелимитируемые виды животных, включенные уполномоченным органом в перечень нелимитируемых видов животных, являющихся объектами охоты.

Субъект охотничьего хозяйства обеспечивает организацию изъятия нелимитируемых видов животных охотниками на закрепленных за ним охотничьих угодьях в соответствии с настоящими Правилами, Правилами охоты и законодательством РК.

Изъятие нелимитируемых видов животных пользователями животным миром на закрепленных охотничьих угодьях осуществляется в порядке и сроках, предусмотренных Правилами охоты.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2027 года.