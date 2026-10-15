Что будет с ипотекой, если заемщик умер: важное разъяснение для казахстанцев

В Казахстане при оформлении ипотечного займа важно понимать не только условия кредитования, но и правовые последствия, которые могут возникнуть, в том числе в случае смерти заемщика, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 октября 2026 года, заявили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и разъяснили порядок наследования обязательств по ипотечным займам, права и обязанности наследников, а также особенности исполнения обязательств перед банком в таких случаях.

В соответствии с Гражданским кодексом РК в состав наследства входят принадлежащее наследодателю имущество, а также имущественные права и обязанности. В связи с этим обязательства по договору банковского займа, в том по ипотеке, не прекращаются в связи со смертью заемщика и после принятия наследства переходят к наследникам одновременно с правами на наследуемое имущество, включая залоговую недвижимость.

Ответственность наследников по ипотечному кредиту

В агентстве отметили, что кредиторы вправе предъявлять требования , вытекающие из обязательств наследодателя, к исполнителю завещания (доверительному управляющему наследством) либо к наследникам.

После принятия наследства наследники несут ответственность по долгам наследодателя как солидарные должники. При этом ответственность каждого наследника ограничивается стоимостью имущества, перешедшего к нему в порядке наследования.

Сохранение ипотечного залога после смерти заемщика

Как подчеркнули в АРРФР, смерть заемщика не прекращает действие ипотеки. Поскольку обязательства по ипотечному займу входят в состав наследства и переходят к наследникам, залоговое имущество сохраняется до полного исполнения обязательств по займу в пределах объема прав и обязанностей, перешедших к наследникам в порядке наследования.

Кредиторы вправе реализовывать предусмотренные законодательством способы защиты своих прав. В частности, в случаях, когда наследники приняли наследство, но уклоняются от регистрации имущества либо прав на имущество, входящих в состав наследства, кредиторы вправе требовать осуществления такой регистрации в принудительном порядке .

Уточняется, что вопросы обращения взыскания на залоговое имущество разрешаются в соответствии с законодательством, условиями договора банковского займа и договора ипотеки с учетом конкретных обстоятельств каждого случая.

Что делать, если наследников нет или они отказались от наследства?

В случаях, когда отсутствуют наследники как по завещанию, так и по закону, никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отказались от наследства, наследство признается выморочным имуществом.

Такое имущество, как пояснили в агентстве, переходит в коммунальную собственность по месту открытия наследства в порядке, установленном законодательством.

При этом переход имущества в коммунальную собственность не прекращает обязательств наследодателя перед кредиторами и не лишает их права на предъявление требований в порядке и пределах, предусмотренных законодательством.

Сроки урегулирования ипотечного кредита после вступления в наследство

В АРРФР уточнили, что общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев со дня открытия наследства. На период оформления наследственных прав банк должен рассмотреть вопрос о приостановлении начисления вознаграждения, неустойки (штрафов, пени) и иных платежей, связанных с просрочкой исполнения обязательств , до момента определения круга наследников и их вступления в наследство.

После принятия наследства дальнейшее исполнение обязательств по ипотечному займу осуществляется в соответствии с условиями договора банковского займа, графиком платежей и договором ипотеки.

Может ли банк потребовать досрочного погашения ипотеки?

Вместе с тем казахстанцам разъяснили, что требование о досрочном погашении ипотечного займа может быть предъявлено только в случаях, предусмотренных законодательством и условиями договора банковского займа.

Факт смерти заемщика сам по себе не предоставляет банку безусловного права требовать досрочного исполнения обязательств по ипотечному кредиту. При этом смерть заемщика не является основанием для прекращения обязательства в случае принятия наследниками права на залоговое имущество должника.

Обязательства созаемщиков и поручителей

Кроме того, как объяснили в агентстве, если по ипотечному займу имеются созаемщики, их обязательства сохраняются в объеме, предусмотренном договором банковского займа. Гарантия и поручительство прекращаются с прекращением обеспеченного ими обязательства, если законодательством или договором не предусмотрено иное, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

"Таким образом, смерть заемщика не влечет автоматического прекращения обязательств по ипотечному займу. Права и обязанности по таким обязательствам переходят к наследникам в порядке, установленном гражданским законодательством, а дальнейшее исполнение обязательств осуществляется с учетом условий заключенных договоров и конкретных обстоятельств каждого случая". Пресс-служба АРРФР

12 октября 2026 года стало известно, в Казахстане продлены сроки оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам.