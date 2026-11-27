Финансовые трудности могут возникнуть даже у добросовестных заемщиков, которые исправно погашают все займы. Как снизить долговую нагрузку на семейный бюджет и при этом не загнать себя в еще большую кредитную ловушку, выяснял Zakon.kz.

Не дожидайтесь просрочки

Если после выплаты кредитов денег на повседневные расходы практически не остается, стоит рассмотреть возможность рефинансирования. Объединив несколько займов в один и увеличив срок погашения задолженности, можно существенно уменьшить ежемесячный платеж.

Однако получить новый кредит при высокой долговой нагрузке непросто. В Казахстане действует ограничение по коэффициенту долговой нагрузки (КДН): при выдаче большинства потребительских займов совокупные платежи по кредитам не должны превышать 50% ежемесячного дохода заемщика.

Как быть тем, кто уже отдает банкам 60-80% зарплаты? Финансовый консультант Турар Абди рекомендует обратиться в банк, где оформлен самый крупный кредит. При внутреннем рефинансировании ограничение по КДН может не применяться, если в результате изменения условий кредитования ежемесячный платеж уменьшается.

"При этом важно начать переговоры с банком до возникновения просрочки. Даже несколько дней задержки платежа могут существенно снизить шансы на одобрение заявки". Турар Абди

Как вернуть деньги в семейный бюджет

Рассмотрим условный, но типичный пример. Человек зарабатывает 400 тыс. тенге в месяц и погашает три потребительских кредита:

первый – остаток долга 1,5 млн тенге, ежемесячный платеж 120 тыс. тенге;

второй – остаток долга 900 тыс. тенге, платеж 72 тыс. тенге;

третий – остаток долга 600 тыс. тенге, платеж 48 тыс. тенге.

До полного погашения каждого кредита осталось 15 месяцев. Общая задолженность составляет 3 млн тенге. На обслуживание займов уходит 240 тыс. тенге, или 60% зарплаты.

Заемщик обращается в банк за новым кредитом на 3 млн тенге сроком на два года, чтобы полностью погасить три действующих займа. При ГЭСВ 32%, аннуитетном графике и отсутствии дополнительных комиссий ежемесячный платеж составит около 164 тыс. тенге.

За счет увеличения срока погашения ежемесячные платежи сократятся почти в 1,5 раза. В семейном бюджете высвободится 76 тыс. тенге: на повседневные расходы будет оставаться 236 тыс. тенге вместо прежних 160 тыс.

И теперь неприятное. Расплачиваться с банком придется на девять месяцев дольше. Без рефинансирования заемщик выплатил бы по трем кредитам 3,6 млн тенге, а по новому договору – около 3,94 млн тенге. Дополнительная переплата составит около 340 тыс. тенге. Однако для многих это может быть "светом в конце тоннеля".

"Когда вам не хватает денег на базовую жизнь, продукты и детей, ваша главная цель – не бороться за общую переплату на 5 лет вперед, а ликвидировать ежемесячный кассовый разрыв прямо сегодня". Турар Абди

Если впоследствии доходы семьи вырастут, часть средств можно направить на досрочное погашение нового кредита с сокращением срока кредитования, уменьшив тем самым общую переплату.

Отметим, что с 31 августа 2025 года физические лица в Казахстане могут полностью или частично погашать кредиты досрочно без штрафных санкций. Эта норма распространяется и на ранее заключенные договоры.

Не все кредиты стоит объединять

При рефинансировании финансист рекомендует оставить за рамками нового договора следующие обязательства:

Беспроцентные рассрочки. Закрывая их за счет банковского займа, покупатель начинает платить проценты за товар, приобретенный без переплаты.

Закрывая их за счет банковского займа, покупатель начинает платить проценты за товар, приобретенный без переплаты. Кредиты, до погашения которых осталось несколько месяцев. Продление срока увеличит расходы на обслуживание оставшейся задолженности.

Продление срока увеличит расходы на обслуживание оставшейся задолженности. Ипотека и автокредиты. Процентные ставки по залоговым займам, как правило, ниже, чем по беззалоговым потребительским кредитам.

"Если вам осталось платить 3-5 месяцев, растягивать этот остаток на новые 5 лет невыгодно". Турар Абди

Перед рефинансированием необходимо запросить в банках суммы полного досрочного погашения действующих займов и сопоставить расходы по старым и новому графикам платежей.

Где банк может взять лишнее

При выборе программы рефинансирования следует ориентироваться не на рекламную процентную ставку, а на ГЭСВ, учитывающую предусмотренные законодательством расходы на обслуживание займа.

Например, если при оформлении кредита на 3 млн тенге комиссия за организацию займа составляет 4%, а страховая премия – еще 4%, дополнительные расходы заемщика достигнут 240 тыс. тенге.

Индивидуальные условия кредитования зависят от доходов клиента, его кредитной истории и результатов банковского скоринга. Поэтому до подачи заявки финансист рекомендует проконсультироваться с менеджером банка.

Особой осторожности требуют предложения с отсрочкой первого платежа. Если во время кредитных каникул продолжают начисляться проценты, после их окончания ежемесячные выплаты могут оказаться выше, чем при стандартном графике.

"Поэтому всегда просите у менеджера два расчета – с каникулами и без них". Турар Абди

Как не получить отказ

Финансист не рекомендует одновременно отправлять заявки на рефинансирование во множество банков. Высокая кредитная активность потенциального клиента может негативно сказаться на результатах скоринга.

"Если за один вечер отправить онлайн-заявки сразу в 7-8 банков, в кредитном бюро зафиксируется шквал запросов – для банковских роботов это сигнал паники ("Клиент срочно ищет деньги, где угодно!"), ваш скоринговый балл упадет, и вы получите автоматический отказ везде". Турар Абди

После одобрения нового займа важно соблюсти условия договора. Если банк перечисляет деньги непосредственно заемщику, тот должен самостоятельно полностью погасить прежние кредиты и подтвердить отсутствие задолженности.

В противном случае нарушение условий целевого использования средств может повлечь повышение процентной ставки или другие предусмотренные договором санкции.

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