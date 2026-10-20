Чем будет заниматься Национальный центр по управлению отходами

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Приказом и. о. министра экологии и природных ресурсов от 9 октября 2026 года утверждены функции Национального центра по управлению отходами, сообщает Zakon.kz.

Утверждены следующие функции Национального центра по управлению отходами: обеспечение функционирования цифровой системы учета и мониторинга отходов, включая ее техническое сопровождение, развитие функциональных возможностей, поддержку пользователей, а также интеграцию с государственными и региональными информационными системами, в соответствии с законодательством РК;

сбор, обработка, систематизация, хранение и анализ данных, поступающих в цифровую систему учета и мониторинга отходов, включая сведения об образовании, накоплении, сборе, транспортировке, приемке, сортировке, восстановлении (переработке), утилизации, обезвреживании и удалении отходов;

формирование аналитических материалов, сводных отчетов, прогнозов и предложений по совершенствованию системы управления отходами на основе данных цифровой системы учета и мониторинга отходов, а также проведение анализа состояния отрасли по видам отходов, регионам и объектам инфраструктуры управления отходами;

ведение государственного кадастра отходов, в том числе раздела кадастра отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, присвоение индивидуального регистрационного номера полигону, включенному в государственный кадастр отходов;

подготовка материалов для составления ежегодного обзора по результатам ведения государственного кадастра отходов и представление в уполномоченный орган в области государственной статистики информации, предусмотренной пунктом 1-1 статьи 384 Экологического кодекса РК;

осуществление сбора, хранения и обработки сведений (данные реестра субъектов предпринимательства в сфере управления отходами, объектов исторического загрязнения, закрытых (выведенных из эксплуатации, ликвидированных) и заброшенных (бесхозяйных) объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности), необходимых для формирования и ведения уполномоченным органом в области охраны окружающей среды реестров в сфере управления отходами;

осуществление аналитического и организационно-методического сопровождения выработки решений по исторически накопленным отходам, проблемным объектам и иным системным проблемам отрасли, включая подготовку предложений по их инвентаризации, учету, мониторингу, вовлечению в переработку либо безопасному удалению, а также подготовку отчетов о проведенной работе по ликвидации исторического загрязнения;

организационное, методологическое и информационно-аналитическое сопровождение выполнения обязательств республики по международным договорам и конвенциям в области управления отходами, химическими веществами, стойкими органическими загрязнителями и опасными отходами в пределах компетенции;

подготовка проектов отчетов, информационных и аналитических материалов, предусмотренные международными договорами, конвенциями в области обращения с отходами, химическими веществами, стойкими органическими загрязнителями и опасными отходами, участником которых является Казахстан, и представление их уполномоченному органу в области охраны окружающей среды;

формирование аналитических риск-индикаторов на основе данных цифровой системы учета и мониторинга отходов и направление их уполномоченному органу в области охраны окружающей среды и иным государственным органам в пределах их компетенции для использования при планировании мер государственного регулирования и контроля;

осуществление аналитического и организационно-методического сопровождения стратегического развития системы управления отходами, включая подготовку предложений по совершенствованию институциональной модели, развитию инфраструктуры переработки, утилизации и обезвреживания отходов, цифровизации отрасли и повышению эффективности управления отходами;

осуществление координации межведомственного и межуровневого взаимодействия по вопросам учета, мониторинга, цифровизации и аналитического сопровождения системы управления отходами, а также обеспечение взаимодействия с местными исполнительными органами, субъектами предпринимательства и иными участниками системы управления отходами;

содействие развитию рынка отходов и вторичных ресурсов, вовлечению отходов в хозяйственный оборот, развитию механизмов прослеживаемости, обмена данными и цифровых сервисов;

осуществление информационно-разъяснительной деятельности, направленной на повышение экологической культуры населения, экологическое просвещение и информирование субъектов предпринимательства по вопросам управления отходами;

подготовка ежегодного отчета о состоянии системы управления отходами на основе данных цифровой системы учета и мониторинга отходов и представление его уполномоченному органу в области охраны окружающей среды;

изучение и проведение анализа международного опыта в сфере управления отходами и разработка предложений по его внедрению и применению в РК. Приказ вводится в действие с 30 октября 2026 года. Ранее мы рассказали, что обновлены правила управления бесхозными отходами.

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