Как изменятся правила медицинского страхования: защита докторская

Проект нового закона "О рынке страхования", который разработан в Казахстане, предусматривает еще один вид медицинской страховки вдобавок к уже существующим. А в требования к этим последним вносятся изменения. О предлагаемых новшествах рассказывает Zakon.kz.

Напомним, что обязательное медицинское страхование в классическом понимании предполагает, что при наступлении страхового случая – заболевании, например – страховая выплата на лечение производится в адрес конкретного застрахованного работника.

В Казахстане действует, как известно, другая модель – солидарная. Взносы от работников и отчисления от работодателей производятся, что называется, в общую кассу. Иными словами, все платят за всех – и всех потом за эти "общие" деньги лечат.

При таком подходе система де-юре не является собственно страхованием, не входит в его отрасли и классы. И потому называется обязательным социальным медицинским страхованием (ОСМС) – гибридом страхования и собеса (соцобеспечения). Тем не менее, для краткости мы называем это медстраховкой.

Но есть и другое страхование в сфере медицины – обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) медицинских работников. Это действительно страхование, один из классов. Нанес врач или медсестра вред пациенту в процессе или результате лечения – больной получит в качестве компенсации страховую выплату.

Уточним важные детали. Экспертная комиссия должна определить, что не имел место т. н. медицинский инцидент (отклонение от нормального функционирования организма). Взнос за медика оплачивает медицинская организация, без полиса деятельность не разрешается. Общее правило медстраховок: полис не прекращает действие после наступления первого страхового случая, он рассчитан на весь срок, а это год.

Впрочем, эффект от ОСГПО медработников, по правде сказать, еще не успел проявиться как следует – такого рода страхование появилось в Казахстане только в 2024 году (ОСМС в нынешнем виде – в 2016-м). Мало того, если для других видов обязательного страхования ответственности тех или иных категорий граждан издали отдельные законы (по владельцам транспортных средств, например), то поправками 2024 года лишь внесли четыре новые статьи в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" (270-1, 270-2, 270-3 и 270-4). Плюс разработали Правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников. (Чтобы узнать более детально, рекомендуем обратиться к статье, которую издание Zakon.kz в свое время посвятило новому виду страхования.)

Но нынешняя реформа, включающая консолидирование различных действующих законов в сфере страхования, многое меняет. По плану, Закону РК "О страховой деятельности" и прочим придет на смену единый закон "О рынке страхования", проект которого уже разработан. В рамках законопроекта ОСГПО медицинских работников посвящена статья 145.

В целом, в ней проговариваются те же положения, что содержат вышеупомянутые статьи Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Но есть и интересные новшества. Так, страховая выплата в случае причинения вреда здоровью пациента действиями медработников предназначена будет не только пациенту – для возмещения этого вреда, но и самому медику – для оплаты услуг адвокату по кейсу (пп. 1) пункта 1 статьи 145 законопроекта).

В определенных пропорциях, конечно:





"Совокупная сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медицинским работникам одного субъекта здравоохранения не должна превышать ежегодно 5 процентов от суммы страховой премии, уплаченной данным субъектом здравоохранения по договору обязательного сострахования гражданско-правовой ответственности медицинских работников". Пункт 9 статьи 145 законопроекта

То есть в больнице, к примеру, 100 медработников, все должны быть застрахованы. В целом, размер уплаченных взносов составляет миллион. Значит, на адвоката уйти может максимум 50 тысяч. Если тот запросит больше – это уже из кармана доктора.

Далее, под медработниками в связи с другими поправками в законодательство будут пониматься также врачи-интерны и врачи-резиденты. Ну и главное.

Медицинские работники будут застрахованы не только на тот случай, если они нанесут вред пациенту, но также если и им будет нанесен вред "в результате насильственных действий со стороны третьих лиц при осуществлении ими профессиональных обязанностей" (пп. 2) пункта 1 статьи 145 законопроекта).

Очевидно, новелла предложена в связи с пакетом поправок, которые ранее были внесены в Уголовный кодекс в целях дополнительной защиты медиков от применения насилия (об этом Zakon.kz также публиковал ранее статью).

И последнее: страхование жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей также является обязательным. И "осуществляется за счет субъекта здравоохранения".

Пределы страховых выплат те же, что и для компенсации пациенту: от вреда без установления инвалидности в размере 300 МРП (в 2027 году – 1 407 900 тенге) до 3 000 МРП в случае фатального исхода.