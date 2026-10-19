Банкротство или восстановление платежеспособности: как грамотно выйти из долгов
Наличие задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) или другими кредиторами еще не означает, что гражданин автоматически может признать себя банкротом.
Законодательством о банкротстве установлены четкие требования, и прежде чем подавать заявление, необходимо проверить соответствие данным критериям.
В Департаменте госдоходов разъяснили: банкротство – не единственный способ решения долговых проблем. Для казахстанцев, имеющих стабильный доход и возможность постепенного погашения задолженности, предусмотрена процедура восстановления платежеспособности.
В частности, предусмотрены три процедуры:
- внесудебное банкротство;
- судебное банкротство;
- восстановление платежеспособности.
Внесудебное банкротство
Данная процедура применяется по задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими организациями.
Требования процедуры внесудебного банкротства:
- общая сумма долга не должна превышать 1 600 МРП;
- отсутствие зарегистрированного имущества, в том числе находящегося в совместной собственности;
- непогашенная задолженность в течение 12 последовательных месяцев;
- обязательно проведена процедура урегулирования задолженности с кредитором;
- процедура банкротства не должна быть проведена в отношении гражданина в течение последних 7 лет.
Способы подачи заявления:
- через портал eGov.kz;
- мобильное приложение eGov Mobile;
- в центрах обслуживания населения (ЦОН).
Судебное банкротство
Процедура проводится исключительно через суд и применяется в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе при наличии задолженности свыше 1 600 МРП (6 920 000 тенге в 2026 году).
Особенности судебного банкротства:
- в отличие от внесудебного банкротства, здесь рассматриваются долги не только перед банками и МФО, но и перед другими кредиторами (например, налоговая задолженность);
- процедура может сопровождаться реализацией имущества должника для покрытия обязательств;
- предусмотрены расходы на уплату государственной пошлины и услуги финансового управляющего.
Восстановление платежеспособности
Эта процедура предназначена для казахстанцев, имеющих стабильные доходы и возможность постепенного погашения долга.
Ключевые преимущества:
- главный плюс — гражданин не получает статус банкрота;
- судом может быть утвержден индивидуальный план погашения задолженности сроком до 5 лет, в соответствии с которым гражданин урегулирует свои долги.
Последствия и ограничения после банкротства
После признания гражданина банкротом действующим законодательством предусмотрены следующие ограничения:
- в течение 5 лет нельзя получать новые банковские займы и микрокредиты;
- повторно воспользоваться процедурами банкротства можно только через 7 лет;
- в течение 3 лет со стороны государства проводится мониторинг финансового состояния гражданина.
Главное, советуют в ДГД, честно оценить свои доходы и выбрать подходящую процедуру.
Это поможет законно избавиться от долгов и избежать лишних финансовых проблем в будущем.