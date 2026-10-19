Банкротство или восстановление платежеспособности: как грамотно выйти из долгов

Как казахстанцам правильно выйти из долгов и восстановить свою платежеспособность, рассказали в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Наличие задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) или другими кредиторами еще не означает, что гражданин автоматически может признать себя банкротом.

Законодательством о банкротстве установлены четкие требования, и прежде чем подавать заявление, необходимо проверить соответствие данным критериям.

В Департаменте госдоходов разъяснили: банкротство – не единственный способ решения долговых проблем. Для казахстанцев, имеющих стабильный доход и возможность постепенного погашения задолженности, предусмотрена процедура восстановления платежеспособности.

В частности, предусмотрены три процедуры:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство

Данная процедура применяется по задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими организациями.

Требования процедуры внесудебного банкротства:

общая сумма долга не должна превышать 1 600 МРП;

отсутствие зарегистрированного имущества, в том числе находящегося в совместной собственности;

непогашенная задолженность в течение 12 последовательных месяцев;

обязательно проведена процедура урегулирования задолженности с кредитором;

процедура банкротства не должна быть проведена в отношении гражданина в течение последних 7 лет.

Способы подачи заявления:

через портал eGov.kz;

мобильное приложение eGov Mobile;

в центрах обслуживания населения (ЦОН).

Судебное банкротство

Процедура проводится исключительно через суд и применяется в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе при наличии задолженности свыше 1 600 МРП (6 920 000 тенге в 2026 году).

Особенности судебного банкротства:

в отличие от внесудебного банкротства, здесь рассматриваются долги не только перед банками и МФО, но и перед другими кредиторами (например, налоговая задолженность);

процедура может сопровождаться реализацией имущества должника для покрытия обязательств;

предусмотрены расходы на уплату государственной пошлины и услуги финансового управляющего.

Восстановление платежеспособности

Эта процедура предназначена для казахстанцев, имеющих стабильные доходы и возможность постепенного погашения долга.

Ключевые преимущества:

главный плюс — гражданин не получает статус банкрота;

судом может быть утвержден индивидуальный план погашения задолженности сроком до 5 лет, в соответствии с которым гражданин урегулирует свои долги.

Последствия и ограничения после банкротства

После признания гражданина банкротом действующим законодательством предусмотрены следующие ограничения:

в течение 5 лет нельзя получать новые банковские займы и микрокредиты;

повторно воспользоваться процедурами банкротства можно только через 7 лет;

в течение 3 лет со стороны государства проводится мониторинг финансового состояния гражданина.

Главное, советуют в ДГД, честно оценить свои доходы и выбрать подходящую процедуру.

Это поможет законно избавиться от долгов и избежать лишних финансовых проблем в будущем.