Для чего нужен закон "О кредитной рейтинговой деятельности", который вступает в силу 21 октября

Всякий, кто брал машину на "вторичке", знает, что такое асимметричность информации. Один американский экономист написал раз статью о подержанных авто, благодаря чему получил "нобелевку", а во многих странах – отныне и в РК – есть законы о рейтинговой деятельности. Cвязь объясняет Zakon.kz.

Закон РК № 351-VIII "О кредитной рейтинговой деятельности" – совершенно новый для Казахстана – вводится в действие 21 октября 2026 года. Zakon.kz изучил документ и рассказывает, кто в РК отныне вправе присваивать рейтинги, каковы правила их составления и для кого они обязательны.

Но нам показались небезынтересными причины, как вообще появилось подобного рода регулирование. Сейчас правила, в той или иной степени контролирующие деятельность рейтинговых агентств, приняты во многих странах мира. Но эта практика возникла относительно недавно. Поскольку казахстанский закон опирается все-таки на этот свежий мировой опыт, то прежде чем обратиться к первому, расскажем немного о последнем.

Все началось с того, что экономист из США Джордж Акерлоф написал научную статью о т. н. рынке "лимонов" – так на сленге называли подержанные автомобили со скрытыми дефектами, которые новые хозяева обнаруживали только после покупки.

Вывод: без вмешательства со стороны ситуация на рынке становится все хуже. Вот как это работает:

"Поскольку истинное техническое состояние подержанного автомобиля гораздо лучше известно продавцу, чем покупателю, при покупке заранее нельзя предсказать, окажется ли машина "хорошей" или "плохой". Поэтому покупатель ожидает машину некоторого средневзвешенного качества и готов заплатить за неё некую средневзвешенную цену. Таким образом, продавец "плохой" машины имеет возможность продать её за более высокую от справедливого уровня цену, и это стимулирует приток на рынок таких продавцов. А продавец "хорошей" машины не может получить справедливую (полную) цену за свой автомобиль и вынужден уйти из рынка. Происходит отрицательный отбор, при котором рынок хороших машин полностью исчезает".

Знакомая, в общем, картина...

Но она же наблюдается везде, где есть неравномерное распределение информации между сторонами договора. Работник лучше знает свои профессиональные качества, чем работодатель, продавец больше знает о товаре, чем покупатель, а тот, в свою очередь – лучше знает, что ему на самом деле надо.

И главное, что имеет прямое отношение к нашей теме: заемщик лучше осведомлен о своем финансовом положении, чем кредитор.

Во всех случаях, чтобы из-за этой асимметричности информации (как назвали этот феномен) не было проблем, нужны эксперты. И покупателю подержанной машины, и кредитору.

Ученый Акерлоф получил за свою статью Нобелевскую премию, а спустя некоторое время случился мировой кризис 2008 года. Исследование причин показало, что он был вызван, помимо всего прочего, присвоением корпорациям искаженных рейтингов. Эксперты – рейтинговые агентства – работали недобросовестно.

После чего кризис доверия к агентствам привел к ужесточению требований к ним. Так, Европейский союз представил свое регулирование кредитных рейтинговых агентств в 2010 году, Япония и Австралия – также в 2010 году, затем их примеру последовали и другие страны.

Развенчанный миф

Долги бывают всякие, поэтому кредитоспособность должника оценивают по разным методикам и даже разные лица. Если заемщик хочет взять кредит в банке, проверяют его кредитную историю. Делают это кредитные бюро. Закон РК "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК" принят в Казахстане, кстати, еще в 2004 году.

Но бывает наоборот – когда у физических или юридических лиц поступлений больше, чем расходов. Они ищут, куда накопления вложить и приумножить, а компании, которым нужны финансовые ресурсы для развития, соответственно, берут у них в долг, эмитируя ценные бумаги, в частности, корпоративные облигации. И тогда оценка кредитоспособности эмитента – задача уже рейтинговых агентств.

Такая практика и даже такие агентства есть и в Казахстане. Вот только закона, регулирующего эту деятельность, в стране до сих пор было. И вот наконец он появился. Почему такой документ необходим?

Зафиксированные в законодательстве требования к рейтинговым агентствам должны обеспечить объективность и прозрачность при составлении рейтингов, а также управление конфликтами интересов. Казалось бы, рейтинговое агентство само заинтересовано в безупречной деловой репутации, если хочет получать заказы от эмитентов в долгосрочной перспективе.

Но это еще один из мифов на тему, что рынок сам все правильно расставит по местам (развенчал который в том числе вышеупомянутый Акерлоф, но и многие другие – тоже).

Помимо объективности есть еще одна проблема, актуальная, в частности, для Казахстана. Четкие правила, предусматривающие ответственность за присваиваемые рейтинги, должны повысить доверие к отечественным рейтинговым агентствам.

Дело в том, что рейтинговые услуги от признанных международных агентств (как правило, американских) недешевы. А поскольку местные структуры законодательством ранее не регулировались, доверие к ним было соответствующее. В результате если крупные игроки вроде БВУ и госкомпаний еще находили средства на рейтинги – у мировых агентств (100-процентный охват рейтингами), то эмитенты поменьше зачастую отказывались от них вовсе. По данным, которые приводятся в КДРП к документу, хоть какие-то рейтинги были при эмиссиях в РК только у 6 из 18 МФО (33%) и 6 из 42 нефинансовых компаний (14%).

Это не могло не приводить к предсказуемо негативным последствиям. Всего на рынке корпоративных облигаций Казахстана зафиксировано 22 дефолта, и, что поучительно, значительная их часть касается облигаций, которые выпустили как раз не имевшие рейтингов эмитенты. При этом деньги в них инвестировали накопительные пенсионные фонды, которые понесли значительные убытки. То есть в конечном счете – вкладчики.

В немалой степени поэтому проблемные активы частных НПФ (ликвидировав последние) позже передали в единый государственный фонд. Так что, как видим, проблема недостоверных кредитных рейтингов касается не только хорошо обеспеченных индивидуумов, ищущих альтернативу инвестициям накоплений в недвижимость, но и практически всех граждан.

Агентство Х присвоило компании Y рейтинг АА

По вышеназванным причинам компании в РК, желая осуществить эмиссию на рынке ценных бумаг, обращались во многих случаях к услугам международных рейтинговых агентств. После чего появлялась информация типа: агентство Х присвоило компании Y рейтинг АА. Выше рейтинг – ниже риск. И потенциальные покупатели облигаций, как предполагалось, выстроятся в очередь...

В выборе агентства желающие обзавестись рейтингом были не ограничены, но, конечно, обращали внимание на репутацию агентства, которая говорила сама за себя. Ну и, соответственно, – влияла на цену за услугу.

С принятием Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности", который, повторимся, вводится в действие 21 октября 2026 года, правила меняются. Точнее, они появляются. Отныне обращаться за рейтингом в РК можно будет лишь к тем международным рейтинговым агентствам, которые признаны в качестве таковых казахстанским уполномоченным органом. Основанием для такого признания является, в свою очередь, "признание данного рейтингового агентства со стороны финансовых регуляторов пяти и более стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития" (пункт 2 статьи 6).

От международных агентств закон отличает иностранные рейтинговые агентства, которые регулируются законодательством другого государства, но при этом должны соответствовать и казахстанским требованиям.

"Иностранное рейтинговое агентство направляет в уполномоченный орган заявление о признании с приложением документов... уполномоченный орган принимает решение о признании или об отказе". Пункты 4 и 6 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности"

И конечно, эту деятельность могут осуществлять собственно казахстанские рейтинговые агентства, если соответствуют требованиям закона. Помимо всего прочего для предоставления в уполномоченный орган необходимы документы, содержащие:

кодекс поведения, утвержденный советом директоров кредитного рейтингового агентства;

политики процедур и средств внутреннего контроля, направленных на недопущение присвоения недостоверного кредитного рейтинга;

методологию, применяемую в кредитной рейтинговой деятельности.

А также проверяющие всегда могут запросить источники информации, используемой при составлении рейтинга, и данные, подтверждающие опыт и знания работников.

Полный перечень требований содержится в статье 8 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности".

Впрочем, что касается конфиденциальной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, которую агентство получило от рейтингуемого лица, а также инсайдерской информации, то она не подлежит разглашению (согласно статье 25). Конечно, за исключением случаев, "когда требование о раскрытии такой информации установлено законами РК".

Помимо соблюдения заявленной методологии, проверки надежности и добросовестности источников, рейтинговое агентство также должно соблюдать требования к т. н. управлению конфликтами интересов, а именно выявлять и предотвращать:

"Влияние на рейтинги и прогнозы по рейтингам любого существующего или потенциального конфликта интересов кредитного рейтингового агентства, его акционеров, рейтинговых аналитиков, иных работников и лиц, оказывающих на него значительное влияние". Пункт 1 статьи 19 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности"

Что касается видов рейтингов, то они в РК могут быть следующие (статья 15):

Кредитный рейтинг – анализ способности исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая устойчивость), а также кредитного риска; Рейтинг корпоративного управления – оценка качества корпоративного управления; Рейтинг соответствия принципам исламского финансирования – соответствие стандартам в области исламских финансов; Суверенный кредитный рейтинг – объектом являются государства и международные финансовые организации; Рейтинг устойчивого развития – подверженность рискам в области экологического и социального воздействия.

Однако данный перечень не исчерпывающий: закон допускает "иные виды рейтингов".

И вот что еще важно: хотя в принципе обращение в рейтинговые агентства – дело добровольное (согласно пп. 6) пункта 3 статьи 3), в случаях, определенных законодательством, рейтинг необходим. Так, например:





"Наличие кредитного рейтинга обязательно для юридических лиц с государственным участием, соответствующих критериям, установленным правительством РК". Пункт 4 статьи 29 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности"

В деталях узнаем об этих критериях после 27 октября: до этого момента проект правительственного постановления будет пребывать на публичном обсуждении. Время есть. Дело в том, что именно эта норма – обязательность рейтинга для компаний с госучастием – вводится в действие с 1 июля 2027 года.