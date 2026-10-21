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Право

Интернет-площадки: правила представления сведений об иностранных продавцах изменят

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 08:47 Фото: freepik
Министерство финансов разработало проект поправок в форму сведений, представляемых владельцами интернет-площадок в орган государственных доходов о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и выплатах физическим лицам – резидентам РК и Правила их представления, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является определение правил, сроков и формы представления в органы государственных доходов сведений об итоговых суммах платежей и переводов, осуществленных в течение календарного квартала в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность на территории Казахстана через интернет-платформу.

Ожидаемым результатом является совершенствование налогового администрирования путем внедрения методов дистанционного контроля лиц, осуществляющих электронную торговлю, посредством получения информации от банков и платежных организаций. Это позволит эффективно управлять налоговыми рисками без проведения документальных проверок и, как следствие, сократить долю теневой экономики.

Помимо этого, документом предусматривается замена понятия "тенге" на "теңге".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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