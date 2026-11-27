Министр финансов приказом от 23 ноября 2026 года внес изменения в формы сведений, представляемых владельцами интернет-площадок в орган госдоходов о реализованных товарах, оказанных услугах или выплатах физическим лицам - резидентам РК и Правила их представления, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что владелец интернет-площадки ежемесячно не позднее 5 числа, следующего за отчетным месяцем, представляет в Комитет сведения о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) или выплатах физическим лицам – резидентам РК.

Сведения отражаются в национальной валюте Казахстана – теңге. В случае если реализация товаров и услуг, а также выплаты осуществлены в иностранной валюте, сумма такой реализации и выплаты конвертируется в национальную валюту РК, с применением курса обмена валюты, на дату совершения реализации или выплаты определенным уполномоченным органом совместно с Национальным банком.

Указывается, что сведения представляются в Комитет посредством цифровой системы интегрированной системы налогового администрирования (ЦС ИСНА). При наличии технических сбоев (ошибок) в ЦС ИСНА Сведения представляются в Комитет на CD-диске с сопроводительным письмом.

Информация о наличии технических сбоев (ошибок) в ЦС ИСНА подтверждается путем публикации пресс-релиза на сайте Комитета о наличии технических сбоев (ошибок).

До установления интеграции в ЦС ИСНА Сведения представляются в Комитет на CD-диске с сопроводительным письмом.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2026 года.