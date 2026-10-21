Утверждены размер и условия предоставления АСП с 2027 года

Постановлением правительства от 19 октября 2026 года определены размеры, условия предоставления и критерии вынесения заключения об отсутствии необходимости предоставления государственной адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что размер адресной социальной помощи на лицо (семью) рассчитывается уполномоченным органом по назначению адресной социальной помощи в виде разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности, установленной в столице, областях, городах республиканского значения, из расчета на каждого члена семьи.

Размер черты бедности по республике определяется уполномоченным государственным органом на основе медианного дохода населения, рассчитываемого государственным органом в области статистики, в среднем на душу населения в процентном выражении в зависимости от экономических возможностей государства.

Черта бедности по столице, областям, городам республиканского значения ежеквартально рассчитывается местными исполнительными органами на основе размера черты бедности, определенного уполномоченным государственным органом.

Условия предоставления адресной соцпомощи

Условием предоставления адресной социальной помощи является предоставление лицами (семьей), членами семьи, претендующими на адресную социальную помощь, согласия на сбор, обработку, проверку, актуализацию и передачу персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну, в сроки и порядке, определяемые уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком, а также сведения о сумме долга по кредитам, периодическом (ежемесячном) платеже по кредитам, просроченной или остаточной сумме задолженности по кредитам из кредитного бюро с государственным участием.

Условиями для предоставления безусловной денежной помощи являются:

принадлежность малообеспеченного лица к категории лиц, имеющих ограниченные возможности участия в мерах содействия занятости в связи с:

достижением пенсионного возраста;

инвалидностью первой или второй групп;

наличием заболевания, при котором может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

отсутствием в составе малообеспеченной семьи трудоспособных лиц или осуществление единственным трудоспособным членом семьи ухода за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью первой или второй групп, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи.

Обусловленная денежная помощь оказывается малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного (трудоспособных) члена (членов), в том числе физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, деятельность которых приостановлена, при условии его (их) участия в мерах содействия занятости или при необходимости социальной адаптации, за исключением лиц (семей), указанных выше, настоящих условий предоставления адресной социальной помощи.

Заключение социального контракта является обязательным условием для назначения обусловленной денежной помощи.

Участие в мерах содействия занятости не является обязательным условием для выплаты обусловленной денежной помощи:

лицам с инвалидностью первой и второй групп;

учащимся, студентам, слушателям, курсантам и магистрантам очной формы обучения;

лицам, имеющим заболевания, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

одному из родителей, осуществляющему уход за ребенком в возрасте до трех лет, лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью первой и второй групп, престарелыми старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи.

Поясняется, что к осуществляющему уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью первой и второй групп, престарелыми старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи, может быть отнесен только один трудоспособный член семьи.

лицам, имеющим постоянную работу.

Критерии вынесения заключения об отсутствии необходимости предоставления АСП

Заключение участковой комиссии об отсутствии необходимости предоставления адресной социальной помощи выносится при наличии одного или нескольких критериев вынесения заключения об отсутствии необходимости предоставления адресной социальной помощи:

наличие более одного жилища, принадлежащего ему (им) на праве собственности, в том числе принадлежавшего ему (им) на праве собственности жилища, пригодного для проживания, которое было отчуждено в течение последних пяти лет до момента обращения за адресной социальной помощью, за исключением случая, когда общая полезная площадь всех жилищ не превышает 18 квадратных метров на одного члена семьи, а также жилищ, находящихся в аварийном состоянии, которое подтверждается соответствующим актом;

наличие в собственности, владении или пользовании отдельного помещения, используемого для получения прибыли;

наличие собственности земельного участка, предназначенного под индивидуальное жилищное строительство, при условии наличия у него в собственности жилища, за исключением случая безвозмездного предоставления земельного участка в частную собственность местным исполнительным органом;

наличие собственности более одной единицы легкового автомобиля в технически исправном состоянии.

Этот критерий не распространяется на многодетные семьи и семьи, в составе которых имеются дети с инвалидностью, лица с инвалидностью первой и второй групп, имеющие в собственности одну или две единицы легкового автомобиля.

наличие в собственности или во временном владении, пользовании сельскохозяйственной техники, автобуса, микроавтобуса, грузового автомобиля, специализированного или специального автомобиля, используемых для осуществления перевозок пассажиров, багажа, груза, либо морского или внутреннего водного, или воздушного транспорта, находящихся в технически исправном состоянии;

расходные операции по банковским счетам лица (семьи) в квартале, предшествующем обращению, за исключением налогов и других обязательных платежей в бюджет или страховой выплаты, либо переводов между счетами лица (семьи), которые в совокупности превышают черту бедности на каждого члена семьи в месяц;

оформление всех видов банковского займа (банковских займов) (кроме ипотечного займа) или микрокредита (микрокредитов) в квартале, предшествующему обращению, в размере выше двухкратного прожиточного минимума , рассчитываемого органами статистики за квартал, предшествующий обращению, на каждого члена семьи в месяц;

, рассчитываемого органами статистики за квартал, предшествующий обращению, на каждого члена семьи в месяц; наличие банковского вклада (кроме вклада в жилищные строительные сбережения) в размере более 200-кратного МРП на семью (865 000 тенге в 2026 году).

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.