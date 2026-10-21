В Казахстане планируют развивать придорожный сервис: утвержден план

Приказом и.о. министра транспорта от 14 октября 2026 года утвержден план развития придорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

План направлен на формирование на автомобильных дорогах общего пользования международного и республиканского значения современной сети объектов придорожного сервиса (ОПС), повышение качества обслуживания участников дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Документ определяет основные направления государственной политики по развитию придорожного сервиса, механизмы реализации мероприятий, подходы к планированию размещения объектов и ожидаемые результаты развития придорожной инфраструктуры.

В документе отмечается, что в настоящее время, несмотря на проводимую работу по развитию придорожной инфраструктуры, существующая сеть ОПС развивается неравномерно.

Основными проблемами являются:

неравномерное размещение объектов;

отсутствие комплексного подхода к развитию территорий;

недостаточный уровень инженерной подготовки земель;

низкая инвестиционная привлекательность отдельных участков;

отсутствие единых архитектурных решений;

недостаточный уровень цифровизации;

ограниченность сервисов для международного транзита;

сложность процедур при получении земельных участков;

отсутствие заранее подготовленных площадок для инвесторов.

В результате строительство объектов зачастую осуществляется точечно без учета перспективного развития автомобильной дороги.

Целью плана является создание необходимых условий для развития современной, безопасной, инвестиционно-привлекательной системы придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения.

Основные принципы развития придорожного сервиса

Развитие придорожного сервиса осуществляется на основе следующих принципов:

комплексного поэтапного развития территории;

создания сети сервисных хабов;

безопасности дорожного движения;

рационального использования земель;

платности (роялти) при предоставлении и использовании земельных участков для размещения ОПС;

экономической целесообразности и инвестиционной привлекательности;

цифровизации, повышении качества услуг, клиентоориентированности,

устойчивости развития транспортной инфраструктуры;

При развитии придорожного сервиса предусматривается создание:

единого цифрового реестра объектов;

цифровой карты придорожного сервиса;

системы мониторинга;

онлайн-сервиса для пользователей.

Основные направления развития

Основой развития является переход от строительства отдельных ОПС к созданию сети сервисных хабов. Для автомобильных дорог международного и республиканского значения Национальным оператором разрабатывается Схема развития сервисных хабов, утверждаемая уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам.

При формировании Схемы развития сервисных хабов учитываются:

категория дороги;

интенсивность движения;

примерный прогноз транспортных потоков;

инженерная обеспеченность;

перспективы развития прилегающих территорий.

Как отмечается, схема развития сервисных хабов подлежит актуализации с учетом фактического изменения интенсивности движения, транспортных потоков, потребности участников дорожного движения и иных факторов, влияющих на потребность в объектах придорожного сервиса.

В случае если реализация таких изменений затрагивает права и законные интересы инвестора, ранее получившего территорию для размещения ОПС по результатам конкурсных процедур, соответствующие изменения согласовываются с таким инвестором.

В сервисных хабах предусматриваются:

автозаправочные станции;

автомобильная газозаправочная станция;

автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

электрозарядная станция;

объекты питания;

мотели (гостиницы);

санитарные комплексы;

станция технического обслуживания;

автомойки;

магазины;

парковки;

площадки отдыха.

Количество и состав сервисных хабов определяются, исходя из показателей интенсивности траффика. Сервисные хабы могут иметь различный масштаб и функциональный состав, включая отдельные виды объектов и комплекс взаимосвязанных объектов придорожного сервиса.

Реализация плана позволит:

обеспечить комплексное развитие придорожной инфраструктуры;

сформировать современную сеть придорожной инфраструктуры;

повысить транзитную и туристическую привлекательность;

обеспечить устойчивое развитие придорожного сервиса;

увеличить объем частных инвестиций в развитие придорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования международного и республиканского значения;

повысить качество обслуживания участников дорожного движения.

По данным Министерства транспорта, общая сеть автодорог республиканского значения составляет 25 тысяч км, вдоль которых расположено 1 428 ОПС, из которых 1 329 объектов, или 93%, соответствуют Национальному стандарту.

Приказ вступает в силу с 20 октября 2026 года.