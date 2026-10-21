Обновлены правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 13 октября 2026 года утвердил Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

Так, добровольное переселение лиц осуществляется:

в пределах одной области (внутриобластное переселение) – из сел с низким экономическим потенциалом в сельские населенные пункты, моногорода, города районного (областного) значения с высоким экономическим потенциалом развития, а также из городов областного значения в сельские населенные пункты преимущественно с аграрной специализацией, в том числе в приграничные территории;

– из сел с низким экономическим потенциалом в сельские населенные пункты, моногорода, города районного (областного) значения с высоким экономическим потенциалом развития, а также из городов областного значения в сельские населенные пункты преимущественно с аграрной специализацией, в том числе в приграничные территории; в регионы, определяемые правительством (межрегиональное переселение) – в рамках региональных квот приема кандасов и переселенцев в соответствии с законодательством РК в области миграции населения, предусматривающим добровольное переселение.

Региональная, районная (городская) комиссия осуществляет координацию деятельности государственных органов и других организаций, расположенных на территории области или района, акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по вопросам реализации плана развития области в части занятости населения, региональной карты занятости и социальной помощи.

Предусмотрено, что местные исполнительные органы регионов, определенных правительством, ежегодно до 15 декабря утверждают перечень населенных пунктов для добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.

Местные исполнительные органы регионов, определенных правительством, ежегодно до 15 декабря также утверждают перечень специалистов, привлекаемых по востребованным профессиям для межрегионального добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.

Местный исполнительный орган обеспечивает размещение перечня населенных пунктов в Электронной бирже труда в разделе "Переселение" и направляет в Центр трудовой мобильности, в карьерные центры, акимам городов районного значения, поселков, сел, сельских округов.

Меры добровольного переселения лиц для повышения трудовой мобильности в иные населенные пункты, не входящие в перечень, не реализуются.

Как отмечается, в мерах по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы в трудодефицитные регионы участвуют безработные, специалисты, привлекаемые по востребованным профессиям, главы крестьянского или фермерского хозяйства, кандасы, а также работодатели.

Преимуществом в добровольном переселении на новое место жительства для трудоустройства пользуются:

воспитанники и выпускники организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет;

выпускники организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе граждане РК из числа сельской молодежи, обучившиеся на основе государственного образовательного заказа в пределах квоты;

лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя – юридического лица либо прекращением деятельности работодателя – физического лица, сокращением численности или штата работников, снижением объема производств и выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя.

Сведения о мерах добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы размещаются карьерными центрами в АЦС "Рынок труда" или на Электронной бирже труда.

Межрегиональное переселение

Межрегиональное переселение осуществляется из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы с обязательным условием по содействию в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.

Регионами выбытия, имеющими ежегодный прирост населения за последние 10 лет более 2% от численности населения области или плотность населения более 6,4 человека на квадратный километр, определены: Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская области и города Астана, Алматы и Шымкент.

Государственная поддержка добровольно переселяющихся лиц включает:

предоставление лицам и членам их семей субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности в порядке, определенном уполномоченным органом по вопросам миграции населения, за счет бюджетных средств, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;

предоставление служебных жилищ или комнат в общежитиях, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение;

профессиональное обучение при наличии потребности работодателя;

содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе на новом месте жительства;

содействие в трудоустройстве у работодателей, участвующих в мерах добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, с предоставлением субсидий на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя.

Обретение гражданства РК кандасами и членами их семей, включенными в региональную квоту приема кандасов, не является основанием для прекращения предоставляемых мер государственной поддержки в добровольном переселении.

Межрегиональное переселение кандасов и переселенцев осуществляется при наличии решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, вынесенного местным исполнительным органом регионов расселения, определенных правительством РК.

После получения уведомления переезд осуществляется кандасами и переселенцами самостоятельно.

В свою очередь Карьерный центр региона приема в течение пяти рабочих дней после прибытия переселенца на новое место жительства готовит проект социального контракта о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы и направляет для подписания в центр трудовой мобильности.

Центр трудовой мобильности в течение двух рабочих дней подписывает и направляет в карьерный центр подписанный социальный контракт для последующего его заключения с кандасом или переселенцем.

В случае переезда в пределах одного региона приема из одного населенного пункта в другой населенный пункт за пределами района/города расселения кандас либо переселенец уведомляет соответствующие карьерные центры с указанием причин не позднее чем за 10 календарных дней до выезда и заключает социальный контракт по новому месту жительства.

Для организации межрегионального переселения Центр трудовой мобильности регионов выбытия и приема взаимодействует путем организации ярмарок вакансий в регионах выбытия, представления информации об установленной квоте приема кандасов и переселенцев, ситуации на рынке труда, спросе и предложении на рабочую силу, об условиях обеспечения социальной инфраструктурой и организации ознакомительных выездов в регионы приема.

Указывается, что меры государственной поддержки межрегионального переселения осуществляются за счет средств местного бюджета.

Кроме того, предусмотрены:

Порядок межрегионального переселения с участием работодателей.

Порядок организации переселения в пределах одной области.

Порядок предоставления жилища и комнат в общежитиях из государственного жилищного фонда.

Субсидии на переезд

Субсидии на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, а также сертификаты экономической мобильности выплачиваются переселенцам или кандасам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, поэтапно по истечении каждого из периодов трудоустройства на новом месте жительства, при условии выполнения установленных требований.

При обращении лиц, расторгнувших брак за последние 36 месяцев до участия в мерах добровольного переселения лиц для повышения трудовой мобильности, сведения о государственной регистрации расторжения брака получают из сервиса цифровых документов.

Для получения субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности кандас или переселенец представляет заявление в электронной форме через портал. Заявление подписывается или заверяется ЭЦП заявителя.

Заявление, поданное через портал, регистрируется в день поступления обращения.

Центр трудовой мобильности в течение двух рабочих дней направляет решение о назначении выплаты либо решение об отказе в выплате через портал кандасам и переселенцам в "личный кабинет".

Основаниями для отказа в назначении выплат субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности являются:

установление недостоверности документов или сведений, в том числе получаемых из государственных цифровых систем, необходимых для назначения выплат субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;

несоответствие документов или сведений, необходимых для выплаты субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности, требованиям, установленным законодательством РК;

наличие у заявителей и членов их семей в регионах, определяемых правительством, жилища на праве собственности в течение последних пяти лет либо жилища в постоянном пользовании из коммунального жилищного фонда в течение последних шести месяцев и более по новому месту жительства, установленное на основании сведений, полученных из цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости;

либо жилища в постоянном пользовании из коммунального жилищного фонда по новому месту жительства, установленное на основании сведений, полученных из цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости; отсутствие у заявителя и членов его семьи постоянной регистрации по новому месту жительства в регионах, определенных правительством;

приобретение либо строительство жилья заявителем и членами его семьи за пределами населенного пункта назначения, указанного в направлении на переселение, выданном карьерным центром заявителю и членам его семьи;

приобретение заявителем и членами его семьи жилья, ранее приобретенного за счет денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.

Сертификат экономической мобильности предоставляется для покупки жилья в населенных пунктах постоянного проживания региона прибытия или внесения первоначального взноса по ипотечному жилищному займу в рамках ипотечных программ и иных инструментов жилищного финансирования, предусмотренных законодательством РК.

Сертификат экономической мобильности предоставляется кандасам или переселенцам при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания региона прибытия в размере 1 625 МРП (7 028 125 тенге в 2026 году).

При этом, если стоимость жилья не превышает размера сертификата экономической мобильности, денежная выплата производится в размере фактической оценочной стоимости приобретаемого жилья.

Центр трудовой мобильности для выплаты по сертификату экономической мобильности дифференцирует кандасов и переселенцев по следующим категориям:

работающие по востребованным специальностям в регионах для расселения кандасов и переселенцев, определенных правительством;

имеющие в составе семьи постоянно совместно проживающих с заявителем членов семьи трудоспособного возраста;

имеющие в составе семьи постоянно совместно проживающих с заявителем несовершеннолетних детей либо детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);

осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в регионах для расселения кандасов и переселенцев.

Субсидия на переезд осуществляется единовременно в размере 70 (семьдесят) МРП на главу и каждого члена семьи.

Для возмещения расходов на переезд кандасы и переселенцы подают заявление и документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности заявителя и (или) трудоспособного члена семьи, за исключением временной нетрудоспособности членов семьи, по новому месту жительства с произведением за него обязательных социальных отчислений в соответствии с законодательством в течение не менее 3 (трех) последовательных месяцев в порядке, предусмотренном пунктом 66 настоящих Правил.

Центр трудовой мобильности в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления рассматривает его и выносит решение о выдаче субсидий на переезд по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам, а также уведомляет заявителя о принятом решении.

Субсидии на возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг предоставляются ежемесячно до приобретения жилья по договору купли-продажи жилья, но не более 12 месяцев в следующих размерах:

для переселившихся в городскую местность:

в размере 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году) для одного человека;

в 2026 году) для одного человека; в размере 25 МРП (108 125 тенге) при количестве членов семьи от двух до четырех;

при количестве членов семьи от двух до четырех; в размере 30 МРП (129 750 тенге) при количестве членов семьи пять и более;

для переселившихся в сельскую местность:

в размере 15 МРП (64 875 тенге) для одного человека;

для одного человека; в размере 18 МРП (77 850 тенге) при количестве членов семьи от двух до четырех;

при количестве членов семьи от двух до четырех; в размере 21 МРП (90 825 тенге) при количестве членов семьи пять и более.

Для выплаты субсидии на возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг кандасы или переселенцы подают заявление по форме, к заявлению прилагаются копия договора имущественного найма (аренды) жилища и документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности заявителя или трудоспособного члена семьи, за исключением временной нетрудоспособности членов семьи, по новому месту жительства с произведением за него обязательных социальных отчислений в соответствии с законодательством в течение не менее 6 последовательных месяцев.

Осуществление выплат прекращается при наступлении следующих случаев:

приобретение заявителем или членами его семьи жилища на праве собственности, в том числе по сертификату экономической мобильности;

выселение заявителя из занимаемого им жилища, арендуемого в частном жилищном фонде;

в случае выезда заявителя в другой населенный пункт на постоянное место жительства, а также за пределами региона, определенного правительством РК;

установление факта отсутствия проживания заявителя по адресу, указанному в договоре аренды (найма), в течение непрерывного периода более девяноста календарных дней подряд;

подряд; предоставление заявителем занимаемого арендного жилища в поднайм.

Суммы излишне (ошибочно) уплаченных сумм субсидий на возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг подлежат возврату.

Возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм субсидий на возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг осуществляется:

по заявлению получателя;

на основании решения Центра трудовой мобильности;

по решению суда.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.