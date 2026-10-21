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Право

Обновлено положение об отделах по контролю за рассмотрением обращений аппаратов акимов

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:18 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 19 октября 2026 года внесены изменения в Типовое положение об отделах по контролю за рассмотрением обращений аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Типовое положение об отделах по контролю за рассмотрением обращений аппаратов акимов столицы, областей и городов республиканского значения.

Сам документ изложен в новой редакции.

Основные задачи отдела:

  • прием обращений физических лиц и представителей юридических лиц;
  • организация личного приема физических лиц и представителей юридических лиц;
  • анализ поступающих обращений физических лиц и представителей юридических лиц, выявление системных проблем и выработка рекомендаций по их решению;
  • организация взаимодействия с государственными органами и гражданским обществом;
  • контроль за своевременной и полной реализацией местными исполнительными органами поручений президента РК, вице-президента РК, руководства Администрации президента РК, отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК, данных в рамках рассмотрения обращений;
  • контроль за соблюдением требований делопроизводства в части рассмотрения обращений.

Функции отдела:

прием и регистрация обращений физических лиц и представителей юридических лиц, поступающих:

  • на бумажном носителе, в том числе через почтовую связь, а также нарочно в Отдел;
  • в электронном формате, соответствующем требованиям цифрового законодательства Республики Казахстан;
  • определение характера вопросов, распределение обращений физических лиц и представителей юридических лиц, направление их структурным подразделениям аппарата акима столицы, области и города республиканского значения, другим государственным и местным исполнительным органам для рассмотрения и представления ответа либо формирование позиции по проблемам, поднимаемым в обращениях физических лиц и представителей юридических лиц, кроме обращений, порядок рассмотрения которых установлен законодательством РК об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством республики;
  • осуществление приема и контроля за рассмотрением обращений физических лиц и представителей юридических лиц, направленных в государственные и местные исполнительные органы, в том числе на районном/сельском уровнях;
  • анализ качества ответов государственных органов и местных исполнительных органов и принятых ими мер по обращениям физических лиц и представителей юридических лиц, взятым на контроль акимом столицы, области и города республиканского значения, в рамках компетенции отдела;
  • направление на доработку ответов государственных и местных исполнительных органов в случае их некачественного исполнения в рамках компетенции отдела;
  • рассмотрение обращений физических лиц и представителей юридических лиц, направление ответов заявителям в рамках компетенции отдела;
  • организация учета и ведения текущего делопроизводства по обращениям физических лиц и представителей юридических лиц в рамках компетенции отдела;
  • оказание консультативной помощи физическим лицам и представителям юридических лиц в рамках компетенции отдела;
  • мониторинг работы по приему и рассмотрению обращений физических лиц и представителей юридических лиц местными исполнительными органами районного/сельского уровня;
  • организация и проведение личного приема физических лиц и представителей юридических лиц акимами столицы, областей и городов республиканского значения, их заместителями, руководителями управлений акиматов столицы, областей и городов республиканского значения, их заместителями, а также иными работниками аппаратов акимов, уполномоченными на осуществление приема по предварительной записи, осуществление контроля за рассмотрением обращений и поручений, данных в ходе личного приема физических лиц и представителей юридических лиц;
  • обеспечение участия курирующего заместителя акима столицы, области и города республиканского значения, заместителя руководителя управления акимата столицы, области и города республиканского значения при проведении личного приема физических лиц и представителей юридических лиц в случае необходимости;
  • организация личного приема физических лиц и представителей юридических лиц в аппарате акима столицы, области и города республиканского значения либо в другом населенном пункте, в том числе в формате видеоконференцсвязи с заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК по согласованию с физическими лицами и представителями юридических лиц в случае необходимости;
  • организация регулярных выездных приемов физических лиц и представителей юридических лиц акимами района, города областного значения, района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа и их заместителями, руководителями отделов акиматов районов, районов городов, городов областного значения и их заместителями, в том числе в формате видеоконференцсвязи;
  • мониторинг работы по приему и рассмотрению обращений физических лиц и представителей юридических лиц местными исполнительными органами районного/сельского уровня; контроль за организацией и проведением личного приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством местных исполнительных органов районного/сельского уровня;
  • контент-анализ обращений и составление справок о системных вопросах, поднимаемых заявителями;
  • мониторинг проблемных вопросов в разрезе районов/городов, формирование карты проблемных вопросов;
  • проверка с выездом на место хода исполнения поручения президента РК, вице-президента, руководства Администрации президента, акима столицы, области и города республиканского значения по сложным вопросам, имеющим массовый характер;
  • внесение предложений о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц аппарата акима столицы, области и города республиканского значения местных исполнительных органов районного/сельского уровня по вопросам качества исполнения поручений, поставленных на контроль президентом РК, вице-президентом, руководством Администрации президента и отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента, организация мониторинга за их исполнением;
  • контроль за соблюдением требований законодательства по рассмотрению обращений физических лиц и представителей юридических лиц, проведение инструктажа вновь принятых сотрудников аппарата акима столицы, области и города республиканского значения по вопросам рассмотрения обращений физических лиц и представителей юридических лиц и ряд других.

Организация деятельности отдела

Отдел обладает полномочиями, необходимыми для реализации его основных задач и функций, в соответствии с законами, актами президента РК и правительства, иными нормативными правовыми актами республики.

Руководитель отдела осуществляет общее руководство деятельностью структурного подразделения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и осуществление им своих функций.

Руководитель отдела представляет руководству аппарата акима столицы, области и города республиканского значения предложения по структуре и штатному расписанию структурного подразделения.

Документы, направляемые от имени отдела в другие структурные подразделения по вопросам, входящим в компетенцию структурного подразделения, подписываются руководителем отдела, а в случае его отсутствия – лицом, его замещающим.

Постановление вводится в действие с 31 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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