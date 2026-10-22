#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
448.61
503.83
5.48
Право

Утверждена очередность железодорожных грузоперевозок при недостаточной пропускной способности пути

Грузовые вагоны, перевозка груза, цистерны, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 09:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И. о. министра транспорта приказом от 14 октября 2026 года внес дополнения в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новое понятие:

  • пропускная способность участка инфраструктуры – максимальное количество поездов и пар поездов, которые могут быть пропущены по участку инфраструктуры за расчетный период времени (сутки) в зависимости от технических и технологических возможностей инфраструктуры, подвижного состава и способов организации движения поездов с учетом пропуска поездов различных категорий.

Также правила дополнили несколькими новыми пунктами. В них определяется очередность рассмотрения заявок (планов) грузоотправителей и осуществления перевозок грузов в условиях недостаточности пропускной способности участка инфраструктуры.

При недостаточности пропускной способности участка инфраструктуры на конкретном направлении движения поездов перевозчик обеспечивает рассмотрение, согласование заявок грузоотправителей и оказание услуг по перевозке грузов в следующей очередности:

  • перевозки:

– осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения пожаров;

– грузов для устранения последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера при введении чрезвычайного и военного положения согласно законам "О военном положении", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О гражданской защите";

– специальные и воинские;

  • контейнерные перевозки во всех видах сообщений;
  • международные транзитные перевозки грузов;
  • перевозки во внутриреспубликанском и экспортном сообщениях грузов высоких переделов, предусмотренных перечнем приоритетных товаров, а также энергетических углеводородных грузов в специализированном подвижном составе согласно тарифному прейскуранту перевозчика;
  • перевозки скоропортящихся грузов и грузов, предусмотренных перечнем социально значимых продовольственных товаров, а также перевозки угля для энергопредприятий и коммунально-бытового сектора в период отопительного сезона;
  • перевозки сырьевых грузов, комплектующих, оборудования в адрес отечественных производителей (заводов), необходимых для выпуска продукции и обеспечения непрерывности производства;
  • экспортные перевозки сырьевых энергетических грузов в универсальном железнодорожном подвижном составе;
  • перевозки грузов, не вошедших в вышеизложенный перечень.

При наличии нескольких запросов об оказании услуг по перевозке грузов, относящихся к перевозкам одной очередности, одновременное удовлетворение которых ограничено пропускной способностью инфраструктуры, распределение доступной пропускной и провозной способности магистральной железнодорожной сети между такими заявками осуществляется перевозчиком в автоматизированном режиме с применением коэффициента пропорциональности.

Коэффициент пропорциональности рассчитывается как отношение доступной пропускной и провозной способности участка инфраструктуры к суммарному заявленному объему перевозок данной категории очередности на конкретном направлении.

В случае если объем перевозки, рассчитанный с применением коэффициента пропорциональности, превышает пропускную способность участка инфраструктуры, перевозчик предлагает грузоотправителю альтернативный маршрут или иной период перевозки.

При этом до 5% пропускной и провозной способности по каждой категории очередности резервируется для согласования заявок, поданных после завершения планового периода.

Приказ вводится в действие с 20 декабря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия
09:51, Сегодня
Балансирующий рынок электроэнергии: правила работы изменили
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, грузовой поезд
11:50, 19 февраля 2025
В Казахстане вводят новые сборы за сверхсрочное хранение грузов на железной дороге
Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки
09:37, 04 марта 2026
Правила грузоперевозок автомобильным транспортом изменились в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Tanea.gr поделилось ожиданиями от матча &quot;Кайрат&quot; - &quot;Панатинаикос&quot; в Лиге конференций
15:03, Сегодня
Tanea.gr поделилось ожиданиями от матча "Кайрат" - "Панатинаикос" в Лиге конференций
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором &quot;Атлетико Мадрид&quot;
14:32, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором "Атлетико Мадрид"
Марин Томасов празднует гол
14:22, Сегодня
Появились новые подробности о процессе приватизации ФК "Астана"
Казахстан оказался лучше Узбекистана
14:04, Сегодня
Казахстан выступил лучше Узбекистана на международном турнире по таеквондо в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: