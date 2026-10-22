Утверждена очередность железодорожных грузоперевозок при недостаточной пропускной способности пути

И. о. министра транспорта приказом от 14 октября 2026 года внес дополнения в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новое понятие:

пропускная способность участка инфраструктуры – максимальное количество поездов и пар поездов, которые могут быть пропущены по участку инфраструктуры за расчетный период времени (сутки) в зависимости от технических и технологических возможностей инфраструктуры, подвижного состава и способов организации движения поездов с учетом пропуска поездов различных категорий.

Также правила дополнили несколькими новыми пунктами. В них определяется очередность рассмотрения заявок (планов) грузоотправителей и осуществления перевозок грузов в условиях недостаточности пропускной способности участка инфраструктуры.

При недостаточности пропускной способности участка инфраструктуры на конкретном направлении движения поездов перевозчик обеспечивает рассмотрение, согласование заявок грузоотправителей и оказание услуг по перевозке грузов в следующей очередности:

перевозки:

– осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения пожаров;

– грузов для устранения последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера при введении чрезвычайного и военного положения согласно законам "О военном положении", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О гражданской защите";

– специальные и воинские;

контейнерные перевозки во всех видах сообщений;

международные транзитные перевозки грузов;

перевозки во внутриреспубликанском и экспортном сообщениях грузов высоких переделов, предусмотренных перечнем приоритетных товаров, а также энергетических углеводородных грузов в специализированном подвижном составе согласно тарифному прейскуранту перевозчика;

перевозки скоропортящихся грузов и грузов, предусмотренных перечнем социально значимых продовольственных товаров, а также перевозки угля для энергопредприятий и коммунально-бытового сектора в период отопительного сезона;

перевозки сырьевых грузов, комплектующих, оборудования в адрес отечественных производителей (заводов), необходимых для выпуска продукции и обеспечения непрерывности производства;

экспортные перевозки сырьевых энергетических грузов в универсальном железнодорожном подвижном составе;

перевозки грузов, не вошедших в вышеизложенный перечень.

При наличии нескольких запросов об оказании услуг по перевозке грузов, относящихся к перевозкам одной очередности, одновременное удовлетворение которых ограничено пропускной способностью инфраструктуры, распределение доступной пропускной и провозной способности магистральной железнодорожной сети между такими заявками осуществляется перевозчиком в автоматизированном режиме с применением коэффициента пропорциональности.

Коэффициент пропорциональности рассчитывается как отношение доступной пропускной и провозной способности участка инфраструктуры к суммарному заявленному объему перевозок данной категории очередности на конкретном направлении.

В случае если объем перевозки, рассчитанный с применением коэффициента пропорциональности, превышает пропускную способность участка инфраструктуры, перевозчик предлагает грузоотправителю альтернативный маршрут или иной период перевозки.

При этом до 5% пропускной и провозной способности по каждой категории очередности резервируется для согласования заявок, поданных после завершения планового периода.

Приказ вводится в действие с 20 декабря.