В Казахстане изменили порядок передачи подарков, полученных госслужащими

Правительство постановлением от 19 октября 2026 года внесло изменения в Правила учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, поступившего в собственность государства по отдельным основаниям, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнили несколькими новыми пунктами. В них идет речь о подарках, которые вручают лицам, занимающим ответственные государственные должности, и членам их семей во время официальных мероприятий.

В частности, говорится, что государственное юридическое лицо, в котором работает госслужащий, вправе получить безвозмездно поступивший в состав государственного имущества подарок, врученный ему или членам его семьи во время протокольного или другого официального мероприятия.

Для этого уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган в течение 10 рабочих дней после сдачи подарка готовит заключение о необходимости передачи имущества государственному юридическому лицу.

В заключении указываются наименование государственного юридического лица, наименование подарка, его количество, наименование и дата протокольного или другого официального мероприятия, во время которого передан (вручен) подарок.

Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа.

Оценка и передача подарка

Уполномоченный орган проводит оценку подарка. В течение 10 рабочих дней после получения отчета об оценочной стоимости он принимает решение о передаче и закреплении подарка на балансе государственного юридического лица.

Передача оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи имущества составляется и подписывается передающей и принимающей сторонами в течение 10 календарных дней с даты принятия решения в двух экземплярах на казахском и русском языках.

В течение 5 календарных дней после подписания акта сведения о передаче подарка в состав республиканского или коммунального имущества вносятся в реестр государственного имущества.

Если заключение не представлено или акт не подписан в установленные сроки, уполномоченный орган распоряжается подарком по общим правилам (выкуп или реализация).

В каких случаях госслужащий может выкупить подарок

Госслужащий вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по оценочной стоимости на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом.

При этом подарок, полученный во время протокольного или другого официального мероприятия, может быть выкуплен в случае его невостребованности государственным юридическим лицом.

Выкуп подарка осуществляется по договору купли-продажи между уполномоченным органом и лицом, сдавшим подарок, в течение 7 календарных дней со дня получения уполномоченным органом уведомления от лица, получившего подарок.

При этом выкуп подарка, врученного во время протокольного или другого официального мероприятия, осуществляется по договору купли-продажи между уполномоченным органом и лицом, сдавшим подарок, в течение 7 календарных дней со дня истечения сроков на передачу подарку государственному юридическому лицу.

Передача сданного подарка производится путем подписания акта приема-передачи между уполномоченным органом и лицом, сдавшим подарок, после полной оплаты стоимости подарка.

Реализация подарка

Уполномоченный орган вправе реализовать подарок, за исключением подарка, переданного госслужащему или членам его семьи во время протокольного или другого официального мероприятия, после письменного отказа от выкупа лицом, сдавшим подарок.

Реализация подарка, врученного госслужащему или членам его семьи во время протокольного или другого официального мероприятия, осуществляется после письменного отказа от выкупа лицом, сдавшим подарок, при его невостребованности государственным юридическим лицом.

Постановление вводится в действие с 31 октября.