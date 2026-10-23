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Право

Оранжерее в Петропавловске присвоен особый статус

присвоение статуса, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 11:41 Фото: Facebook/Ботанический Сад Равиля Рязапова
Правительство РК приняло постановление от 16 октября 2026 года о присвоении статуса "Научный природный объект – национальное достояние", сообщает Zakon.kz.

"Присвоить статус "Научный природный объект – национальное достояние" оранжерее, расположенной на территории экоцентра "Табиғат балалары – Ботанический сад" в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Оранжерея экоцентра "Табиғат балалары" (Северный ботанический сад) – это уникальный вечнозеленый оазис, один из старейших оранжерейных комплексов Казахстана, основанный еще в 1912 году. Внутри оранжереи и Зимнего сада создана атмосфера настоящих джунглей.

Летом 2026 года этот культовый объект официально получил статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.


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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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