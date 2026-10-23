Оранжерее в Петропавловске присвоен особый статус

Правительство РК приняло постановление от 16 октября 2026 года о присвоении статуса "Научный природный объект – национальное достояние", сообщает Zakon.kz.

"Присвоить статус "Научный природный объект – национальное достояние" оранжерее, расположенной на территории экоцентра "Табиғат балалары – Ботанический сад" в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Оранжерея экоцентра "Табиғат балалары" (Северный ботанический сад) – это уникальный вечнозеленый оазис, один из старейших оранжерейных комплексов Казахстана, основанный еще в 1912 году. Внутри оранжереи и Зимнего сада создана атмосфера настоящих джунглей.

Летом 2026 года этот культовый объект официально получил статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.



