Оранжерее в Петропавловске присвоен особый статус
Фото: Facebook/Ботанический Сад Равиля Рязапова
Правительство РК приняло постановление от 16 октября 2026 года о присвоении статуса "Научный природный объект – национальное достояние", сообщает Zakon.kz.
"Присвоить статус "Научный природный объект – национальное достояние" оранжерее, расположенной на территории экоцентра "Табиғат балалары – Ботанический сад" в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области", – говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Оранжерея экоцентра "Табиғат балалары" (Северный ботанический сад) – это уникальный вечнозеленый оазис, один из старейших оранжерейных комплексов Казахстана, основанный еще в 1912 году. Внутри оранжереи и Зимнего сада создана атмосфера настоящих джунглей.
Летом 2026 года этот культовый объект официально получил статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.
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