В Казахстане запустят новый механизм регистрации безработных

Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ о запуске пилотного проекта по внедрению новых подходов к оказанию государственных услуг "Регистрация лиц, ищущих работу" и "Регистрация безработных", сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на совершенствование механизмов содействия занятости населения, повышение результативности трудоустройства и качества предоставления услуг в сфере занятости.

В Минтруда отметили, что предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности мер содействия занятости населения и улучшение качества реализации активных мер политики на рынке труда.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 сентября.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане регистрировать безработных и осуществлять трудовое посредничество будут по-новому.

Лицо, не имеющее работу или заработка, ищущее подходящую работу (соискатель), при обращении за содействием в трудоустройстве регистрируется в качестве лица, ищущего работу: