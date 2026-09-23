В Казахстане запустят новый механизм регистрации безработных
Фото: gov4c.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ о запуске пилотного проекта по внедрению новых подходов к оказанию государственных услуг "Регистрация лиц, ищущих работу" и "Регистрация безработных", сообщает Zakon.kz.
Проект направлен на совершенствование механизмов содействия занятости населения, повышение результативности трудоустройства и качества предоставления услуг в сфере занятости.
В Минтруда отметили, что предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности мер содействия занятости населения и улучшение качества реализации активных мер политики на рынке труда.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 сентября.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане регистрировать безработных и осуществлять трудовое посредничество будут по-новому.
Лицо, не имеющее работу или заработка, ищущее подходящую работу (соискатель), при обращении за содействием в трудоустройстве регистрируется в качестве лица, ищущего работу:
- через карьерный центр по месту жительства;
- через веб-портал "Электронного правительства";
- посредством единой цифровой платформы занятости "Электронная биржа труда".
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