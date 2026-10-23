Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев изменил правила перевода госслужащих на некоторые должности.
- Комплексный план развития беспилотных систем до 2029 года утвердили в Казахстане.
- Правительство утвердило новые условия предоставления и критерии для отказа в назначении АСП с 2027 года.
- В Казахстане изменили порядок передачи подарков, полученных госслужащими на официальных мероприятиях.
- Министерство труда приняло новые правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.
- В Казахстане приняли правила копирования персональных данных из критически важных цифровых объектов.
- Правительство уточнило виды курьерской деятельности для самозанятых.
- В Казахстане меняется порядок назначения и выплаты специального государственного пособия: уровень благополучия граждан будут проверять при помощи Цифровой карты семьи.
- Министерство труда запустило пилотный проект по регистрации безработных.
- Обновлен порядок исключения из-под контроля лекарств, содержащих малое количество наркотических средств, которые не могут быть извлечены легкодоступными способами.
- Единый цифровой ресурс благотворительности запустят в Казахстане в 2027 году.
- Изменились правила железнодорожных грузоперевозок: утверждена очередность отправки грузов при недостаточности пропускной способности участка пути.
- Минздрав утвердил новый стандарт оказания медицинской помощи при профессиональной патологии.
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