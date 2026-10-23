#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 16:57 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев изменил правила перевода госслужащих на некоторые должности.
  • Комплексный план развития беспилотных систем до 2029 года утвердили в Казахстане.
  • Правительство утвердило новые условия предоставления и критерии для отказа в назначении АСП с 2027 года.
  • В Казахстане изменили порядок передачи подарков, полученных госслужащими на официальных мероприятиях.
  • Министерство труда приняло новые правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.
  • В Казахстане приняли правила копирования персональных данных из критически важных цифровых объектов.
  • Правительство уточнило виды курьерской деятельности для самозанятых.
  • В Казахстане меняется порядок назначения и выплаты специального государственного пособия: уровень благополучия граждан будут проверять при помощи Цифровой карты семьи.
  • Министерство труда запустило пилотный проект по регистрации безработных.
  • Обновлен порядок исключения из-под контроля лекарств, содержащих малое количество наркотических средств, которые не могут быть извлечены легкодоступными способами.
  • Единый цифровой ресурс благотворительности запустят в Казахстане в 2027 году.
  • Изменились правила железнодорожных грузоперевозок: утверждена очередность отправки грузов при недостаточности пропускной способности участка пути.
  • Минздрав утвердил новый стандарт оказания медицинской помощи при профессиональной патологии.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие
17:19, 30 января 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие
17:13, 06 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие
17:01, 20 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
18:34, Сегодня
Казахстанка Кудайгенова разгромила бразильянку и вышла в четвертьфинал ЧМ по боксу
Фото: UWW
18:14, Сегодня
Ненад Лалович сохранил пост президента United World Wrestling
Первый соперник на ЧМ в Астане
17:55, Сегодня
Определился соперник борца-казаха Гарипова на ЧМ в Астане, где он выступит за Бразилию
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
17:46, Сегодня
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: