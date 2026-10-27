Установлены требования к управленческим должностям в государственных юрлицах

Председатель Агентства по делам государственной службы подписал приказ от 20 октября 2026 года о некоторых вопросах содействия в реализации функций и задач государства, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Типовые квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах;

форма квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных организациях образования;

Правила приема на работу, организации деятельности и увольнения лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственных органов.

Так, Типовые квалификационные требования применяются к первым руководителям государственных предприятий и государственных учреждений, за исключением государственных учреждений, являющихся государственными органами, государственных организаций образования, а также государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения.

Типовые квалификационные требования включают:

требования к уровню образования в областях, соответствующих функциональным направлениям с учетом функциональных обязанностей конкретной должности, связанной с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах;

требования к опыту работы;

требования к профессиональным знаниям.

К должностям в государственных юридических лицах устанавливаются следующие требования:

наличие высшего или послевузовского образования, соответствующего функциональным направлениям с учетом функциональных обязанностей должности в государственных юридических лицах;

наличие общего стажа работы не менее пяти лет, в том числе не менее одного года на руководящих должностях.

Регулирующие государственные органы в квалификационных требованиях к должностям в государственных юридических лицах при необходимости определяют требования к наличию иного стажа работы, в том числе на руководящих и иных должностях.

В частности, регулирующие государственные органы в квалификационных требованиях к должностям в государственных юридических лицах в разделе "Требования к профессиональным знаниям" указывают:

основные требования о наличии специальных профессиональных знаний, в том числе специального отраслевого законодательства (нормативные правовые акты и иные документы, общедоступные в информационных ресурсах), которые применяются при выполнении должностных обязанностей;

при необходимости, требования о наличии сертификата и иных документов в соответствии с законодательством РК, подтверждающих квалификацию в определенной сфере с учетом основных направлений деятельности государственного юридического лица.

Также утвержден Порядок приема на работу, организации деятельности и увольнения лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственных органов.

Для назначения на должность кандидат представляет в государственный орган следующие документы:

заявление о приеме на работу;

документ, удостоверяющий личность;

документ об образовании, документ о признании профессиональной квалификации (при наличии), документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков (при необходимости);

документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);

справка о состоянии здоровья по форме 075/у, полученная не более одного года.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах и подписывается сторонами в соответствии с трудовым законодательством.

Информация о заключении и прекращении трудового договора, а также иная информация, предусмотренная Трудовым кодексом, вносится в единую систему учета трудовых договоров в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду.

Один экземпляр трудового договора хранится в государственном органе, второй экземпляр вручается лицу, осуществляющему техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственных органов.

Прием на работу лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственных органов, оформляется на основании заключенного трудового договора актом первого руководителя государственного органа (лица, его замещающего) либо руководителя аппарата государственного органа (лица, его замещающего).

Государственный орган в течение трех рабочих дней ознакомляет работника с актом. Ознакомление с актом работодателя удостоверяется подписью работника.

Служба управления персоналом (кадровая служба) в течение 30 календарных дней со дня приема на работу лица, осуществляющего техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственного органа, обеспечивает фиксацию в письменном виде принятия им ограничений, предусмотренных статьей 85 Закона.

Лицам, осуществляющим техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственного органа, предоставляется рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, а также надлежащие организационно-технические условия, необходимые для выполнения своих обязанностей.

Увольнение лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственных органов, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом и Законом.

Прекращение трудового договора оформляется актом работодателя с указанием основания прекращения трудового договора.

Работник ознакомляется с актом о прекращении, копия акта работодателя вручается работнику в течение 3 рабочих дней с момента издания.

В день прекращения трудового договора работнику выдается документ, подтверждающий его трудовую деятельность.

Предусмотрено, что не позднее трех рабочих дней с момента расторжения трудового договора работнику выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованные дни ежегодного трудового отпуска.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2026 года и распространяется на правоотношения, связанные с назначением, проведением аттестации, согласованием кандидатуры руководителя государственного предприятия, возникшие с 25 июля 2026 года.