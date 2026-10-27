Предоставление права собственности на ранее арендованный земельный участок: утверждены правила

Министр сельского хозяйства приказом от 16 октября 2026 года утвердил Правила по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Правила оказания государственной услуги "Предоставление права частной собственности на ранее предоставленный в аренду земельный участок, после ввода в эксплуатацию строения";

Правила оказания государственной услуги "Оформление земельной доли в земельном участке, находящемся в общей долевой собственности или общем долевом землепользовании".

Так, госуслуга "Предоставление права частной собственности на ранее предоставленный в аренду земельный участок, после ввода в эксплуатацию строения" оказывается местными исполнительными органами в течение восьми рабочих дней бесплатно.

Необходимо представить следующие документы:

заявление на предоставление права частной собственности на ранее предоставленный в аренду земельный участок, после ввода в эксплуатацию строения;

копию идентификационного документа (акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) земельного участка либо земельно-кадастровый план);

копию заключенного договора временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного землепользования (аренды) земельного участка;

акт ввода в эксплуатацию построенного объекта, прошедший учет в структурном подразделении местного исполнительного органа, осуществляющем функции в сфере архитектуры и градостроительства и внесенный в автоматизированную цифровую систему государственного градостроительного кадастра;

акт определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка (в случае выкупа земельного участка).

Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения о документе, удостоверяющем личность, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, истребываются услугодателем из соответствующих государственных цифровых систем.

При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги:

ответственный исполнитель уполномоченного органа по земельным отношениям в течение одного рабочего дня со дня поступления заключения, подготавливает проект решения о предоставлении права частной собственности на земельный участок;

со дня поступления заключения, подготавливает проект решения о предоставлении права частной собственности на земельный участок; руководитель уполномоченного органа по земельным отношениям в течение одного рабочего дня согласовывает проект решения о предоставлении права частной собственности на земельный участок;

согласовывает проект решения о предоставлении права частной собственности на земельный участок; руководитель услугодателя в течение одного рабочего дня подписывает решение о предоставлении права частной собственности на земельный участок.

При выкупе права частной собственности:

копия решения услугодателя о предоставлении права частной собственности на земельный участок направляется в уполномоченный орган по земельным отношениям для подготовки договора купли-продажи земельного участка.

Ответственный исполнитель уполномоченного органа по земельным отношениям в течение одного рабочего дня готовит проект договора купли-продажи земельного участка.

готовит проект договора купли-продажи земельного участка. Руководитель уполномоченного органа по земельным отношениям в течение одного рабочего дня подписывает договор купли-продажи земельного участка.

Решение услугодателя о предоставлении права частной собственности на земельный участок и в случае выкупа права частной собственности договор купли-продажи земельного участка выдается через канцелярию услугодателя.

Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления уведомления услугополучателю о решении услугодателя по приостановлению процесса оказания государственной услуги.

Услугодатель приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;

признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законами РК порядке;

невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами, судом или в ином порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов.

По аналогичному алгоритму оказывается и госуслуга "Оформление земельной доли в земельном участке, находящемся в общей долевой собственности или общем долевом землепользовании".

Приказ вводится в действие с 24 декабря 2026 года.