Предоставление права собственности на ранее арендованный земельный участок: утверждены правила
В частности, утверждены:
- Правила оказания государственной услуги "Предоставление права частной собственности на ранее предоставленный в аренду земельный участок, после ввода в эксплуатацию строения";
- Правила оказания государственной услуги "Оформление земельной доли в земельном участке, находящемся в общей долевой собственности или общем долевом землепользовании".
Так, госуслуга "Предоставление права частной собственности на ранее предоставленный в аренду земельный участок, после ввода в эксплуатацию строения" оказывается местными исполнительными органами в течение восьми рабочих дней бесплатно.
Необходимо представить следующие документы:
- заявление на предоставление права частной собственности на ранее предоставленный в аренду земельный участок, после ввода в эксплуатацию строения;
- копию идентификационного документа (акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) земельного участка либо земельно-кадастровый план);
- копию заключенного договора временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного землепользования (аренды) земельного участка;
- акт ввода в эксплуатацию построенного объекта, прошедший учет в структурном подразделении местного исполнительного органа, осуществляющем функции в сфере архитектуры и градостроительства и внесенный в автоматизированную цифровую систему государственного градостроительного кадастра;
- акт определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка (в случае выкупа земельного участка).
Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения о документе, удостоверяющем личность, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, истребываются услугодателем из соответствующих государственных цифровых систем.
При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги:
- ответственный исполнитель уполномоченного органа по земельным отношениям в течение одного рабочего дня со дня поступления заключения, подготавливает проект решения о предоставлении права частной собственности на земельный участок;
- руководитель уполномоченного органа по земельным отношениям в течение одного рабочего дня согласовывает проект решения о предоставлении права частной собственности на земельный участок;
- руководитель услугодателя в течение одного рабочего дня подписывает решение о предоставлении права частной собственности на земельный участок.
При выкупе права частной собственности:
- копия решения услугодателя о предоставлении права частной собственности на земельный участок направляется в уполномоченный орган по земельным отношениям для подготовки договора купли-продажи земельного участка.
- Ответственный исполнитель уполномоченного органа по земельным отношениям в течение одного рабочего дня готовит проект договора купли-продажи земельного участка.
- Руководитель уполномоченного органа по земельным отношениям в течение одного рабочего дня подписывает договор купли-продажи земельного участка.
Решение услугодателя о предоставлении права частной собственности на земельный участок и в случае выкупа права частной собственности договор купли-продажи земельного участка выдается через канцелярию услугодателя.
Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления уведомления услугополучателю о решении услугодателя по приостановлению процесса оказания государственной услуги.
Услугодатель приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:
- смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;
- признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законами РК порядке;
- невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами, судом или в ином порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов.
По аналогичному алгоритму оказывается и госуслуга "Оформление земельной доли в земельном участке, находящемся в общей долевой собственности или общем долевом землепользовании".
Приказ вводится в действие с 24 декабря 2026 года.